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"Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися наклейки, на яких росіяни визнають окупований Крим українським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Так, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ і ФСБ.
На плакатах українською та російською мовами написано, що дипломати переконані, що Крим - це Україна.
Крім того, на службових автомобілях росіян навіть наклеїли український тризуб.
Топ коментарі
+9 Тарапунька
показати весь коментар16.03.2021 09:37
+6 Evgeny N
показати весь коментар16.03.2021 10:09
+6 lezyo
показати весь коментар16.03.2021 10:47
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Будь ласка, зачекайте...
Або ж одночасно виникають сепаратиські рухи в Сибіру, Північному Кавказі...
Сейчас россия с рыночной экономикой и за свои газ и нефть им продадут все, что они захотят, не выдумывайте про развал...глупости это. А если и будут там всякие бунты, то большая часть просто разбежится по миру...загаживая его ещё больше, своим присутствием.
Для них тризуб как солнечный свет для упырей
Чи то ви про Крим? Так ті ж люди того ж року забрали в України Кубань та Ставропілля. Вчи власну історію, лапоть!