Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція. ФОТОрепортаж

В Одесі поліцейські затримали іноземця, який скоїв розбійний напад на дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

За даними поліції, на дитячому майданчику зловмисник розпочав з 8-річним хлопчиком розмову, під час якої пригрозив йому ножем і відібрав велосипед.

Про подію правоохоронцям повідомила мати малолітнього. Правопорушника з речовими доказами затримали по "гарячих" слідах за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Ним виявився 33-річний виходець із сусідньої країни.

"Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

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Фото: сайт полиции