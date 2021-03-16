Волонтерка Юсупова: у госпіталь привезли поранених, багато з ампутацією, потрібна допомога. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти воїнам, що втратили кінцівки на передовій, які перебувають у госпіталях у Києві та Ірпені.

Про це вона пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із палат лежать відразу три бійці з ампутацією, всі дуже молоді, наймолодшому 21 рік, найстаршому - 26. Воїну, у якого немає двох кінцівок, вчора було настільки боляче, що він кричав на всю палату. Страшні болі у хлопців, ніг немає до стегна у морпіхів, мучаться, не сплять. Лікарі роблять все можливе і волонтери намагаються", - написала Юсупова.

Вона зазначила, що волонтери відвідали воїнів, які втратили кінцівки, в госпіталі Ірпеня.

"Відвезли їм соки, йогурти, м'ясне, фрукти. Їх там близько 15 осіб з ампутацією. У Київський (госпіталь. - Ред.) також закуповуємо ті ж потреби, щоб у хлопців все було", - зазначила вона.

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Крім цього, Юсупова просить взяти участь у купівлі квадрокоптера для фронту. Він коштує 53 тис. грн, 14 тис. вже зібрали.

На фронті загострення, багато поранених останнім часом і є вбиті. Окупанти обстрілюють наші позиції щодня. Прошу допомогти з купівлею квадрокоптера, і дякую всім, хто допомагає, за кожну копійку. Картки для допомоги 5375 4141 2065 9130 або 5375 4141 0204 7676, обидві монобанк", - додала волонтерка.











