Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, у межах так званої системи "Хавала", зокрема в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:

- готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;

- банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;

- "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блоковано масштабну хакерську атаку ФСБ РФ на урядові ресурси України, - СБУ











