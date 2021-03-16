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обшук (1339) СБУ (10078) Харківські угоди (64)

СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод". ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, обшуки проводилися з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Серед іншого, обшуки проводилися в:

  • Верховній Раді України, зокрема її комітетах;
  • Головному науково-експертному управлінні ВРУ;
  • Раді національної безпеки і оборони України;
  • Міністерстві закордонних справ України;
  • Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки.

Читайте також: Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування"

Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам.

СБУ проводить відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про перебіг справи.

СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації харківських угод 01
СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації харківських угод 02
СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації харківських угод 03

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

Також читайте: Ексзаступник міністра Демченко не займався підготовкою "харківських угод", - МЗС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Шоу для лохов. Это папки из гос.архива. Их можно было просто затребовать если хотели посмотреть.
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16.03.2021 17:37
+11
Український варіант Санта Барбара триває. Серіал РНБО проти проросійської мафії. Фільми щотижня. З інтригою.
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16.03.2021 17:26
+11
Можно еще завести дело на Богдана Хмельницкого за Переяславскую Угоду.
Или на хана Батыя.

95 квартал в своем амплуа: цены прут, как на дрожжах, люди мрут из-за проваленной вакцинации, промышленность легла уже полность - а эти воюют с мертвецами...
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16.03.2021 17:31
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Український варіант Санта Барбара триває. Серіал РНБО проти проросійської мафії. Фільми щотижня. З інтригою.
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16.03.2021 17:26 Відповісти
Шоу для лохов. Это папки из гос.архива. Их можно было просто затребовать если хотели посмотреть.
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16.03.2021 17:37 Відповісти
Понос с проносим у 🤡🤢😈гниды зелёной ! Оно хочет доказать , что не один ИУДА ! Да предателей уродов , хоть пруд пруди !
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16.03.2021 18:12 Відповісти
Можно еще завести дело на Богдана Хмельницкого за Переяславскую Угоду.
Или на хана Батыя.

95 квартал в своем амплуа: цены прут, как на дрожжах, люди мрут из-за проваленной вакцинации, промышленность легла уже полность - а эти воюют с мертвецами...
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16.03.2021 17:31 Відповісти
ЗЕбилы, сэр, какой с них спрос.
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16.03.2021 17:41 Відповісти
А когда СБУ откроет дело на бубочку, который 4 раза убегал от призыва в армию?
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16.03.2021 17:43 Відповісти
И три спецоперации сдал врагу , а это называется - сотрудничество с международным терроризмом!
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16.03.2021 18:15 Відповісти
на покойников дела не заводят, а для живых бункерных все же есть Гаагский суд СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод" - Цензор.НЕТ 5464
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16.03.2021 20:33 Відповісти
рашка должна постоянно помнить - в Украине и в мире Крым не забыт и не списан
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16.03.2021 20:34 Відповісти
"обыски проводились в:

