Із загиблим на Донбасі воїном 54-го окремого розвідувального батальйону Олександром Пекуром попрощаються завтра на Київщині. ФОТО

Завтра, 16 березня, в селі Гурівщина Бучацького району Київської області об 11:00 розпочнеться церемонія прощання з Олександром Валентиновичем Пекуром, 1990 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 54-го окремого розвідувального батальйону, загиблим 12 березня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 15 березня, орієнтовно о 18:00-19:00 тіло загиблого військовослужбовця доставлять у рідне село.

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В Олександра Пекура залишилися мати і брат.