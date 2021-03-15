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10 окружних прокуратур почали роботу в Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

З 15 березня 2021 року у Києві розпочали роботу 10 окружних прокуратур. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори місцевих прокуратур, які успішно пройшли три етапи оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер та його заступники сьогодні представили колективам окружних прокуратур їхніх керівників. Олег Кіпер висловив сподівання, що робота нових окружних прокуратур буде ефективною, а її результати не просто помітними, а й істотними для життя столиці.

На сайті Київської прокуратури можна ознайомитися з переліком нових назв відомств та їхніми адресами.

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10 окружних прокуратур почали роботу в Києві 03
10 окружних прокуратур почали роботу в Києві 04

Автор: Наталя Джума
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Стесняюсь спросить, а они бриллиантовые или уже потенциально золотые !?
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15.03.2021 15:08 Відповісти
Региональные, судя по рожам
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15.03.2021 15:13 Відповісти
Дармоїдів добавилось.
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15.03.2021 15:15 Відповісти
Когда закончиться этот "круговорот одних и тех же представителей "Конче Засп" и "Печерских Липок"" в прокуратуре, судах, таможне...?! Да вас уже даже Европа с Америкой раскусила, шоумено-иммитаторы хреновы! Ваша "этика" и "доброчесность" в басне Крылова "Квартет" популярно изложена !
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15.03.2021 15:22 Відповісти
Головні вороги України це мусора, прокурори, номенклатура, олігархат та проросійські колаборанти - без їхнього знищення як соціального стану та поразки в правах тут ніколи нічого не зміниться !!! Крапка 10 окружних прокуратур почали роботу в Києві - Цензор.НЕТ 2670
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15.03.2021 15:24 Відповісти
а судьи кто ...??? (с)
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16.03.2021 00:58 Відповісти
те же яйца, ..... вид с другого ракурса....
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16.03.2021 00:56 Відповісти
Спершу були "районні", потім "місцеві", тепер "регіональні", потім будуть "окружні".
А лайно у них те саме.
Прокурворська мерзота яка була, така й лишилась.
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16.03.2021 09:58 Відповісти
 
 