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Київ (13837) Крим (12748) росія (47340) дипломати (530)

"Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися наклейки, на яких росіяни визнають окупований Крим українським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Так, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ і ФСБ.

Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 01

На плакатах українською та російською мовами написано, що дипломати переконані, що Крим - це Україна.

Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 02
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 03
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 04
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 05

Крім того, на службових автомобілях росіян навіть наклеїли український тризуб.

Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 06
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 07

Також читайте: Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
А вот украинский Тризуб на машины всякой расеянской нечести клеить не стоило.
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16.03.2021 09:37
+6
Кубань та Ставропілля були у складі УНР (до речі, ця країна була визнана міжнародною спільнотою), а от захопили її так звані "більшовики". Можете "погуглить" карти України 1918 року. А те що червона чума разом з коричневою почали ділити Європу у 1939 і внаслідок цього території СРСР збільшились (не тільки Української РСР, а ще й Білоруської) - то вже інша історія
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16.03.2021 10:09
+6
Так само казали прибалтам до 90-х
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16.03.2021 10:47
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Росіяни знають що скоро доведеться повертати Крим і Донбас, а ще платити за збитки від окупації...
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16.03.2021 09:32 Відповісти
"Мечты,мечты, где ваша сладость..." Эдиний реальний спосіб повернути захоплене -зникнення Єрефії у катаклізмах 3 світової. Однак і УКраїні тоді попаде не слабо.
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16.03.2021 09:35 Відповісти
Не факт. Припустимо, в РФ розпочнуться акції протесту масштабів українського майдану, тоді російській владі буде точно не до Криму. І тут з'являються "зелені чоловічки" з галицьким акцентом...
Або ж одночасно виникають сепаратиські рухи в Сибіру, Північному Кавказі...
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16.03.2021 10:40 Відповісти
Так само казали прибалтам до 90-х
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16.03.2021 10:47 Відповісти
давайте вспомним, как без шороху и пыли развалился совок
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16.03.2021 11:32 Відповісти
Не путайте россию и совок...совок был за колючей проволокой голодный и босой, кроме оружия там почти ничего не было, плановая экономика привела к полной нищете население, заграница казалась чем то не досягаемым..............
Сейчас россия с рыночной экономикой и за свои газ и нефть им продадут все, что они захотят, не выдумывайте про развал...глупости это. А если и будут там всякие бунты, то большая часть просто разбежится по миру...загаживая его ещё больше, своим присутствием.
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17.03.2021 10:05 Відповісти
Якби клеїли вдень, патріотів би притягнули до адмін відповідальності.
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16.03.2021 09:32 Відповісти
Мінімум - умовні строки, дивіться на ситуацію в країні відкритими очима! (
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16.03.2021 09:37 Відповісти
А вот украинский Тризуб на машины всякой расеянской нечести клеить не стоило.
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16.03.2021 09:37 Відповісти
ХВВ, було б в самий раз.
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16.03.2021 09:39 Відповісти
Та не, правильно повлекли. Хай мокшей колбасит от злобы.
Для них тризуб как солнечный свет для упырей
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16.03.2021 16:08 Відповісти
Ну не знаю. Проти нечисті допомагає свята вода, хрест і український Тризуб. Від останнього аж підгорають)))
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17.03.2021 10:42 Відповісти
Течёт река Волга конца и края нет "Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума" - Цензор.НЕТ 5828
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16.03.2021 09:39 Відповісти
В Крыму часто оккупанты поют эту песню "Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума" - Цензор.НЕТ 6862 может свалят скоро к Волге.
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16.03.2021 09:43 Відповісти
Московиты вы с Китаем разберитесь ,чужое нужно возвращать . "Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" - Цензор.НЕТ 3325
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16.03.2021 09:45 Відповісти
А що СРСР подарував Україні? Мо я що не знаю...
Чи то ви про Крим? Так ті ж люди того ж року забрали в України Кубань та Ставропілля. Вчи власну історію, лапоть!
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16.03.2021 09:55 Відповісти
Кубань та Ставропілля були у складі УНР (до речі, ця країна була визнана міжнародною спільнотою), а от захопили її так звані "більшовики". Можете "погуглить" карти України 1918 року. А те що червона чума разом з коричневою почали ділити Європу у 1939 і внаслідок цього території СРСР збільшились (не тільки Української РСР, а ще й Білоруської) - то вже інша історія
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16.03.2021 10:09 Відповісти
Белгородскую область, Воронежскую, Кубань, Краснодарский край. Как писал Чехов, он родился в славном украинском городе Таганроге. При совке из автобиографии убрали слово "украинский". Так у москалей появился великий РУССКИЙ писатель. Ну, как Гоголь, Пушкин, Багратион, Айвазовский, Лермонтов, Беринг, Королев, Циалковский и другие великие "русские"
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16.03.2021 10:07 Відповісти
Не зовсім так. Крим приєднали до України в 1954, а Кубань, Ставропілля, Таганрог і т.д. - забрали раніше, в період з 1918 по 1922 рр.
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16.03.2021 10:34 Відповісти
Кубань, тем более Ставрополье, никогда не были в составе УНР. Они обдумывали такую возможность, но думы к карте не пришьёшь
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16.03.2021 11:25 Відповісти
Сибирь
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16.03.2021 10:00 Відповісти
Власть, которая пришла после майдана, была абсолютно некомпетентна и состояла с бестолковых дей. В результате, сдача Крыма.
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16.03.2021 10:01 Відповісти
Такий собі тролінг...
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16.03.2021 10:10 Відповісти
Треба було на машини суворого Степана Андрійовича наклеїти, щоб диміло з їх нижніх трубопроводів "Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" - Цензор.НЕТ 7574
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16.03.2021 11:52 Відповісти
а чего номера белые? они вроде как красными должны быть.
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16.03.2021 11:56 Відповісти
Это в московии дипномера красные.
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17.03.2021 00:23 Відповісти
Навіщо писати кацапською,чи продовжуєте плазувати перед окупантами навіть тут?!
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16.03.2021 21:55 Відповісти
"Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" - Цензор.НЕТ 851
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17.03.2021 01:25 Відповісти
 
 