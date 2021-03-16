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Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі поліцейські затримали іноземця, який скоїв розбійний напад на дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

За даними поліції, на дитячому майданчику зловмисник розпочав з 8-річним хлопчиком розмову, під час якої пригрозив йому ножем і відібрав велосипед.

Про подію правоохоронцям повідомила мати малолітнього. Правопорушника з речовими доказами затримали по "гарячих" слідах за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Ним виявився 33-річний виходець із сусідньої країни.

"Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

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Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція 01
Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція 02
Фото: сайт полиции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Может этот?

Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 9056
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16.03.2021 14:49
+24
100 % это был расеянин Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 3309
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16.03.2021 14:40
+18
А шо это каждый раз за стыдливая национальность - иностранец? Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 683
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16.03.2021 14:44
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100 % это был расеянин Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 3309
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16.03.2021 14:40 Відповісти
Швидше придністровський москаль!!!)))
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16.03.2021 15:03 Відповісти
ошибаетесь, батенька!
Это очень даже может быть поляк, словак, чех или венгр, не говоря уже про румына!
Житуха ж у них там не очень, радостей мало, денег на хлеб не хватает, не то, что на велосипеды. Вот и решил бедолага на велике покататься, а так как он слабенький от голода-холода, да и языков не знает, решил отобрать велик у ребенка.
А Цензор его мягко иностранцем нарек, чтоб отношений с соседними странами не портить.
Все же, соседи...
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16.03.2021 15:09 Відповісти
Говорят,молдованам в Ывропе разрешают срать на тротуарах...
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16.03.2021 14:40 Відповісти
Говорят, что запоребречных иностранцев чипируют и прививают от ковида бутылкой в сракатан? Может это была причина неудачного угона велосипеда? Нужно было твоему братушке сидушку снять? Лайфхак для синособак
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16.03.2021 14:48 Відповісти
Мальдавашка,тебе удалось примостить очко в ольгино? Ты делишся опытом? Залижи себе раненное место.
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16.03.2021 14:53 Відповісти
русский, ты снова на бутылки рвешься? швы не держат? русский опыт?

Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 4830
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16.03.2021 14:58 Відповісти
Ті лижи, не отвлекайся. Сушняк не забівай откусівать
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16.03.2021 14:59 Відповісти
ваня, тебе же разрешили есть насранное именным приказом путина по управлению охраны галифешных полоскалок и дырок в земле.
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16.03.2021 17:20 Відповісти
да кацап был, 100% вон и помидоры квашенные на фотке, точно закусь под боярыню была!
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16.03.2021 14:54 Відповісти
Кацап на лисапеде точно ездить не умеет
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16.03.2021 14:55 Відповісти
не скромничай, ваня. тебя с медведем и на балалайке учили и на одном колесе расисей гордиться
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16.03.2021 17:22 Відповісти
Еще одна валахская падаль членоприемник ціганский раззявила Шире открівай, напихают туда тебе по всему твоему обьему.
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16.03.2021 18:58 Відповісти
машуля, все, что ты можешь напихать ты уже напихала себе в грязную пасть. не ерзай на бутылке, порежешь скрепное место, нацист
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17.03.2021 10:09 Відповісти
Шо,падаль мальдаванская,не получилась лисапед спереть?Вместа прибіли тебя в попку поимелі,цігашка? Не плач.,и завтра поимеют...
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17.03.2021 10:18 Відповісти
не тужься, арий в засранных галифе, по речи видать высшую расу, повелительницу полоскалок и дырок в земле.
порезвись пока, грязноротая, в чебурнете твои услуги не понадобятся.
скучно с тобой, даже ругаться со вкусом не умеешь. вырождение, ничего не поделаешь.
бувай
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17.03.2021 10:37 Відповісти
Тупая и грязножопая цыганская падаль,которая удовлетворяет своей задницей всех урок в округе все никак не схлопнет членоприемник. Хочет истчо. Дедушка адик недоработал с этими животными.
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17.03.2021 14:24 Відповісти
не удержался. добавлю пару слов.душа радуется, когда видишь настоящего, неприкрытого русского антифашиста-интернационалиста. какое миролюбие, какая великая русская культура сквозит в каждом слове. не зря вас так любят во всем мире)

