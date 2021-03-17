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Фото Політика України
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ВР (10947) Тимошенко (4617) Яценко (63) Герасимов (281) Монастирський (282) Яременко Богдан (142) Кулініч (13) Богуцька Ліза (62) Шахов_Сергій (104) Разумков Дмитро (1446) Стефанчук Руслан (498) Корнієнко (623) Радуцький Михайло (267) Литвиненко Сергій (14) Сольський Микола (24) Мережко (32) Тищенко Микола (252) Ткаченко Максим Іванісов (29) Семінський Олег (42) Копитін Ігор (7) Рудик Кіра (103) Стефанчук Микола Здебський Юрій

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 17 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання.

Народні депутати сьогодні продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194.

За словами "слуги народу" Кравчук, "розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня".

Тим часом, в Раді вже придумали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 01

Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН) в оточенні колег.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 02

Кіра Рудик ("Голос") входить до сесійної зали.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 03

Її зустрічають усміхнені Сергій Шахов ("Довіра") з колегою.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 04
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 05

Нестримні веселощі Шахова.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 06
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 07
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 08

Два брати: Микола Стефанчук (СН) та Руслан Стефанчук (перший віцеспікер).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 09

Микола Тищенко (СН)

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 10

Антон Яценко (позафракційний) і Михайло Новіков (СН).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 11

Сергій Литвиненко (СН) та Роман Іванісов (позафракційний).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 12

Ліза Богуцька (СН) та Олександр Мережко (СН).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 13

Тим часом, Литвиненко і Іванісов продовжують свою бесіду.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 14

Артур Герасимов ("ЄС") і Богдан Яременко (СН)

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 15
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 16

Ігор Копитін (СН) перевіряє свої повідомлення.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 17

Женя Зе надіслав Копитін мем з підписом: "Неможливо описати словами, те непередаване тепле почуття, коли їдеш бухати".

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 18
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 19

Максим Ткаченко (СН) повісив свою маску на вухо.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 20

Микола Сольський (СН) та Олег Кулініч ("Довіра").

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 21

Серйозний погляд Юлії Тимошенко ( "Батьківщина").

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 22

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський (СН) обговорює порушення повітряного простору України.

- Тепер сиди і думай, що це було провокація чи росіяни знову заблукали, - цікавиться Довженко Діма.

- Тупанув. Ми теж колись до них заліталі, - відповів Здебський.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 23

Словесна перепалка "слуг народу" і депутатів ОПЗЖ мало не переросла у фізичне протистояння.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 24

Тим часом Здебський вирішив перевірити фракційні чати.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 25

Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Стефанчук розмовляє з Денисом Монастирським (СН).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 26

Голосування "слуги народу" Михайла Радуцького.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 27

Олександр Корнієнко (СН) розмовляє з колегою.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 28

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський (СН, обраний по 205-му округу в Чернігівській області) обговорює якісь проєкти. Зокрема, він отримав повідомлення з пропозицією щодо будівництва цементного заводу.

"Добрий день. У мене є люди (теж турки), які 100% готові побудувати нам цементний завод. Тільки є умова, 10-15% потрібно свого капіталу. Потужність 2 млн тонн", - написав Семінський абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".

Зазначимо, що Хоменко Олександр Петрович згадується як обраний членом наглядової ради ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів" в 2017 році терміном на 3 роки.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+12
Для пенсов? Возможно.
Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
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17.03.2021 15:10
+6
Веселуха, шептания, обнимашки, мемасики, чекание новостей в смартфоне, решалово, а вечерком в ресторан и по девочкам-мальчикам, не жизнь, а малина. В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?
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17.03.2021 15:05
+6
Веселье Шахова - последствие перенесенной инфекции КОВИД 19. Он ее отрицал, а она ему мозг отшибла. Теперь веселится
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17.03.2021 15:11
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Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта - Цензор.НЕТ 4011
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17.03.2021 15:02 Відповісти
юлька ваще супердевочка....
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17.03.2021 15:03 Відповісти
Для пенсов? Возможно.
Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
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17.03.2021 15:10 Відповісти
каждый день в новом прикиде
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17.03.2021 19:58 Відповісти
Угу, вона що секретар у біг-боса Петі в його шоколадною імперії?!

Як лідерка партії і ньюс-мейкер вона має право одягатися як хоче.

