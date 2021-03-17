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На Львівщині внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі загинув водій екскаватора, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У селі Тростянець на Львівщині внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

"Надійшла інформація, що у с. Тростянець Миколаївського району під час проведення робіт на піщаному кар’єрі стався зсув, внаслідок чого під шаром ґрунту опинився екскаватор з водієм. О 16:30 тіло загиблого водія деблоковано", - йдеться в повідомленні.

До робіт залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 осіб та 1 одиниця техніки.

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На Львівщині внаслідок зсуву на піщаному карєрі загинув водій екскаватора, - ДСНС 01

Автор: Наталя Джума
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Царство небесное водителю экскаватора, соболезнование родным и близким.
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15.03.2021 17:53 Відповісти
RIP
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15.03.2021 17:55 Відповісти
по идее должны быть укреплены кабины от таких случаев или они как автомбильные??
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15.03.2021 18:04 Відповісти
Для обзора в кабине установлены широкие стекла. Массив грунта запросто их выдавит во внутрь кабины, а если даже и не выдавит, то все равно в кабине ограниченный запас воздуха.
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16.03.2021 11:11 Відповісти
так он в кабине отехатьне мог бред
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15.03.2021 20:26 Відповісти
Жуткая смерть
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15.03.2021 20:52 Відповісти
Это какими же дебилми должны быть руководители этого карьера! Наверняка от слуг народа какая нибудь кухарка или баянист!!
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16.03.2021 17:11 Відповісти
 
 