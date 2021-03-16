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Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Цигель, цигель...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Все було помилкою...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Вигнання

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Профі комунікації

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Про кого мова?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Washington Post про те, чому Байден не телефонує Зеленському: Він має порвати з Коломойським і підтримати кримінальне обвинувачення

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Починаємо закреслювати дні...

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Останні диктатори Європи

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Топ коментарі
+49
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1015
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16.03.2021 22:25
+40
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6573
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16.03.2021 22:36
+37


Цифровий Борщ@DigitalBorsh 8 ч

Ковідний фонд, дороги та зелений рейтинг.
Все в одному фото

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9111
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16.03.2021 22:58
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Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1015
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16.03.2021 22:25 Відповісти
Лучше так: политическая гомосятина.
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16.03.2021 22:32 Відповісти
я бы на первой юльку с величайшим румыно-греком поменял местами...
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16.03.2021 22:29 Відповісти
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6524
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16.03.2021 22:30 Відповісти
Правильно кОрабельная или кАрабельная? Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3517
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16.03.2021 23:19 Відповісти
И то и то правильно.Смотря в каком контексте!
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17.03.2021 09:06 Відповісти
ЗЄ йде по коридору ОП і тут бац пропадає світло. Виставив руки, рухається навпомацки..., оп відчув в руках щось м'яке та тепле... Це ВАНА, подумав він.
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17.03.2021 21:15 Відповісти
посміялися блть... а тепер з вас!
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16.03.2021 22:31 Відповісти
Ліл! Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 362

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2675
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16.03.2021 22:33 Відповісти
стареет джо.. это ж один и тот же человек
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17.03.2021 05:22 Відповісти
Лучшее!
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17.03.2021 09:07 Відповісти
Пятый седьмой порвало.
Небыло никакого пятого, был холуй кацапский.
Все, а во времена седьмого того холуя будут в дурке лечить.
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16.03.2021 22:33 Відповісти
а полшестого и не спрашивали.
так что помолчите, пажалуйста )))
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16.03.2021 22:35 Відповісти
Откуда вы знаете про проблемы "полшестого" у пятого?
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16.03.2021 22:37 Відповісти
от полшестого проблемы не только у пятого , а у всей страны.
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16.03.2021 22:42 Відповісти
Пол шестого это у Нарика. Наркотики на потенциую плохо влияют а инфа от Богдана который его клоуна в жопу пердолил!
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16.03.2021 22:43 Відповісти


Цифровий Борщ@DigitalBorsh 8 ч

Ковідний фонд, дороги та зелений рейтинг.
Все в одному фото

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9111
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16.03.2021 22:58 Відповісти
это зе-леный след в истории Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4307
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17.03.2021 13:03 Відповісти
О, "патрійоти" з Дербіширу тут як тут...😁
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16.03.2021 22:41 Відповісти
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4857
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16.03.2021 22:34 Відповісти
Куда слать сектантам календарики для ожидания вагнергейта.
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16.03.2021 22:35 Відповісти
з'їж рошенку і заспокойся... Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9531
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1977
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16.03.2021 22:44 Відповісти
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6573
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16.03.2021 22:36 Відповісти
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7740
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16.03.2021 22:37 Відповісти
А про телеканал Зєлєнского нічого немає ???
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7346

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9332
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16.03.2021 22:44 Відповісти


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche





Roshen мог бы неплохо заработать, начав выпуск шоколадки "Гетьман" в виде фигуры Порошенко. 73% населения смогут откусить голову, а тому еще миллиард гривен прибыли.
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16.03.2021 23:16 Відповісти
Зе писюнист откусывая обожреться до диареи,хотя она у него начнеться тотлько от фигурки,еще ДО откусывания.
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17.03.2021 09:12 Відповісти
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5550
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16.03.2021 22:45 Відповісти
Сталінград-2, природа може повторити
Люблю такі видовища за парєбріком Степова пожежа
підбирається до залізниці в Калачевському р-ні під Волгоградом. Біля радгоспу "Волго-Дон" палахкотить земля. Ліквідацію вогню ускладнює поривчастий вітер. Відстань вогню від рейок 100 м.
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16.03.2021 22:46 Відповісти
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1523Думал что последние, а получается наследие.
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16.03.2021 23:16 Відповісти
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4971
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16.03.2021 23:51 Відповісти
Так, в нас дійсно є п`ятий та буде сьомий презедент, півшосте непорозуміння мине.
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17.03.2021 01:09 Відповісти
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5120
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17.03.2021 07:25 Відповісти
- Ви точно радник із стратегічних комунікацій і тренер з мистецтва аргументації?
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....
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17.03.2021 09:23 Відповісти
ах, как остро, интеллектуально.
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1628
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17.03.2021 14:40 Відповісти
Цигель,цигель! Ай-лю-лю, Вова...
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18.03.2021 18:00 Відповісти
 
 