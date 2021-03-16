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вибух (3766) Київська область (3136) Нацполіція (13911)

Рано-вранці в Боярці стався вибух: пошкоджено чотири автомобілі і найближчі будинки, ймовірно є потерпілий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські Київської області встановлюють обставини вибуху в Боярці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Сьогодні близько 4 ранку на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

В результаті вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автомобілі, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилася воронка", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури.

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За результатами огляду місця події, за участю судово-медичних експертів, від вибуху ймовірно постраждала одна людина.

Рано-вранці в Боярці стався вибух: пошкоджено чотири автомобілі і найближчі будинки, ймовірно є потерпілий 01

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Зараз комунальники відновлюють електропостачання і ліквідують наслідки вибуху.

Після проведення перевірки і встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Рано-вранці в Боярці стався вибух: пошкоджено чотири автомобілі і найближчі будинки, ймовірно є потерпілий 02
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Хтось все таки постарждав. На фарш розірвало
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16.03.2021 10:15 Відповісти
Есть таксисты-пофигисты....
Пофигисты-футболисты...
Пофигисты-моряки!
Пофигисты-скорняки
И...что особенно отрадно....
Пофигисты-взрывники!
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16.03.2021 12:14 Відповісти
Покинута хата наводить на роздуми. Схоже, що прямо у садку зберігали чималу кількість вибухонебезпечних речовин, це може бути і підготовкою до теракту.
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16.03.2021 10:24 Відповісти
Сільський дурник зі старих викопних снарядів добував вибухівку та метал. Ось і нарвався на шрапнельний снаряд у якого вибух направлений з великою кількістю вражаючих елементів в одному (іноді в двох протилежних) напрямку.
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16.03.2021 12:04 Відповісти
ежедневная граната? дело обычное... Рано-вранці в Боярці стався вибух: пошкоджено чотири автомобілі і найближчі будинки, ймовірно є потерпілий - Цензор.НЕТ 7319
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16.03.2021 11:14 Відповісти
А как,в таком месте пострадали 4машины?Это ж не двор в городе.
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16.03.2021 11:46 Відповісти
Це ж треба вміти так фотографувати аби ніхріна не було зрозуміло. Де хоч та воронка? Якось дивно розташовані наслідки вибуху. Паркан пошкоджено по діагоналі присадибної ділянки. Таке враження наче старий шрапнельний снаряд вибухнув.
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16.03.2021 11:53 Відповісти
і що то так рвонули що пів вулиці забору знесло ??
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17.03.2021 08:09 Відповісти
 
 