Кабинете Министров Украины"
кроме поддержки Петей харьковских соглашений на телепередаче еще добавятся и стенограммы КМ
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16.03.2021 17:34 Відповісти
в спам за тупость.
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16.03.2021 17:40 Відповісти
То все ширма,когда Мертвечук будет арестован за финансирования терроризма?и когда закроют пропагандонский кацапский НАШ?и обещали открыть сегодня 16 марта центр дезиноформации,правда они не знали что кино от белингкэт перенесли на 5 апреля а не 15 марта как было спланировно изначально,и сейчас об этом центре молчат
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16.03.2021 17:34 Відповісти
Бариг-корупціонерів, на стадіон, і витрясти з них гроші вкрадені в українців, а там ниточка потягнеться і до зрадників-політиків і до вбивць Гонгадзе і інших.
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16.03.2021 18:02 Відповісти
facebook.com/100000600791929/videos/4378571818839468/
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16.03.2021 17:35 Відповісти
Тобто вилучили документи ,де згадується помічник Данілова.Клоуни.
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16.03.2021 17:36 Відповісти
А ! Ще забули обшукати ОПу Зєлєнского ! Як ? Архіви головного підписанта тих угод з українського боку й не перерили ! А головний порохоборець,Міша Подоляк ,може підказати,де шукати.(Він тоді радником Льовочкіна працював,теж допомогав расійско-украінскую дружбу розвивати !)
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16.03.2021 18:40 Відповісти
Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявив, що продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму "було необоротно".
Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", повідомляє УП.
"Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко.
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16.03.2021 17:37 Відповісти
Лише констатація факту, що з президентом Януковичем - зеком і запроданцем, більшістю у ВР регіоналів/комуністів/литвинців, суцільно регіонально-промосковським КМ і главою СБУ Хорошковським у опозиції не змогли би ніяк завадити "Угодам". Лише констатація факту.
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16.03.2021 17:56 Відповісти
Сивоногий - ваш гетьман ?
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16.03.2021 18:00 Відповісти
Ні, Зеленожопий. СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод" - Цензор.НЕТ 2130 Гетьман дебілів усіх часів і народів.
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16.03.2021 18:41 Відповісти
Зрадника-колаборанта пороха - соєвого на нари.
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16.03.2021 18:05 Відповісти
Ну что может придумать клоун, чтобы развлечь свои 73% долбодятлов?
А когда они спросят Кравчука, кому он распродал Черноморское морское пароходство?
А еще лучше, пусть спросят у Кравчка, зачем он отдал ядренные боеголовки?
Хотя, если у нас СБУ возглавляет целый лейтенант, ни дня не служивший даже в стройбате, то о чем тут говорить.
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16.03.2021 17:39 Відповісти
чим ближче дата випуску фільму від белінгкет- тим більше бла бла патріотизму в ділах зелених! тут головне не вийти на самих себе та своїх помічників!!!! і так барига вінават буде полюбе, він в той час в мзс був
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16.03.2021 17:42 Відповісти
Та тут облом.
Барига звільнений 11 березня 2010,а Харківські угоди підписані вже при Грищенку,21 квітня 2010.
А от Демченко і Подоляк тоді активно працювали на благо регіонів і расєї.
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16.03.2021 18:52 Відповісти
А ДАЧКУ де Вова ВЕЛЫКЫМ МЫСТЕЦТВОМ закрепил этот договор в Харьковском лесу, перед в спальные халаты одетыми Витей и Митей - Бакенов обнюхав шо ТАМ было?
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16.03.2021 18:17 Відповісти
Давно пора привлечь к ответственности Богдана Хмельницкого и остальных участников Переяславской рады!
Никто не сумеет уклониться от справедливого возмездия величайшего лидера современности!
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16.03.2021 18:20 Відповісти
Чем ближе дата выхода фильма Беллингат про предательство, тем более судорожней телодвижения в ОПе. Для разнообразия, можно не только голосоваших за Харьквские, можно, кто голосовал против Акта Незалележності. А слабо завести дела, против импортеров россбелоруской электрики? Результат будет одинаков-выхлоп в атмосферу.
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16.03.2021 18:32 Відповісти
Ідіоти, блін. Просто ідіоти. І ті, хто то шоу влаштував. І ті, на кого воно розраховане...
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16.03.2021 19:27 Відповісти
Такій державній і судовій ВЛАДІ ще років тридцять для ознайомлення із питанням!- ТРИБУНАЛ ДЕРЖАВНИМ ЗРАДНИКАМ!!!
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16.03.2021 19:55 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕГЕСТ.
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16.03.2021 20:25 Відповісти
А коли в офісі клоуна будє обиск за зраду країни.
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16.03.2021 20:47 Відповісти
а яким боком "слідство" чи навіть "анулювання" харківських угод допоможе вигнати москалів з криму і донбасу???
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16.03.2021 21:43 Відповісти
нiяким, але це не важливо!

Для клоуна важен процесс, а не результат--имитация бурной деятельности для поднятия рейтинга! Зеленый лохторат такое любит)))
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16.03.2021 22:03 Відповісти
а чому на Банковій не шукали?
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16.03.2021 23:52 Відповісти
голимая ваЗЕлиновская показуха, это тебя малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дурак не спасет, после расследования Беллингкэт даже самые упоротые поймут какое Дерьмо они привели к власти...
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17.03.2021 07:34 Відповісти
 
 