Український культурний фонд дав 861 тис. грн як покриття втрат від COVID-19 організатору конкурсу краси, який не має співробітників, - член Союзу концертної індустрії Шульженко. ФОТО
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Український культурний фонд надав грант у розмірі 861 тис. гривень як покриття втрат від коронавірусу ТОВ "Місіс відкритий світ Україна", яке, згідно з оприлюдненими даними, за 2 роки не сплачувало жодних податків, яке не зазнало витрат і не має в штаті співробітників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" член Союзу концертної індустрії України та Нацради Української ресторанної асоціації Максим Шульженко, інформує Цензор.НЕТ.
"Підкажіть будь ласка, а надати грант інституційної підтримки в розмірі 861 тис. гривень (покриття втрат від ковіду. - Авт.) від Українського культурного фонду на конкурс краси, коли гроші йдуть на психолога, інструктора зі столового, ділового етикету, що прямо відображено в кошторисі, який за законом і постановою затверджує фонд. Це типу ок?", - відзначає він.
"Коли компанія прямо показує - нуль доходів за два роки, нуль видатків, нуль податків, нуль основних засобів, нуль працівників. Які вони втрати зазнали від карантину?", - додає він.
Крім цього, він також підкреслює, що фонд відмовляє в наданні такої підтримки іншим заявникам.
Будь ласка, зачекайте...
На той майже мільйон можна було купити щось для лікарень.
https://ucf.in.ua/fund-team