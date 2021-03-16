СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод". ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, обшуки проводилися з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Серед іншого, обшуки проводилися в:
- Верховній Раді України, зокрема її комітетах;
- Головному науково-експертному управлінні ВРУ;
- Раді національної безпеки і оборони України;
- Міністерстві закордонних справ України;
- Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.
Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки.
Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам.
СБУ проводить відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про перебіг справи.
Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.
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Или на хана Батыя.
95 квартал в своем амплуа: цены прут, как на дрожжах, люди мрут из-за проваленной вакцинации, промышленность легла уже полность - а эти воюют с мертвецами...
Кабинете Министров Украины"
кроме поддержки Петей харьковских соглашений на телепередаче еще добавятся и стенограммы КМ
Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", повідомляє УП.
"Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко.
А когда они спросят Кравчука, кому он распродал Черноморское морское пароходство?
А еще лучше, пусть спросят у Кравчка, зачем он отдал ядренные боеголовки?
Хотя, если у нас СБУ возглавляет целый лейтенант, ни дня не служивший даже в стройбате, то о чем тут говорить.
Барига звільнений 11 березня 2010,а Харківські угоди підписані вже при Грищенку,21 квітня 2010.
А от Демченко і Подоляк тоді активно працювали на благо регіонів і расєї.
Никто не сумеет уклониться от справедливого возмездия величайшего лидера современности!
Для клоуна важен процесс, а не результат--имитация бурной деятельности для поднятия рейтинга! Зеленый лохторат такое любит)))