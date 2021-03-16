УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15467 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
14 724 14
дороги (1504) Укравтодор (489) Харків (3918) Велике будівництво (718)

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Стартував масштабний ремонт обходу Харкова на трасі М-03 "Київ - Харків - Довжанський", роботи ведуться одночасно на двох ділянках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".

Так, на першій ділянці від транспортної розв'язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи ведуться роботи з фрезерування покриття та розчищення узбіччя від порослі. На ділянці працює компанія "Автомагістраль-Південь".

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - Укравтодор 01

Також роботи з фрезерування незабаром розпочнуться на Роганському житловому масиві на південному сході Харкова. На ділянці працює підрядна організація "Славдорстрой".

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - Укравтодор 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний проєкт Кременчуцького моста буде готовий у червні, - глава Полтавської ОДА Синєгубов

Крім того, на під'їзді до міжнародного аеропорту з боку Києва роботи розпочнуться найближчим часом.

Загалом планується оновити 58 кілометрів навколо Харкова на маршруті Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка. Очікується, що дорожнє покриття буде повністю оновлено, будуть замінені знаки і розмітка, а також буде облаштовано узбіччя. Вартість проєкту - 1,8 млрд грн, термін виконання - 2 роки.

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - Укравтодор 03

В "Укравтодорі" зазначають, що востаннє капітальний ремонт на обході Харкова робили понад 10 років тому, міжремонтний термін повністю вичерпаний. Дорожнє покриття на деяких ділянках знищено повністю через інтенсивний рух великовагового транспорту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що мета керівництва країни на цей рік - побудувати, реконструювати і відремонтувати щонайменше 4500 км українських доріг.

Також читайте: Систему автоматичного зважування-в-русі встановлюють на трасі Знам'янка - Ізварине

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Если у гасинских экспорприировать наследие гепы то хватит на обустройство всех дорог харьковской области Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6160 Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8421
показати весь коментар
16.03.2021 09:17
+1
Вообще объездная вокруг Харькова -внутри города и Гепа с Дупой за 16 лет правления ни копейки не вложили.На чужом горбу товарищи в рай едут.2 года на двух полосную трассу?Это называется профанация и попытка слямзить львиную долю.Иное и в голову не лезет.
показати весь коментар
16.03.2021 09:37
+1
Окружная вокруг Харькова маленько дефективная ,имеет форму трёх четвертей окружности.Часть транзитного транспорта вынуждена въезжать в Харьков по двухполоске с южного направления в городском потоке и это создаёт значительные пробки.Куча ежедневных ДТП на окружной со смертями.
показати весь коментар
16.03.2021 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если у гасинских экспорприировать наследие гепы то хватит на обустройство всех дорог харьковской области Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6160 Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8421
показати весь коментар
16.03.2021 09:17 Відповісти
там дороги не было воообще. Дай Бог
показати весь коментар
16.03.2021 09:59 Відповісти
МАСШТАБНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ _- во эпитеты!!
показати весь коментар
16.03.2021 09:26 Відповісти
писатель, может, с будуна, прёт
показати весь коментар
16.03.2021 09:27 Відповісти
объезда не будет, будет обход. У Кличка поучитесь- дороги гавно
показати весь коментар
16.03.2021 09:26 Відповісти
Вообще объездная вокруг Харькова -внутри города и Гепа с Дупой за 16 лет правления ни копейки не вложили.На чужом горбу товарищи в рай едут.2 года на двух полосную трассу?Это называется профанация и попытка слямзить львиную долю.Иное и в голову не лезет.
показати весь коментар
16.03.2021 09:37 Відповісти
Ну не вся внутри, но немалая часть.
показати весь коментар
16.03.2021 09:57 Відповісти
Там ще шось зфрезерувати можна?
показати весь коментар
16.03.2021 09:47 Відповісти
До раши 40 км . Зачем им объездная? 😀😀😀
В это же момент ДОРОГУ НА ДНЕПР ТАК И НЕ ЗАВЕРШИЛИ
В районе Царичанки , Китай город ( вчера ехала подруга) сплошные ямы
Это позорище - а там дорога к Черному морю и курортам для украинцев
показати весь коментар
16.03.2021 09:50 Відповісти
Окружная вокруг Харькова маленько дефективная ,имеет форму трёх четвертей окружности.Часть транзитного транспорта вынуждена въезжать в Харьков по двухполоске с южного направления в городском потоке и это создаёт значительные пробки.Куча ежедневных ДТП на окружной со смертями.
показати весь коментар
16.03.2021 09:53 Відповісти
ям не вижу. нахрена ее обновлять?в Украине хуже дорог нет?распил.
показати весь коментар
16.03.2021 10:27 Відповісти
из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта.Источник: https://censor.net/ru/p3253554

Расстреливать уродов! Все зло на дорогах от грузовиков!
показати весь коментар
16.03.2021 11:31 Відповісти
А что же делали до этого, двадцать лет , два жидовских ******** Гепа и Допа??? Только воровали и вели дружбу с пуйлом -******??? ******** еврейские!!
показати весь коментар
16.03.2021 13:04 Відповісти
Не успели остыть ноги у гепы как соратники кинулись заметать следы деятельности. Национализируйте имущество гепы и на те деньги можно сделать ещё одно кольцо вокруг Харькова.
показати весь коментар
16.03.2021 14:00 Відповісти
 
 