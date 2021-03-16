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Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-Морських Сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільні тренування на морі типу PASSEX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform.

Мета тренування ― відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії. Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.

"У визначеному районі відпрацьовано тренування з протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 01

Крім того, відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства", - сказано в повідомленні.

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Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 02

Зазначається, що це вже вже другі цього року тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями Альянсу, які відбуваються задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості й взаємосумісності під час виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.

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Також повідомляється, що завдання другої Постійної протимінної групи НАТО (як однієї з морських груп швидкого реагування Альянсу) ― пошук, виявлення й знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 03
Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 04
Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 05
Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 06
Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО 07
Фото: 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
какой там лошаник? у кацапни он был в единственном экземпляре и команда удмуртов одна была, которая умела им управлять.
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16.03.2021 11:51
+3
Підтвердження на стіл!
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16.03.2021 12:26
+1
Krasivo vigljadit kogda vmeste s Ukrainskim praporom nad karabljom vijajet flag NATO.
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16.03.2021 11:56
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Могли б уже какого-нить лошарика притопить, чтоб два раза не ездить...
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16.03.2021 11:29 Відповісти
какой там лошаник? у кацапни он был в единственном экземпляре и команда удмуртов одна была, которая умела им управлять.
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16.03.2021 11:51 Відповісти
Та любой. Должна ж быть польза от этих учений...
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16.03.2021 11:55 Відповісти
Чого не послали Айленда а тільки Гюрзу?
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16.03.2021 11:41 Відповісти
Выходит при Зеленском они плавать не будут
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16.03.2021 12:02 Відповісти
Krasivo vigljadit kogda vmeste s Ukrainskim praporom nad karabljom vijajet flag NATO.
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16.03.2021 11:56 Відповісти
А в это время Гелетей купил себе усадьбу в Англии за 36 млн.фунтов. Вот где деньги на ВСУ.
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16.03.2021 12:21 Відповісти
Підтвердження на стіл!
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16.03.2021 12:26 Відповісти
смотрел - не заметил украинских кораблей.
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16.03.2021 18:09 Відповісти
 
 