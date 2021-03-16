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Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

15 березня рятувальники ліквідували пожежу на вул. Сагайдачного, 10, що в Подільському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 01

Повідомлення про пожежу надійшло До ДСНС 15 березня о 20:22. На місці було встановлено, що займання виникло у витяжній шафі закладу громадського харчування з подальшим поширенням на електрокабелі та загрозою поширення на перекриття між 1 і 2 поверхом.

О 21:33 пожежу було локалізовано на площі 35 кв. м, а о 21:39 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 02
Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 03
Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 04
Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 05

На місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 рятувальники особового складу підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано займання в реанімаційному відділенні лікарні на Харківському шосе в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 06
Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС 02

Автор: Наталя Джума
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ВВ Пу ободряюще пукнул
Величайший лидер современности покакал.
Бабушка взяла газету и пошла на огород. Вероятно она будет срать,потому что читать она не умеет...
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16.03.2021 01:32 Відповісти
Страховку виплатять? )
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16.03.2021 04:52 Відповісти
А чистить вытяжку, не знали?Так пусть работу пож.служб оплатят и посчитают:почистить или вызов оплатить.Тараканы,высушеные, скорей всего вспыхнули😄
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16.03.2021 12:17 Відповісти
 
 