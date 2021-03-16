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Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України нову партію модернізованих танків Т-64 і Т-72.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", до складу якого входить підприємство, інформує Цензор.НЕТ.

"Техніку передали в повній бойовій готовності. Вона обладнана найсучаснішими системами зв'язку і управління вогнем, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, системами постановки димових гранат і динамічним захистом від кумулятивних снарядів. Частина партії вже відвантажена в бойові підрозділи, решта - чекає цього", - розповів директор "Львівського бронетанкового заводу" Віктор Андрощук.

Він додав, що завод продовжує відправляти в зону ООС і в місця дислокації бронетехніки виїзні ремонтні бригади. За два місяці цього року вони відновили більш ніж десять бойових машин.

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Всього від початку 2021 року завод модернізував більше десяти машин Т-64 і Т-72. Замовлення виконано з випередженням термінів і в умовах обмеженого фінансування через відсутність державного оборонного замовлення на 2021.

Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ 01
Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ 02
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Топ коментарі
+36
Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ - Цензор.НЕТ 5985
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16.03.2021 19:40
+17
Зачем им танки? им "Дзвiн" новый нужен.600 млн прокакали, а волонтеры должны по стране собирать деньги
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16.03.2021 19:48
+14
Питання до зеленої плісняви-Де держзамовлення ???Хлопці гинуть ,без права дати відсіч ,через зелену гидоту !!!))
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16.03.2021 19:49
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Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ - Цензор.НЕТ 5985
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16.03.2021 19:40 Відповісти
якщо точніше: СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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16.03.2021 20:07 Відповісти
згоден з вами!!! але фарба та динамічний захист (навіть з камерами заднього виду), не є фактом модернізації(
смерть кацапам настане скоріше від ******** видів озброєнь!
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16.03.2021 20:39 Відповісти
Тут главное достичь фрагментации кацапа. А новым или старым оружием - это уже технические детали. Вот в США Браунинги М2 модель еще 33 года на вооружении, и ничего - стреляют.
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16.03.2021 21:44 Відповісти
Зачем им танки? им "Дзвiн" новый нужен.600 млн прокакали, а волонтеры должны по стране собирать деньги
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16.03.2021 19:48 Відповісти
сформировать боевые экипажи в эти танки из "слух народа" слабо?
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16.03.2021 20:29 Відповісти
Не будет соблюдаться главное правило поведения в танке.
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16.03.2021 21:45 Відповісти
Питання до зеленої плісняви-Де держзамовлення ???Хлопці гинуть ,без права дати відсіч ,через зелену гидоту !!!))
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16.03.2021 19:49 Відповісти
потерпевшего вiслюка с моносбродом затолкали во власть с одной целью - подготовить Украину к сдаче х-йлу или непосредственно, или расчистить для этого дорогу ОПЗЖ. Они хоть и сцикливые рукожопы, но иногда с поставленной задачей справляются.
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16.03.2021 22:00 Відповісти
Саме так і дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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16.03.2021 22:03 Відповісти
Обнадёживает то, что это всё готовилось под каденцию Трампа, но рукожопы проволынили и сейчас "не всё так однозначно" (с).
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16.03.2021 22:06 Відповісти
Київський, Харківський, Львівський БТЗ... Останні подихи ПЖ...
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16.03.2021 19:49 Відповісти
А що неможна було фото зробити таке, як робить рашистська пропаганда?
Та щоб на тому фото була не фактична кількість ціх танків, а штук сто?
Війна - це хитрість !
Чи у наc нема війни?
дебіли мля...
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16.03.2021 19:56 Відповісти
Взагалі оці помпезні фото з передачі озброєння - цілковита дурня. Що раніше, що зараз. Подали новину про передачу до ВСУ (якщо вже так кортить), а там хай кацапи гадають що та як.
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16.03.2021 20:09 Відповісти
у военний час такі новини треба подавати по- военному особливо... Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ - Цензор.НЕТ 3737
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16.03.2021 20:18 Відповісти
в условиях ограниченного финансирования из-за отсутствия государственного оборонного заказа на 2021

!!!! в стране война
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16.03.2021 20:23 Відповісти
а , главное, что с опережением сроков,
на тридцать лет ...
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16.03.2021 20:31 Відповісти
Львівяни патріоти, працюють на перемогу України, а тут соєвий барига розпиляв 600 млн грн.
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16.03.2021 22:33 Відповісти
Еще бы на каждый танк Адама или хотя бы пехотица, но великого Да Винчи, то и Абрахамсы бить можно, а не то что уралвагонамашевские банки консервные)
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16.03.2021 20:39 Відповісти
 
 