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На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України в Закарпатті заблокували канал незаконного переправлення громадян Росії в країни ЄС, Великої Британії та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець Берегівського району області. Він сприяв іноземцям, зокрема росіянам, в отриманні на фіктивних підставах громадянства Угорщини для подальшого безвізового в’їзду до 162 країн світу, включаючи США та Велику Британію.

Організатор схеми забезпечував підроблення документів, які доводили наявність необхідних підстав. Оформлення документів, що підтверджували набуття громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон, проводилося фігурантом через дипломатичні представництва Угорщини у деяких країнах Європейського Союзу.

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За відповідні "послуги" фігурант отримував від замовника 25-30 тис. євро. Серед "клієнтів" оборудки були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань.

У межах кримінального провадження слідчі Служби безпеки України провели обшуки за адресами проживання зловмисника. Під час слідчих дій виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до злочинної схеми.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ 01
На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ 02
На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ 03
На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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шпиёны, аппазиционеры или заробитчаны?
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15.03.2021 16:36 Відповісти
Надо таки организовывать каналы массовой переправки кацапооккупантов на тот свет.
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15.03.2021 16:39 Відповісти
Красава! Кидал кацапов на бабло ))) Уже давно нельзя получить утлевел по левым докам, а те, что были выданы раньше, аннулируются
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15.03.2021 16:45 Відповісти
Венгры - такие же европейцы, как румыны.
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15.03.2021 17:01 Відповісти
Скоро венгерские паспорта монголам будут пачками продавать, ржака. Но это проблемы Евросоюза))))))
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15.03.2021 17:12 Відповісти
А я, прочитавши заголовок подумав, що то правнук Штірліца на лижах в горах переправляв правнука професора Плейшнера до мадьярів чи румунів. Нквд-кгб-сбу воно таке -- "не дремлет".
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15.03.2021 17:13 Відповісти
Расползаются по миру сеять "доброе вечное, рускамирское"? Или готовить теракты?
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15.03.2021 19:43 Відповісти
Надіюсь москалів,після оплати,телепортували ,через крематорій.
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15.03.2021 20:58 Відповісти
 
 