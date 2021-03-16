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Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Цигель, цигель...
Все було помилкою...
Вигнання
Профі комунікації
Про кого мова?
Починаємо закреслювати дні...
Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін
Останні диктатори Європи
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Топ коментарі
+49 Энтони Вильямс
показати весь коментар16.03.2021 22:25
+40 Стрелок
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+37 olele
показати весь коментар16.03.2021 22:58
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Будь ласка, зачекайте...
Небыло никакого пятого, был холуй кацапский.
Все, а во времена седьмого того холуя будут в дурке лечить.
так что помолчите, пажалуйста )))
Цифровий Борщ@DigitalBorsh 8 ч
Ковідний фонд, дороги та зелений рейтинг.
Все в одному фото
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche
Roshen мог бы неплохо заработать, начав выпуск шоколадки "Гетьман" в виде фигуры Порошенко. 73% населения смогут откусить голову, а тому еще миллиард гривен прибыли.
Люблю такі видовища за парєбріком Степова пожежа
підбирається до залізниці в Калачевському р-ні під Волгоградом. Біля радгоспу "Волго-Дон" палахкотить земля. Ліквідацію вогню ускладнює поривчастий вітер. Відстань вогню від рейок 100 м.
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....