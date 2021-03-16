Контррозвідка СБУ заблокувала нелегальний експорт технологій для ремонту військового авіаобладнання. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадових осіб одного з держпідприємств на організації нелегального експорту військових технологій у сфері ремонту обладнання бойових літаків.

За попередніми даними, посадовці оборонного держпідприємства направили групу спеціалістів до однієї з країн Південно-Східної Азії для надання зарубіжним замовникам послуг військового призначення без дозвільних документів Державної служби експортного контролю України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

При цьому, виконання відповідних робіт передбачає вивезення за кордон технологічної та конструкторської документації для обслуговування військового авіаційного обладнання.

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Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру трьом посадовцям держпідприємства за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.