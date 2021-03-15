На Закарпатті блоковано канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України в Закарпатті заблокували канал незаконного переправлення громадян Росії в країни ЄС, Великої Британії та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець Берегівського району області. Він сприяв іноземцям, зокрема росіянам, в отриманні на фіктивних підставах громадянства Угорщини для подальшого безвізового в’їзду до 162 країн світу, включаючи США та Велику Британію.

Організатор схеми забезпечував підроблення документів, які доводили наявність необхідних підстав. Оформлення документів, що підтверджували набуття громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон, проводилося фігурантом через дипломатичні представництва Угорщини у деяких країнах Європейського Союзу.

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За відповідні "послуги" фігурант отримував від замовника 25-30 тис. євро. Серед "клієнтів" оборудки були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань.

У межах кримінального провадження слідчі Служби безпеки України провели обшуки за адресами проживання зловмисника. Під час слідчих дій виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до злочинної схеми.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.







