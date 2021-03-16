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Аваков (1956) Катар (85) МВС (2875)

Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 16 березня, в рамках участі у Міжнародній виставці технологій внутрішньої національної безпеки і поліцейського обладнання "Milipol Qatar 2021", міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів двосторонню зустріч з прем‘єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Шейхом Халідом бін Халіфом Аль Тані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков обговорив з премєр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері 01

Сторони обговорили співпрацю у поліцейській, економічній та військовій сферах в рамках підготовки до підписання двосторонніх угод під час державного візиту в Катар Президента України Володимира Зеленського у квітні.

"Наші двосторонні стосунки з Катаром мають великий потенціал. Ми наблизилися до підписання низки міждержавних угод, які, розраховуємо, будуть ратифіковані вже найближчим часом. У нас хороша взаємодія по військово-технічних поставках. Нещодавно катарська сторона купила українські ракети. Сподіваюся, це не остання взаємовигідна співпраця, адже Україна є одним зі світових лідерів в ракетобудуванні", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Аваков обговорив з премєр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері 02

Він відзначив важливість проведення цьогорічної виставки, організація якої відбувалася в непростих умовах через пандемію коронавірусу.

"Незважаючи на те, що ми уже вдруге на виставці в Катарі, завжди знаходимо для себе щось нове. Адже тут представлені світові тренди розвитку систем безпеки, - заявив Арсен Аваков під час відвідування Міжнародної виставки "Milipol Qatar 2021". - У складі нашої делегації представлені офіцери Національної поліції. Нас цікавлять внутрішні системи комп‘ютерного аналізу, які ми тут побачили".

Аваков обговорив з премєр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нам треба впроваджувати сучасні технології в правоохоронну систему, - Аваков на виставці технологій безпеки в Катарі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Катар став першою країною на Близькому Сході, з якою Україна переходить на безвізовий режим і посилює правоохоронну співпрацю. Раніше Україна і Катар підписали декларацію про поліцейське співробітництво.
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Топ коментарі
+8
сдается мне, господа, Аваков собирается купить 1000 верблюдов для патрулирования крупных городов..
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16.03.2021 21:22
+1
А что в карманах. В шарики Авакян играет??
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16.03.2021 21:23
+1
главмусор о стрелах с племенами...воно трошки підробляє міністром оборони?
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16.03.2021 21:24
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сдается мне, господа, Аваков собирается купить 1000 верблюдов для патрулирования крупных городов..
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16.03.2021 21:22 Відповісти
Рюкзаками фарцует.
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16.03.2021 21:47 Відповісти
А что в карманах. В шарики Авакян играет??
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16.03.2021 21:23 Відповісти
главмусор о стрелах с племенами...воно трошки підробляє міністром оборони?
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16.03.2021 21:24 Відповісти
Пригадалось .. Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере - Цензор.НЕТ 9478 .
Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере - Цензор.НЕТ 3166.
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16.03.2021 21:26 Відповісти
так скоко сєпаров угомоніла поющая вєртольотная шайка авакяна?
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16.03.2021 21:27 Відповісти
У серого кардинала Арсенборисыча всё клёво. Только у граждан Украины нет полиции.
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16.03.2021 21:37 Відповісти
А навіщо? Хтось же заявляв, що "менти не люди".
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17.03.2021 07:04 Відповісти
Аваков = рюкзаки
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16.03.2021 21:42 Відповісти
спросил бы шо они делают с бывшими мусорами которые людей убивают ....авакопян
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16.03.2021 21:56 Відповісти
Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері - Цензор.НЕТ 2759
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16.03.2021 22:23 Відповісти
Что-то слишком много его в последнее время. Примеряет на себя френч диктатора? Достала эта мусорская собака Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері - Цензор.НЕТ 4924
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16.03.2021 22:27 Відповісти
у нас новый министр иностранных дел? или премьер?
разве у нас абсолютно отсутствуют проблемы в полиции и она стала образцом не только для Украины, но и других стран мира? Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері - Цензор.НЕТ 4685
что, чОрт возьми не так с этим собаковым?
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16.03.2021 22:33 Відповісти
єпть, а воно вже міністер оборони?
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16.03.2021 22:40 Відповісти
Можливо вже і суміщає, різнобічна людина, як не як, а майже 7 років на посаді міністра. Можливо і "суміщає" і більш вищу посаду в умовах "кадрового голоду".
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17.03.2021 07:02 Відповісти
интересно. какое отношение имеет бандит к военно-технической сфере?
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16.03.2021 23:00 Відповісти
Авакян спец в военно-технической сфере??? Пацан метит в презервртивы, ой в в президенты. Бубочке лучше напрячься.
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16.03.2021 23:00 Відповісти
Оман, Катар. Дивись і до Берега Слонової Кості доберуться. Не в США же офшори ховати.
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17.03.2021 06:54 Відповісти
Наш пострел и тут успел
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18.03.2021 11:19 Відповісти
 
 