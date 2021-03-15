Ліквідовано займання в реанімаційному відділенні лікарні на Харківському шосе в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

15 березня о 14:34 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, в лікарні виникла пожежа. На місце події були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

У повідомленні підкреслюється, що було встановлено, що на 3-поверсі 3-поверхової будівлі лікарні, в кімнаті сестри-господині реанімаційного відділення, сталося займання господарського приладдя на площі 15 кв. м.

"Займання о 15:11 пожежники локалізували, о 15:21 - ліквідували. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, однак оскільки стан хворих не дозволяв їх евакуювати з приміщення інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилось провітрювання приміщень, у цей час разом із хворими в кожній палаті було по одному рятівнику і медичному працівнику", - підкреслюють у ДСНС.

Крім цього в ДСНС акцентують увагу на тому, що хворих на COVID-19 у приміщеннях, де виникла пожежа, не було. Жертв і постраждалих внаслідок події немає.

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