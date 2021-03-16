Рано-вранці в Боярці стався вибух: пошкоджено чотири автомобілі і найближчі будинки, ймовірно є потерпілий. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київської області встановлюють обставини вибуху в Боярці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Сьогодні близько 4 ранку на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

В результаті вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автомобілі, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилася воронка", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури.

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За результатами огляду місця події, за участю судово-медичних експертів, від вибуху ймовірно постраждала одна людина.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Зараз комунальники відновлюють електропостачання і ліквідують наслідки вибуху.

Після проведення перевірки і встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.



Фото: сайт поліції