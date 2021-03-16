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відмивання грошей (116) СБУ (10078) Укрзалізниця (2041)

Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України задокументувала протиправну схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" за фіктивне виконання ремонтних робіт дизель-генераторів майже на 2 мільйони гривень. Стан такого обладнання важливий для гарантування безпеки руху на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники діяли за підтримки деяких керівників підрозділів АТ "Укрзалізниця". Задокументовано, що, всупереч умовам договору, замість виконання капітальних ремонтних робіт існуючих на балансі дизельгенераторів, ділки закупили дешеве обладнання невідомого походження.

Для приховування незаконної оборудки залізничники фальсифікували технічну, бухгалтерську та іншу документацію.

Ініційовані СБ України у межах досудового розслідування експертизи підтвердили, що через оборудку АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на майже 2 млн грн.

Повідомлено про підозру головному інженеру одного з підрозділів регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ "Укрзалізниця" за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії, для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Викриття оборудки проводилося Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Також читайте: Колишні керівники заводу ім. Патона привласнили майно підприємства і завдали збитків на 20 млн грн, - прокуратура

Чиновники Укрзалізниці відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ 01
Чиновники Укрзалізниці відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Лещенко отримав від голови НКРЕКП Тарасюка 415 тис. гривень за компліментарні пости, - нардеп


Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9872
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15.03.2021 18:59
+6
Наглядає у наглядовій раді, щоб вкрадені кошти правильно розподілили.
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15.03.2021 19:06
+5
Ну отримав, хто б сумнівався. А далі що, а Зеленський? Що будемо далі робити з цією всепоглинаючою коррупцією? Так і далі будеш клоуном стрибати?
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15.03.2021 19:04
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Ну отримав, хто б сумнівався. А далі що, а Зеленський? Що будемо далі робити з цією всепоглинаючою коррупцією? Так і далі будеш клоуном стрибати?
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15.03.2021 19:04 Відповісти
А чого б йому і не стрибати?
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15.03.2021 19:32 Відповісти
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 2779
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15.03.2021 19:05 Відповісти
А де наглядач,всіх часів та народів ,самий "правдивий" журнаГлист України !!!)))
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15.03.2021 19:01 Відповісти
Наглядає у наглядовій раді, щоб вкрадені кошти правильно розподілили.
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15.03.2021 19:06 Відповісти
Всего 2 млн. гривен? Такая мелочь недостойна внимания члена. Наглядовой рады.
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16.03.2021 00:33 Відповісти
Ой, это уже не удивляет. Моют и перемывают бюджетные средства все подряд чиновники.Зеленский решил легализовать зарплаты в конвертах. Ну и для чего? Чтобы коррупционеры эти налоги разворовывали? Пока не прекратится коррупция не будет никакой чистой зарплаты.И пользы от нее не будет.
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15.03.2021 19:02 Відповісти
тётю асю будут судить. по отмыванию - ёё работа.
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15.03.2021 19:11 Відповісти
Стесняюсь спросить, а сирожа лещенко. что там наблюдает и за что сотни тысяч гривен получает? гнать его оттуда.
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15.03.2021 19:16 Відповісти
Надо поднять до 2-х миллионов.
Может что увидит.
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15.03.2021 19:33 Відповісти
как там дела у бородатой звезды? мне одному кажется, что он не справляется?
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15.03.2021 19:20 Відповісти
О десятой части нам сообщили, по скромности....
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15.03.2021 19:28 Відповісти
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7619
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15.03.2021 20:05 Відповісти
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ,
Мелкие шулера!
Во всем мире на вакцине сколько денег отмыли что У/З должно бвть стыдно...
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15.03.2021 20:07 Відповісти
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ,
Мелкие шулера!
Во всем мире на вакцине сколько денег отмыли что У/З должно бвть стыдно...
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15.03.2021 20:09 Відповісти
Все власти знают,что УЗ это кладезь отмывки любых бабок.
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15.03.2021 20:23 Відповісти
Всё никак понять не могу, почему УЗ убыточна? Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ - Цензор.НЕТ 8413
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16.03.2021 11:18 Відповісти
 
 