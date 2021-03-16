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Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Луганській області правоохоронці затримали 22-річного жителя м. Рубіжне, який займався торгівлею зброєю та боєприпасами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція 01

Правоохоронці встановили, що чоловік без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав пістолет "RETAY G 17" (із заміненим стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патрони до них та гранату. Саме під час збуту вогнепальної зброї та бойових припасів чоловіка було затримано.

Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітникам поліції та директору магазину зброї на Київщині повідомлено про підозру у видачі незаконних дозволів на зброю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція 03

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Автор: Наталя Джума
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пистолет стартовый.
АК, патроны и граната.... тоже стартовые.
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16.03.2021 02:04 Відповісти
22 года ... мозгов нет и уже не будет.
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16.03.2021 02:08 Відповісти
Капец у вас грамотные писаки
*В Луганской области правоохранители задержали 22-летнего жителя г. Рубежное, который занимался торговлей и боеприпасамию*
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16.03.2021 02:23 Відповісти
а оказываются здесь есть законы, которые дают разрешения на приобретения стрелкового оружия:
Правоохранители установили, что мужчина без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил пистолет "RETAY G 17" (с замененным стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патроны к ним и гранату.Источник:https://censor.net/ru/p3253536
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16.03.2021 08:13 Відповісти
Гаврош вырос, но дела своего не бросил
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16.03.2021 05:10 Відповісти
Мужчин всегда притягивало оружие ,так было ,так есть и так будет ,но вот мозгов Господь отвесил всем по разному ,плюс молодость и имеем такой результат Торговец оружием задержан на Луганщне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6110с умом надо всё делать ,с умом ...
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16.03.2021 07:51 Відповісти
Закона про обіг зброї в Україні немає тому торгівля законна. Чим більше зброї у громадян тим сильніша буде у них свобода.
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16.03.2021 08:37 Відповісти
Закона нет -Срок есть Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4742 ото таке маємо
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16.03.2021 08:40 Відповісти
Судячи з кількості коментарів то, тема дозволу на зброю вже ні кого не цікавить. Всі так чи інакше затоварилися
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16.03.2021 10:49 Відповісти
 
 