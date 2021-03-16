"Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму". ФОТОрепортаж

У ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися наклейки, на яких росіяни визнають окупований Крим українським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Так, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ і ФСБ.

На плакатах українською та російською мовами написано, що дипломати переконані, що Крим - це Україна.









Крім того, на службових автомобілях росіян навіть наклеїли український тризуб.





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