У 13 приймальних відділеннях лікарень Дніпропетровщини проводять реконструкцію та встановлюють сучасне обладнання, - ОДА. ФОТО

На Дніпропетровщині будуть реконструйовані 13 приймальних відділень у лікарнях регіону, що дозволить приймати більшу кількість пацієнтів і більш якісно надавати їм медичну допомогу.

Про це заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА Максим Беспальчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У розпалі – реконструкція 13 приймальних відділень лікарень. Зокрема, у Дніпрі, Покрові, Кам’янському, Новомосковську. У кожному будуть потужний діагностичний блок, комфортні оглядові, маніпуляційні, кабінети лікарів", - зазначив Беспальчук.

За його словами, реконструкція відділення центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування в Новомосковську дозволить приймати вдвічі більше пацієнтів, а це майже 100 осіб на добу. Крім того, у відділенні оновлять оглядові, кабінети лікарів, лабораторію, травмпункт, а також встановлять сучасний цифровий рентген, апарати УЗД та ЕКГ.

Дивіться також: На ділянці об'їзної дороги в Дніпрі буде побудовано дворівневу розв'язку, - ОДА

Уперше в Новомосковському районі з'явиться комп'ютерний томограф. Раніше пацієнтів, які потребують екстреної діагностиці, везли в обласну лікарню.

"Відділення екстреної медичної допомоги буде самодостатнє і автономне. З'явиться втричі більше приміщень. Фахівці працюватимуть 24 години на добу. Це дуже важливо - не будемо втрачати "золоті хвилини", від яких залежить життя пацієнта", - сказав гендиректор лікарні Вадим Михайлюта.

Зараз тривають внутрішні роботи - фарбують стіни і прикрашають приміщення.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році по всій Україні будуть побудовані і відремонтовані 177 приймальних відділень.

Читайте також: Систему автоматичного зважування-в-русі встановлюють на трасі Знам'янка - Ізварине