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СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ заблокувала в Луганській та Закарпатській областях два канали нелегальної міграції в нашу країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

За оперативними даними, серед іноземців були, зокрема, вихідці з країн із підвищеною терористичною загрозою.

Так, на Луганщині припинено діяльність міжрегіонального угруповання, яке організувало незаконну легалізацію іноземних громадян в Україні. Ділки облаштували підпільну майстерню для серійного виготовлення підроблених документів.

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За попередніми даними досудового розслідування, до складу групи входили кілька громадян України. Зловмисники організували протиправний механізм легалізації в нашій державі вихідців з країн Близького Сходу. Для цього вони виготовляли зарубіжним замовникам підроблені документи, які іноземці використовували, зокрема для вступу до українських вишів.

Своїх клієнтів ділки підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах. Оплату за "послуги" вони одержували готівкою або через банківські карткові рахунки.

Під час обшуків за адресами проживання організатора угруповання у Сєверодонецьку, а також у підпільній лабораторії в Харкові, правоохоронці виявили:

  • обладнання для виготовлення фальшивих документів;
  • велику кількість підроблених паспортів;
  • 90 печаток та штампів фіктивних структур;
  • банківські картки;
  • готівку, ймовірно, одержану злочинним шляхом.

Наразі перевіряється причетність іноземців до діяльності міжнародних терористичних організацій.

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У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправній схемі.

СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 01
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 02
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 03
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 04
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 05
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 06
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 07
СБУ заблокувала два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті 08

Водночас на Закарпатті СБУ заблокувала канал незаконної міграції іноземців через державний кордон України до Євросоюзу. Правоохоронці затримали організатора "трафіку" на спробі незаконного переправлення трьох нелегалів із країни Центральної Азії.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Своїм "клієнтам" він обіцяв забезпечити перехід через держкордон України до ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

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Кордон як решето. ПІД ЧАС ВІЙНИ!!
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17.03.2021 12:35 Відповісти
Расстрелять на...й!
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17.03.2021 13:09 Відповісти
Наймерзенніші,це мусора,які паспортизували за бабло незліченну кількість китайців,корейців,в'єтнамців,московських імперців і кавказських джигітів.
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17.03.2021 14:59 Відповісти
Война, а на улицах полно кавказоидов из ********* и непонятных негроидов и все уже с украинскими паспортами.
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09.09.2021 18:46 Відповісти
 
 