Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях задокументували черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини та постачання озброєння країною-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

На території населених пунктів Трьохізбенка та Кримське Щастинського району, Катеринівка та Новотошківське Сєвєродонецького району, де раніше дислокувалися незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ, виявлено боєприпаси російського виробництва – 3 бойові протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 та фрагмент протипіхотної осколкової міни ПОМ-2.

"Засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ та застосовуються представниками НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України. Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво, передачу протипіхотних мін та про їх знищення. Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - говориться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітникам поліції та директору магазину зброї на Київщині повідомлено про підозру у видачі незаконних дозволів на зброю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Зазначається, що ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками Головного управління Нацполіції в Луганській області на місці.

Факт задокументовано за повідомленням оперативної групи сил і засобів військової контррозвідки СБУ оперативно-тактичного угруповання "Північ" операції Об’єднаних сил.





