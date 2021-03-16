Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В Одесі поліцейські затримали іноземця, який скоїв розбійний напад на дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.
За даними поліції, на дитячому майданчику зловмисник розпочав з 8-річним хлопчиком розмову, під час якої пригрозив йому ножем і відібрав велосипед.
Про подію правоохоронцям повідомила мати малолітнього. Правопорушника з речовими доказами затримали по "гарячих" слідах за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Ним виявився 33-річний виходець із сусідньої країни.
"Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.
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Это очень даже может быть поляк, словак, чех или венгр, не говоря уже про румына!
Житуха ж у них там не очень, радостей мало, денег на хлеб не хватает, не то, что на велосипеды. Вот и решил бедолага на велике покататься, а так как он слабенький от голода-холода, да и языков не знает, решил отобрать велик у ребенка.
А Цензор его мягко иностранцем нарек, чтоб отношений с соседними странами не портить.
Все же, соседи...
порезвись пока, грязноротая, в чебурнете твои услуги не понадобятся.
скучно с тобой, даже ругаться со вкусом не умеешь. вырождение, ничего не поделаешь.
бувай
ты, главное, не останавливайся. твои откровения должны быть доступны людям. может еще не все знакомы с пресловутой сучностью загадочной русской души.
И варить цыганский борщь не по рецепту:
1. Украдите кастрюлю...
А ты просто свои бубенцы заглотиш
Пшелна, цветная падаль
а по факту - доползла до наливайки, где папка валяется, хлебнула паленки и обоссалась)
Гыыыыы)) Копрофил.повесся. Не так больно будет
почему тебя, русскую машулю, мне надо русскому языку учить? не способно освоить? наследственность?
езыг мала-мала учить будишь, ваньа?
так что там с русским языком, не способна освоить или рот все время занят?
но язык учить отказываешься. да, и зачем тебе, в концлагере, грамотность)
так что там с угрозами, ссыкуха. воплощать будешь или, как всегда, останешься русской балаболкой?
получился у меня разговор с чертом, прямо ка у федорара михайловича в братьях карамазовых.
хотя, кому я это говорю, ты не знаешь, о чем я.
что-то ты уже не угрожаешь, галифешная, запал кончился? мямлишь, как хйло на прямой линии с ванюшами.
что имеем на выходе:
НАЦИСТ
КСЕНОФОБ
ТУПОЙ,
НЕ СПОСОБЕН ИЗУЧИТЬ ДАЖЕ СВОЙ ЯЗЫК
СУДЯ ПО БОЛЬНОЙ ЖОПНОЙ ТЕМЕ - ПОДВЕРГАЛСЯ НАСИЛИЮ В ДЕТСТВЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО СО СТОРОНЫ ОТЦА.
ТРУСЛИВ, ЗЛОБЕН, ИСТЕРИЧЕН.
В ОБЩЕМ, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЖИТЕЛЬ РОИССИ. ПОЗДРАВЛЯЮ, МОЖЕШЬ СТАТЬ ************ РОИССИ