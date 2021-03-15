Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передані до складу Військово-морських сил Збройних сил України в понеділок, 15 березня.
Про це повідомляє управління інформації і друку Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Глава відомства Андрій Таран зазначив, що комплекси, виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", значно посилять здатності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, відповідний підрозділ в ВМС ЗСУ вже сформовано.
"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав Таран.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Коростылеву !
Слава Кровавому Пастору !
Вариантов ровно два:
1) вы так их презираете, что при приближении поворачиваетесь задом и тикаете. От великого презрения (главное, за Днепр не утеките, а то совсем смешно будет: глисты и за Днепр загонят);
2) у вас на двух нормальных приходится один долбодыр, который ничего не знает и не желает знать, ничего не умеет (только рот разевать на ширину приклада), ничего не имеет за душой (кроме ничем не обоснованного гонора).
Как думаешь? Мне важно мнение такого умного и гарного хлопчика, как ты.
В Одесской области продолжают испытания ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными крылатыми ракетами.
https://mil.in.ua/uk/news/*********-nakaz-pro-pryjnyattya-na-***********-neptun/
Перший комплект ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» може бути поставлений до підрозділу ВМ ЗС України за 9-12 місяців.
дивизион это:
- командний пункт РКП-360,
- пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360,
- транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360,
- транспортна машина ТМ-360.
Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
Якщо комусь цікаво - це місто Новгород-Сіверський
не як радянська армія, а як якісна ******* злагоджена організація