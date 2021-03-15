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Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передані до складу Військово-морських сил Збройних сил України в понеділок, 15 березня.

Про це повідомляє управління інформації і друку Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства Андрій Таран зазначив, що комплекси, виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", значно посилять здатності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, відповідний підрозділ в ВМС ЗСУ вже сформовано.

"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав Таран.

Також дивіться: У США українські екіпажі катерів типу "Айленд" пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ. ФОТОрепортаж

Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 01
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 02
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 03
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 04
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 05
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 06
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 07
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 08
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 09
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 10
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
С Богом!... Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9636
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15.03.2021 15:24
+21
Корастылев - успешный мечтатель!.. еще одна его мечта пошла в жизнь и в войска!..
Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
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15.03.2021 15:28
+19
Корастильов, чи не єдина людина, що реально працює на велич України.
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15.03.2021 15:40
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С Богом!... Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9636
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15.03.2021 15:24 Відповісти
Корастильов, чи не єдина людина, що реально працює на велич України.
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15.03.2021 15:40 Відповісти
Слава Лучу!
Слава Коростылеву !
Слава Кровавому Пастору !
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15.03.2021 23:35 Відповісти
наводите на черноморский флот
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15.03.2021 15:27 Відповісти
кацапы как раз мяса подогнали... для опытов...
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15.03.2021 15:27 Відповісти
Дурень, это для рыбы, а не для мяса...
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15.03.2021 16:15 Відповісти
Та вы, кацапы, ни рыба ни мясо. Даже размножаетесь ректально.
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15.03.2021 16:25 Відповісти
Вполне возможно, тебе со стороны виднее. Однако, возникает вопрос: как так получилось, что кацапы ректально размножаются, а вы, такие гарные хлопчики, не под Ростовом стоите, а под Песками, Водяным и Мариуполем?
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16.03.2021 01:48 Відповісти
Потому так и получается, что глисты лезут к людям, а не люди к глистам.
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16.03.2021 11:11 Відповісти
Так глистов выводят, а вы не в состоянии.
Вариантов ровно два:
1) вы так их презираете, что при приближении поворачиваетесь задом и тикаете. От великого презрения (главное, за Днепр не утеките, а то совсем смешно будет: глисты и за Днепр загонят);
2) у вас на двух нормальных приходится один долбодыр, который ничего не знает и не желает знать, ничего не умеет (только рот разевать на ширину приклада), ничего не имеет за душой (кроме ничем не обоснованного гонора).
Как думаешь? Мне важно мнение такого умного и гарного хлопчика, как ты.
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16.03.2021 13:10 Відповісти
Не переживай. Выведем вас и уже скоро. Как говорится, "дураку полработы не показывают".
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Да я, собственно, и не переживаю. Пословицу слыхал: "Не хвались на рать едучи, а хвались с рати идучи"? Вот когда сделаете, тогда и будешь показывать и рассказывать. А пока помалкивай. И кто это "мы"? Уважающий себя человек от своего собственного имени говорит, а не за других прячется. Не знал? Прочитай "Потомок Чингисхана" Э. Севелы. Тебе на пользу пойдет.
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Вот вы кацапы как раз отличаетесь тем, что хвалитесь срати идучи Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3922
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16.03.2021 13:48 Відповісти
Про Пески, Водяное и Мариуполь прочитай. Там, выше по ветке.
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16.03.2021 14:00 Відповісти
Наползло глистов? Так это временно Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7450
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16.03.2021 19:25 Відповісти
В школу беги - уроки пропустишь.
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17.03.2021 00:13 Відповісти
Сливаешься, кацап... на па-рашку Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1074
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17.03.2021 10:42 Відповісти
О, уже вернулся? Уроки делай.
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17.03.2021 11:37 Відповісти
Пролетая, пролетай, пролетарий Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4001
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17.03.2021 11:37 Відповісти
Один образец?
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15.03.2021 15:28 Відповісти
Той що зробили при Пороху той і передали. Невже були якісь інші надії?
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15.03.2021 15:30 Відповісти
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2020,

Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4560

В Одесской области продолжают испытания ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными крылатыми ракетами.
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15.03.2021 15:34 Відповісти
Он уже принят на вооружение. В количестве все того-же одного опытного комплекта.

https://mil.in.ua/uk/news/*********-nakaz-pro-pryjnyattya-na-***********-neptun/
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15.03.2021 15:46 Відповісти
23 Серпня, 2020

