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Київ (13837) Одеська область (2489) СБУ (10078) Сирія (1660) тероризм (2780)

Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, у межах так званої системи "Хавала", зокрема в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:

- готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;
- банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
- "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

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Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 01
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 02
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 03
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 04
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 05
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Если принять во внимание, что кузница кадров мусульманского экстремизма находится в москве в институте "дружбы народов" им. патриса лумумбы, ответ станет более, чем очевиден.
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16.03.2021 11:48
+4
Понапускала Україна теж усілякого кодла.Мало нам москалів.
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16.03.2021 11:57
+3
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/p3253592

Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
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16.03.2021 11:47
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а что вообще делают агенты Ассада в Украине?
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16.03.2021 11:42 Відповісти
Если принять во внимание, что кузница кадров мусульманского экстремизма находится в москве в институте "дружбы народов" им. патриса лумумбы, ответ станет более, чем очевиден.
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16.03.2021 11:48 Відповісти
патриоты Сирии сражаются против рашки.

нечего им мешать, помогать нужно
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16.03.2021 13:31 Відповісти
Невже вони Ассаду гроші перераховували?
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16.03.2021 11:46 Відповісти
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/p3253592

Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
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16.03.2021 11:47 Відповісти
так и писали в назначении платежа-международной террористической организации?
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16.03.2021 11:50 Відповісти
Назначение должно совпадать с контрактом. Иначе платёж в банке не пропустят.
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16.03.2021 11:54 Відповісти
Физически нет никакого платежа и банки не участвуют...
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16.03.2021 12:21 Відповісти
Ага. А налик в конвертах слали через почту заказным письмом Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ - Цензор.НЕТ 9903
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16.03.2021 12:22 Відповісти
Почитай на досуге - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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16.03.2021 12:24 Відповісти
Даже в этой системе есть движение безнала по счетам. Другое дело, что между отправителем и получателем нет явной финансовой цепочки, но это особенность реализации.
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16.03.2021 12:55 Відповісти
Кстати, такие схемы работали и работают в Украине, например, в крупных торговых сетях.
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16.03.2021 12:57 Відповісти
Есть спрос - Будет предложение.
Хавала - озаначает "передача"
Банки защемили? - значит люди найдут другие способи, Биткоин, хавала.....
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16.03.2021 11:54 Відповісти
Да прямо защемили у нас банки.
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16.03.2021 12:25 Відповісти
Пусь проверят владельцев рынков секонд-хенд одежды и узнают куда идут деньги от продажи "гуманитарной помощи".
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16.03.2021 11:56 Відповісти
Понапускала Україна теж усілякого кодла.Мало нам москалів.
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16.03.2021 11:57 Відповісти
тобто відшукувати ісламістів як два пальці об асфальт(знаючи що ми їм не цікаві)! а от щемити рашинських колаборантів та зрадників- нікак ніззя, пріказа нєт
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16.03.2021 11:59 Відповісти
ооо самая мирная религия сразу после рпц
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16.03.2021 12:05 Відповісти
обменяйте их с рашкой на наших пленных ребят в луганде... рашка игиловцев с удовольствием к себе на кичу заберёт....а нам эта сирия и на х.. не упала!
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16.03.2021 12:11 Відповісти
Какие, блдь, выходцы? Незаконные мигранты, блдь, коих арестовать и выдворить к херам.
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16.03.2021 12:51 Відповісти
В Одессе на Новый год, Думская площадь просто потемнела от черных морд. Я не думал что это в таком масштабе.
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16.03.2021 13:02 Відповісти
Так яким саме організаціям вони кошти перераховували? "ІДІЛ" в статті ніде не згадується. Можливо, вони курдські повстанцям допомагали, які воювали з ісламістами, а коли перемогли, їх всі кинули?
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16.03.2021 14:24 Відповісти
"финансировании терроризма".... десь я вже то чув... в них теж заблокували телеканали? як у мертвечука?
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16.03.2021 14:55 Відповісти
 
 