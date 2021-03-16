Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Луганській області правоохоронці затримали 22-річного жителя м. Рубіжне, який займався торгівлею зброєю та боєприпасами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що чоловік без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав пістолет "RETAY G 17" (із заміненим стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патрони до них та гранату. Саме під час збуту вогнепальної зброї та бойових припасів чоловіка було затримано.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
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АК, патроны и граната.... тоже стартовые.
*В Луганской области правоохранители задержали 22-летнего жителя г. Рубежное, который занимался торговлей и боеприпасамию*
Правоохранители установили, что мужчина без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил пистолет "RETAY G 17" (с замененным стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патроны к ним и гранату.Источник:https://censor.net/ru/p3253536