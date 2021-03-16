Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на Подолі в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

15 березня рятувальники ліквідували пожежу на вул. Сагайдачного, 10, що в Подільському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло До ДСНС 15 березня о 20:22. На місці було встановлено, що займання виникло у витяжній шафі закладу громадського харчування з подальшим поширенням на електрокабелі та загрозою поширення на перекриття між 1 і 2 поверхом.

О 21:33 пожежу було локалізовано на площі 35 кв. м, а о 21:39 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.









На місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 рятувальники особового складу підрозділів.

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Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.



