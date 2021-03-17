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Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях задокументували черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини та постачання озброєння країною-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

На території населених пунктів Трьохізбенка та Кримське Щастинського району, Катеринівка та Новотошківське Сєвєродонецького району, де раніше дислокувалися незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ, виявлено боєприпаси російського виробництва – 3 бойові протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 та фрагмент протипіхотної осколкової міни ПОМ-2.

"Засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ та застосовуються представниками НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України. Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво, передачу протипіхотних мін та про їх знищення. Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками Головного управління Нацполіції в Луганській області на місці.

Факт задокументовано за повідомленням оперативної групи сил і засобів військової контррозвідки СБУ оперативно-тактичного угруповання "Північ" операції Об’єднаних сил.

Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура 01
Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура 02
Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура 03
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Блін, новічок в Англії кацапня розприскує, як дезодоранти. А тут якісь міни. Доки весь світ тільки виказує "глубокую обєспокоєнность", кацапня жирує. І жирувати буде. То таке лайнове племя.
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16.03.2021 19:50 Відповісти
Дедушка Пу гостиницы передал. П@дло!
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16.03.2021 20:11 Відповісти
интересно, почему никто в мире не заявляет о том, что кацапы вместо явной ядерной начали замаскированную биологическую войну, начав с повсеместных отравлений с последующим сеянием и мутациями лабораторных вирусов для возникновения эпидемий ...
фактически острие смертей от ковида направлено кацапами на США, оголтелая пропаганда говорит что США это и сейчас их самый главный и опасный враг, и главный защитник, который мешает проглотить Украину,
и это очевидно, ведь в США больше чем полмиллиона смертей за год ...
я спрашиваю вас - разве это не мировая биологическая война ?
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16.03.2021 20:16 Відповісти
Иди в советники к байдену, думаю не откажут
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16.03.2021 21:56 Відповісти
Не только мины но и вся нечисть Х*йла запрещена везде.
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16.03.2021 20:48 Відповісти
Всім хто був причетний до викриття цього закладу--- Героя України!!!! Це ж *** вони самі забрали, самі сховали, самі знайшли присутність! ***** і так вже шоста закладка
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16.03.2021 21:22 Відповісти
Кацапи то кончений генотип людини, вони думають чим гірше, тим краще Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9138
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16.03.2021 22:09 Відповісти
 
 