Перший комплект ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» може бути поставлений до підрозділу ВМ ЗС України за 9-12 місяців.
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Может, даже типа обещали. Только деньги, выделенные при "барыгах", закончились. А новых на производство так и не дали. Вот и "рапортуют" все тем-же комплектом.
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15.03.2021 16:24 Відповісти
Опытные образцы комплекса "Нептун"
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15.03.2021 15:30 Відповісти
на нём будет учиться личный состав будущего дивизиона.. дивизион должны передать в конце этого года..
дивизион это:
- командний пункт РКП-360,
- пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360,
- транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360,
- транспортна машина ТМ-360.
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15.03.2021 15:33 Відповісти
Корастылев - успешный мечтатель!.. еще одна его мечта пошла в жизнь и в войска!..
Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
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15.03.2021 15:28 Відповісти
давай по Керченскому мосту попробуем
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15.03.2021 15:29 Відповісти
Чудово! Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7948
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15.03.2021 15:33 Відповісти
Хочется от всех читателей ЦензорНЕТ поблагодарить Петра Алексеевича Порошенко за изготовление и доставку в войска украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун"! Огромное Вам человеческое спасибо, уважаемый Пётр Алексеевич! Читатели ЦензорНЕТ, все, как один, отдадут свои голоса на очередных президентских выборах за Вас! Вы наш Президент!
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15.03.2021 15:37 Відповісти
Це такий тонкий стьоб? Йди у фейсбук на сторінку до Петра і лижи йому дупу адресно ))
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15.03.2021 15:50 Відповісти
стёб не стёб,но основная масса зебби уже протрезвела после сериала про Голобородька..
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Не треба розказувати про свої вологі мрії тут, на сурйозному форумі. Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1135
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16.03.2021 10:38 Відповісти
какого хрена ты за всех читателей своему божку зад лижешь? Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1032
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16.03.2021 22:29 Відповісти
Я не виноват, что ты стёб не понимаешь.
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16.03.2021 23:01 Відповісти
та я не удивляюсь если бы это был не стёб тут это в порядке вещей
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17.03.2021 13:26 Відповісти
А такі ракети щоб до Москви діставали є? Бо кацапи ніби готуються калібрами по Київу лупити.
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15.03.2021 15:38 Відповісти
если подвесить ну сушку доставят) но сорока одна сказала они и на 500 км летят, то есть могут
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15.03.2021 15:45 Відповісти
Дядько Гугл підказує, що від найближчого до Москви українського міста відстань складає 583 км. Доведеться допрацьовувати

Якщо комусь цікаво - це місто Новгород-Сіверський
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15.03.2021 16:38 Відповісти
Это, конечно, хорошо. Но. похоже, это именно те 1-2 экземпляра, изготовленные и испытанные еще при Порохе и Пасторе. Других, видимо, нет.
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Вам, Михалыч, две шоколадки! Одна от Пороха, а вторая от Пастора.
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15.03.2021 16:07 Відповісти
******, главное, что не го..на от зеленского!
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16.03.2021 09:25 Відповісти
в Бригаде было 8 дивизионов раньше , а здесь батарея то есть пол дивизиона
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15.03.2021 15:47 Відповісти
когда патронный завод построят?
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15.03.2021 16:06 Відповісти
Украине нужны ракеты которые бы легко долетали и до моцквы и до самых ватных окраин ,желательно с ядерными боеголовками ,но и Нептун тоже хорошо ,только ПОБОЛЬШЕ надо всего этого добра ,ПОБОЛЬШЕ... Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8861
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15.03.2021 16:37 Відповісти
Дай Бог щоб Україна посилювалась у військовому плані у геометричній прогресії і
не як радянська армія, а як якісна ******* злагоджена організація Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9542
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15.03.2021 16:48 Відповісти
труба кацапам
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15.03.2021 17:10 Відповісти
Давно пора Путину настроение портить нашими Нептунами!! Ну, а если ёщё пару раз шарахните по донецку, то вообще будете красава!!
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15.03.2021 17:13 Відповісти
Добре. Ничего шо опытный, но казламордые задумаются, прежде чем нападать. Аргентина , перед войной с Британией, получила несколько ракет ,,Экзосет" от Франции. С началом войны, французы зарубили поставки, но и те несколько ракет нанесли тяжёлые потери британскому флоту. По мнению англичан, будь у аргентинцев этих ракет побольше, то исход войны мог быть иным.
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15.03.2021 17:26 Відповісти
Благодарите Пороха, иначе до сих пор на камазах обшитыми металлическими листами воевали
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16.03.2021 01:16 Відповісти
Это кстати очень удобно, теперь если кацапам откуда то что то прилетит похожее на "Томагавк", то в НАТО скажут, ...наверно это "Нептун"..., а наши скажут, ...а мы ничего не знаем, третья сила...
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16.03.2021 11:24 Відповісти
 
 