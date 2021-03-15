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Із загиблим на Донбасі воїном 54-го окремого розвідувального батальйону Олександром Пекуром попрощаються завтра на Київщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Завтра, 16 березня, в селі Гурівщина Бучацького району Київської області об 11:00 розпочнеться церемонія прощання з Олександром Валентиновичем Пекуром, 1990 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 54-го окремого розвідувального батальйону, загиблим 12 березня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 15 березня, орієнтовно о 18:00-19:00 тіло загиблого військовослужбовця доставлять у рідне село.
В Олександра Пекура залишилися мати і брат.
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Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар15.03.2021 14:44 Відповісти Мені подобається 3
Валентина Майкова
показати весь коментар15.03.2021 15:56 Відповісти Мені подобається 1
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