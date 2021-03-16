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Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Представники кримськотатарської діаспори Бельгії провели біля посольства РФ пікет на знак протесту проти окупації Криму, утисків кримськотатарського народу і політичних репресій, влаштованих на півострові окупаційною владою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні виповнюється сім років від дня, коли російська окупаційна влада провела так званий "референдум" у Криму, абсолютно брехливий, з підробленими результатами. Ми прийшли сюди, щоб підтримати наших співвітчизників, мирних людей, що опинилися в Криму заручниками окупаційної влади. Ми прийшли, тому що вони не мають голосу, не мають можливості висловитися, за будь-яке висловлювання люди отримують десятки років тюремного ув'язнення. Наш обов'язок - нагадувати світові про те, що відбувається в Криму", - розповіла активістка Лілія.

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За словами організаторів, мета акції - донести до російського керівництва вимоги негайно звільнити кримських політв'язнів, знайти кримськотатарських активістів, яких оголошено зниклими, зупинити переслідування кримських татар.

З огляду на обмеження, що діють у Бельгії у зв'язку з пандемією коронавірусу, кількість учасників пікету було обмежено, а сама акція тривала лише годину.

Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму 01

Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму 02
Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму 03
Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму 04
Посольство РФ у Брюсселі пікетували з вимогою припинити репресії в окупованому Криму 05
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Крым- это имя последнего гвоздя, который будет вбит в крышку гроба под названием паРаша !
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16.03.2021 21:13 Відповісти
так и не проверили на пожаростойкость мокшоамбасадорию...
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16.03.2021 21:20 Відповісти
 
 