ты, главное, не останавливайся. твои откровения должны быть доступны людям. может еще не все знакомы с пресловутой сучностью загадочной русской души.
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17.03.2021 18:44 Відповісти
Немытое животное. Научись для начала хоть задницу вытирать.
И варить цыганский борщь не по рецепту:
1. Украдите кастрюлю...
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17.03.2021 18:56 Відповісти
зачем тебе задницу вытирать, машуля. ходи, как папка. бухой и в говне. ты же русское. какая классная истерика.
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17.03.2021 18:58 Відповісти
Ромовская падаль кланяется и не уходит. Ну а фуле - народец такой. Народец тридварас Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 4317
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17.03.2021 19:11 Відповісти
не прекращай, ваняев. ты настоящее русское. как приятно, когда вы правду говорите и не строите из себя приличных людей. прямо в русский мир захотелось, к таким приличным, образованным и высокодуховным вертухаям-интернационалистам
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17.03.2021 19:18 Відповісти
Падаль калинович...Тэкс... 74219 Энтузиастов 7/125... Кому скоро зашьют аннал... Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 8416
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17.03.2021 19:20 Відповісти
лол))) маша, ты продолжай. может еще за 1942-45 инфу представишь, о том, в каком лагере твой папка охранял заключенных?
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17.03.2021 19:24 Відповісти
Черножопых всегда вешали Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 7237
А ты просто свои бубенцы заглотиш
Пшелна, цветная падаль
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17.03.2021 19:28 Відповісти
машуля, ты только и способно угрожать в интернете, как обычная русская)
а по факту - доползла до наливайки, где папка валяется, хлебнула паленки и обоссалась)
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17.03.2021 19:30 Відповісти
Трахатель овец и торговец дрянью шото пишет о наливайках?
Гыыыыы)) Копрофил.повесся. Не так больно будет
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17.03.2021 19:32 Відповісти
ути-путин. ты уже показала свою русскость и интеллектуальную. состоятельность. когда тебя ждать, ссыкуха? или как обычно, все закончится жалкими унылыми и полуграмотными угрозами и скулежом швайнехунда?
почему тебя, русскую машулю, мне надо русскому языку учить? не способно освоить? наследственность?
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17.03.2021 19:35 Відповісти
Сходи своему вонючему гарему отлэкай. Язык свой примениш по назначениею. аннально обиженная падаль
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17.03.2021 19:38 Відповісти
все, ссыкуха? на этом ты кончилась? вы все одинаковые ссыкуны и интернет-витязи. такие унылые машки мне угрожают регулярно, но ни одна грязноротая дальше угроз не проползла) узкие, они такие, слов на ветер не бросают)
езыг мала-мала учить будишь, ваньа?
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17.03.2021 19:42 Відповісти
А ты бубенцы свои помой. Откусывать себе будеш,членососка черножопая Вспомниш,как на зоне кукарекал
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17.03.2021 19:43 Відповісти
ты повторяешься, машуля. я уже понял, что ты страшная. работай за еду
так что там с русским языком, не способна освоить или рот все время занят?
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17.03.2021 19:47 Відповісти
Кукарекай громче,привлекай себе клиентов
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17.03.2021 19:50 Відповісти
ты такая прикольная, маша. куда русской без жопой темы. скрепы
но язык учить отказываешься. да, и зачем тебе, в концлагере, грамотность)
так что там с угрозами, ссыкуха. воплощать будешь или, как всегда, останешься русской балаболкой?
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17.03.2021 19:53 Відповісти
ладно, маша, ты знаешь не более 20 слов, ими и пользуешься тут, хоть и неправильно.
получился у меня разговор с чертом, прямо ка у федорара михайловича в братьях карамазовых.
хотя, кому я это говорю, ты не знаешь, о чем я.
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17.03.2021 20:05 Відповісти
Плохо кукарекаеш,цветная. Шнягу из пасти достань и продолжай,вонючка
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17.03.2021 20:06 Відповісти
зато ты отлично кукарекаешь, машуля. ты такая русская, что не понимаешь, насколько тупая. эффект даннинга-крюгера.
что-то ты уже не угрожаешь, галифешная, запал кончился? мямлишь, как хйло на прямой линии с ванюшами.
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17.03.2021 20:45 Відповісти
От тупая черножопая овца)) Не зря вас адик обнулял. Ну нельзя таких дебилоидных среди людей держать.
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17.03.2021 20:55 Відповісти
вот мы тебя, маша-ваня и препарировали.
что имеем на выходе:
НАЦИСТ
КСЕНОФОБ
ТУПОЙ,
НЕ СПОСОБЕН ИЗУЧИТЬ ДАЖЕ СВОЙ ЯЗЫК
СУДЯ ПО БОЛЬНОЙ ЖОПНОЙ ТЕМЕ - ПОДВЕРГАЛСЯ НАСИЛИЮ В ДЕТСТВЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО СО СТОРОНЫ ОТЦА.
ТРУСЛИВ, ЗЛОБЕН, ИСТЕРИЧЕН.
В ОБЩЕМ, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЖИТЕЛЬ РОИССИ. ПОЗДРАВЛЯЮ, МОЖЕШЬ СТАТЬ ************ РОИССИ
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18.03.2021 05:25 Відповісти
и больше смайлов, маша. так смешнее. привет задорнову
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17.03.2021 19:25 Відповісти
Приднєстровєц чи кацап? Хоча це одне й теж... Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 5846
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16.03.2021 14:41 Відповісти
...а у цього іноземця є громадянство?
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16.03.2021 14:42 Відповісти
Є. Іноземне
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16.03.2021 14:56 Відповісти
Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 8808
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16.03.2021 15:10 Відповісти
А якби у хлопчика був пістолет то дідька лисого а не вєлік отримав би іноземець....
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16.03.2021 14:42 Відповісти
Та був, але пістони закінчились.
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16.03.2021 15:07 Відповісти
Стопудово хотел ломануться в сторону Турецкой границы....кохфе попить Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 4655
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16.03.2021 14:43 Відповісти
обычно чурок называют так в новостях
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16.03.2021 18:37 Відповісти
А шо это каждый раз за стыдливая национальность - иностранец? Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 683
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16.03.2021 14:44 Відповісти
если следовать хаосной логике, а расеянцы сейчас без флага на ОИ, то мабуть це був кацап Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 238
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16.03.2021 14:59 Відповісти
Задержали иностранца потому, что в лаптях не удобно педали крутить?
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16.03.2021 14:44 Відповісти
Молдаван же
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16.03.2021 14:47 Відповісти
русский молдавский
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16.03.2021 14:48 Відповісти
1. молдованин. 2. приднестровская голожопое ванькообразование - пока не Молдова
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16.03.2021 17:23 Відповісти
Явно фінн або ірландець
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16.03.2021 14:47 Відповісти
Из соседней страны? Поляк?
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16.03.2021 14:48 Відповісти
запоребречный "поляк"
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16.03.2021 14:49 Відповісти
Запоребрик не страна, запоребрик сорт говна.
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16.03.2021 14:50 Відповісти
Может этот?

Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 9056
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16.03.2021 14:49 Відповісти
Он самый 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.03.2021 14:55 Відповісти
не, этот велоспорт забросил Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 7564
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16.03.2021 14:57 Відповісти
Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 8179
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16.03.2021 14:56 Відповісти
Голобородька помешан на велосипедах ...Любит своими булками тереться о сиденье...
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16.03.2021 14:58 Відповісти
Интересно, а у него Израильское гражданство йе?, тогда да - точь иностранец Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 9889
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16.03.2021 15:05 Відповісти
Тогда, получается, не иностранец, а обрезанец? Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 7131
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16.03.2021 15:20 Відповісти
В смысле "выходец из соседней страны" ? Паспорт у него какой страны сообщите, а выходцем он может быть из любой страны..
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16.03.2021 14:59 Відповісти
Какой такой соседней страны? Обидна, панимаешь.
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16.03.2021 15:01 Відповісти
Стопудово придністровський москаль !!!)))
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16.03.2021 15:01 Відповісти
И снова выходец какой-то, с непонятной страны. Незаконный мигрант,незаконный мигрант, коего после отсидки отмудохать и выдворить.
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16.03.2021 15:06 Відповісти
замылили ахахах велик формула я велосепедист-от бога-на вилке написано лолиты
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16.03.2021 15:17 Відповісти
Або циган з Молдови, або росіянин.
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16.03.2021 15:34 Відповісти
Давайте угадаем с трех раз, из какой он "соседней страны"?
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16.03.2021 16:26 Відповісти
Почему не говорят, что это был ЦЫГАН??????????? Задолбали со своей толерантностью.
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16.03.2021 18:27 Відповісти
 
 