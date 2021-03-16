Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, у межах так званої системи "Хавала", зокрема в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:
- готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;
- банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
- "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
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нечего им мешать, помогать нужно
Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
Хавала - озаначает "передача"
Банки защемили? - значит люди найдут другие способи, Биткоин, хавала.....