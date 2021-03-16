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здирство (280) викрадення (771) СБУ (10078) Харків (3918)

Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили співробітника одного з центральних підрозділів Служби, який брав участь в організованому угрупованні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В рамках цієї роботи припинено протиправну діяльність групи з чотирьох осіб, до складу якої входив діючий співробітник Служби.

Під час досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що зловмисники для власного збагачення викрали та незаконно утримували мешканця Харкова. За звільнення вони вимагали із потерпілого 40 тисяч євро та 1,6 млн грн. Учасники угруповання погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. Після згоди сплатити через певний час всю суму грошей, вони відпустили потерпілого.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Співробітнику СБУ судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Санкції статей передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.

У ДБР повідомляють, що співробітник СБУ викрав людину в інтересах російської компанії.

"Встановлено, що минулого року з метою незаконного збагачення правоохоронець вступив у злочинну змову з трьома цивільними особами. Діючи у вказаній групі осіб він викрав та незаконно позбавив волі колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії. Надалі, під час незаконного утримання потерпілого всупереч його волі він вимагав передати їм 40 000 євро та 1 600 000 гривень, які представники вказаної компанії помилково вважали своєю власністю", - йдеться в повідомленні.

Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові 01
Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові 02
Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові 03
Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
якесь бандитське кодло а не СБУ
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16.03.2021 12:57
+15
При черте баканове СБУ из уважаемой организации превратилась в обыкновенную мусарню времен захарченко...
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16.03.2021 12:47
+9
Здається вчора був телефонний запис, де Медведчук рекомендував Суркову Грицака як "сваєго уважаємого челавєка".
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16.03.2021 12:53
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Не первый раз.
Такая у них "работа".
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16.03.2021 12:47 Відповісти
При черте баканове СБУ из уважаемой организации превратилась в обыкновенную мусарню времен захарченко...
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16.03.2021 12:47 Відповісти
Здається вчора був телефонний запис, де Медведчук рекомендував Суркову Грицака як "сваєго уважаємого челавєка".
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16.03.2021 12:53 Відповісти
Скільки коштує така брехня?
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16.03.2021 15:54 Відповісти
Ой, давай расскажи, когда это СБУ было полезно, а не просто занимались рекетирсвом, будет очень интересная,но короткая, история.
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16.03.2021 13:03 Відповісти
при баканове хоть стали арестовывать работяг из СБУ а вспомни при призиденте с барыжным прошлым были ли такие случае обнародованы???
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16.03.2021 13:05 Відповісти
Сказки порошоботов, каким всегда было таким и осталось.
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16.03.2021 13:31 Відповісти
Ты сам в каком батальоне повоевал, до прихода Клована во власть?
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Ага, если не нравиться порош иди и сдохни в окопе, мы все это слышали уже много лет подряд, смените методички, клоуны.
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16.03.2021 13:52 Відповісти
Смени методичку ты ватан , так как тебе Порох дышать мешает и сидеть не можешь спо4ойно , из- за кола в том месте , на котором сидишь !
Привет портянке )
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16.03.2021 14:04 Відповісти
Чето у тебя подгорело, тоже из них?
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16.03.2021 14:12 Відповісти
Вони не Добкіна похітілі? Навряд. А було б добре, аби його. Але в СБУ на добкіних не встає.
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16.03.2021 12:47 Відповісти
Попкин уже никому не нужен, даже рашке.
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16.03.2021 13:30 Відповісти
Ну не факт, там кажуть, Допа, Гепа і ще пару чуваків взяли у кацапів бабки під створення ХНР, поторгували мордами на фоні кацапських тряпок і забрали бабки собі... Через це Гепу стріляли, іншого чувака вбили.
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16.03.2021 13:33 Відповісти
Навряд чи Гепу за це вбили. Там його кореші до влади офіційно рвалися.
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16.03.2021 14:09 Відповісти
Своих ловят . Когда на чужих будет время ?
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16.03.2021 12:50 Відповісти
І це вони разом з поліцаями будуть вирішувати замість Конституції і Закону, кому можна надавати зброю, а кому її - зась?
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16.03.2021 12:54 Відповісти
якесь бандитське кодло а не СБУ
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16.03.2021 12:57 Відповісти
Це не просто СБУ, а ЧК-ГПУ-НКВС-КДБ-СБУ.
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16.03.2021 13:34 Відповісти
так стерненко тоже самое сделал...
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16.03.2021 15:11 Відповісти
ФСБ(у)
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16.03.2021 15:23 Відповісти
Це давно відомо- незаконні озброєні угрупування утворені в неконституційний спосіб лвляь своїх членів на кримінальних злочинах! Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові - Цензор.НЕТ 6086 І сміх і гріх!
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16.03.2021 12:57 Відповісти
Чему удивляться, если председатель СБУ Баканов в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20
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16.03.2021 12:58 Відповісти
У комітетчиків економічну складову так і не відібрали. Ні при Петі, ні при клоунові. Відділ "К" живе і процвітає, мафія всередині мафії.
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16.03.2021 13:02 Відповісти
Менять надо не Сытника, а верланова, а еще лучше шоумена.
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16.03.2021 13:10 Відповісти
Верланова на Любченко поменяли с неизменным конечным результатом...
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Помните фильм "Бриллиантовая рука" - "...А между прочим в соседнем селе жених украл...члена партии!!??"
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16.03.2021 13:10 Відповісти
ага . бее-е-е Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові - Цензор.НЕТ 966
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16.03.2021 15:25 Відповісти
СБУ скурвилась еще в 90-х, когда им в руки попала золотая жила в виде борьбы с контрабандой и экономическими преступлениями.
Но, как ни крути, этого СБУшника разоблачила внутрення безопасность СБУ, то есть, идет потихоньку самоочищение. Я, к примеру, не помню еще 5 лет назад таких заголовков.
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16.03.2021 13:12 Відповісти
То есть, "представители расейской компании" наняли "действующего сотрудника СБУ", чтобы наехать на своего сотрудника...
Да это любимая работа эсбэушной шушвали - крышевать и прессовать!
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Мені подобається визначення, "ошибочно считали своей собственностью" Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові - Цензор.НЕТ 2723
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16.03.2021 13:32 Відповісти
Ви подивіться на якій тачці цей сбушник катався. А скільки там ще таких, як він, продовжують кататися!
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Ездил себе такой сотрудник СБУ на тюнингованном BMW X5 предпоследней модели и никогда никого это не смущало и не интересовало ... А оказалось (естественно) что не просто так все.
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16.03.2021 13:38 Відповісти
Стерненко по такому же обвинению, шитому белыми нитками, преступник судья-дамбас незаконно приговорил к максимальному сроку - 7 лет.
Просто напоминаю.
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16.03.2021 14:12 Відповісти
ублюдки вы там в СБУ ,.... вас только корочки и бабки интересуют, а то шо вы все там в вышиванках - еще ничего не значит
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16.03.2021 15:26 Відповісти
"Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании".

Это уже не СБУ а ФСБ получается.
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16.03.2021 17:54 Відповісти
-сборище бандитов и уркаганов
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16.03.2021 19:16 Відповісти
 
 