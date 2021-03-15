Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передані до складу Військово-морських сил Збройних сил України в понеділок, 15 березня.

Про це повідомляє управління інформації і друку Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства Андрій Таран зазначив, що комплекси, виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", значно посилять здатності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, відповідний підрозділ в ВМС ЗСУ вже сформовано.

"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав Таран.

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