P.S.
Тітоньку , Ви трохи відстали від світових течіїв . Мода на дрескод , особливо жіночий дрес код давно , вже пройшла .
Зараз тільки секретаркам можуть робити зауваження по дрескоду . А якщо робітник (підкреслюю - найманий) має хоч якусь цінність (наприклад , для Майкрософту або Гуглу) , то він може ходити на роботу патлатим , у джемпері на голе тіло й навіть у шортах та сандалях .
Дрескод це був в середині 20-го століття відгук конвеїрної праці , коли 90% населення було "робочим класом" . Ось й для своїх офисів володарі корпорацій зробили щось типа спецодягу .
Зараз в Британії роботяг меньше 18% . В США трохи більше . Зараз 4-й технологічний рівень . Й багато хто не носить сандалів й шорт на роботу тільки тому, що всюди працює кондішен й холодно в сандалях й шортах .
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17.03.2021 20:35 Відповісти
Ознайомте нас із гардеробом жінок в кнессеті.
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17.03.2021 20:45 Відповісти
Та в неї погляд такий наче порве когось на лахміття.
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17.03.2021 15:33 Відповісти
сегодня как началось обсуждение земли - Жулька на коне, впереди всех и ее депутаты выскочили.
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17.03.2021 19:57 Відповісти
Веселуха, шептания, обнимашки, мемасики, чекание новостей в смартфоне, решалово, а вечерком в ресторан и по девочкам-мальчикам, не жизнь, а малина. В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?
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17.03.2021 15:05 Відповісти
Кива не подр....ил - день в пустую прошел!
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17.03.2021 15:07 Відповісти
А ще шуфрич небитий...
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17.03.2021 15:44 Відповісти
Веселье Шахова - последствие перенесенной инфекции КОВИД 19. Он ее отрицал, а она ему мозг отшибла. Теперь веселится
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17.03.2021 15:11 Відповісти
Є і позитив: тепер на "дурь" Шахову тратитися не потрібно.
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17.03.2021 15:37 Відповісти
Він не тільки веселиться, вміє ще й сльзу видавити на трибуні, за бідних шахтьоров, за яких у нього болить душа)))
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17.03.2021 16:26 Відповісти
элЫта мля
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17.03.2021 15:15 Відповісти
"В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?" - они ж не какие-то порохоботы!
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17.03.2021 15:15 Відповісти
Я так понимаю, что представителей песов небыло в Раде.
Где же они...
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17.03.2021 15:15 Відповісти
Шо там Шмигаль бидлу про якісь дистанції казав?
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17.03.2021 15:16 Відповісти
Гидко дивитись на цей шабаш.
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17.03.2021 15:20 Відповісти
Знов те відчуття, шо вони думають, шо прийшли а Раду назавжди.
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17.03.2021 15:28 Відповісти
А хіба колись було інакше?
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17.03.2021 15:38 Відповісти
Якось минуле скликання було не таке нахабне. Чи, може, вже так здається.
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17.03.2021 15:48 Відповісти
І там нахаб вистачало.
А людська пам'ять має здатність забувати дрібні неприємні моменти. Тому часом і здається, що раніше нахаб було менше, пиво смачнішим, а дівчата лагіднішими.
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17.03.2021 15:54 Відповісти
То Юля охерала , когда ей сообщили , шо феминистки из "Голоса" обвинили её партию в несоблюдении гендерных квот !
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17.03.2021 15:46 Відповісти
да, женщин совсем нет.
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17.03.2021 19:55 Відповісти
у ВОНЫ вид печально-ботоксный.
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17.03.2021 16:06 Відповісти
и ккаждый день в новом от-кутюрном наряде с кожаными нашивками.
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17.03.2021 19:54 Відповісти
Йой не кажіть , ось пом"ятає , як агент Тераза усе журилась щодо у Юлі в кожній руці по 2 "Луї Вітону" , а потіім категорчно відбивалася , коли Юлька запропонувала презентувати Ганці типа діаманди , які типа носила Ю . Зараз той "Луї Вітон" купує собі кожна жінка в Зраді , яка хоч одну сесію проробила . Й зовсім не требо їм мати минуле міліардерши .
Біографія лаконічно коротка : ПТУ / віницький пед. -> помічник депутата з БПП -> депутатка СН -> "Луї Вітон" ...
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17.03.2021 20:05 Відповісти
Біографія лаконічно коротка : ПТУ / віницький пед. -> помічник депутата з БПП -> депутатка СН -> "Луї Вітон" .-Таки да,что ни женщина то свой каприз. Бывшая стюардесса Сара Нойбергер-жена вора Нетаньяхи- "любила украшать себя перьями и при этом кричала: "Я мать Государства Израиль!".
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18.03.2021 08:06 Відповісти
Хоча над тією Сарочкою стьобається уся журнашлюхська капітулянська братва , але ж важливо , що чоловік цю хвойду не випускає а ні на дружні канали телебачення , а ні на танцюристські конкурси . Більш того - після казуса в Україні стюрадеса зникла навіть з протокольних зустрічів .

Але ж кого це турбує (якщо не трахає) , якщо в буремні для людства часи твоя країна одна з крайщих по показниках . А перше місце по вакцинації тай йще найкращою вакциною це взагалом персональний внесок як то ти назвав ? "Фора" ?!
Смішно читати , це ж показник свободи й демократії , коли за надцять років прем"єрства слідчи органи не бздять заводити постійно файли проти прем"єра , проводити офіційні розслідування . З трико вистрибують , що б хоч щось крімінальне знайти й довести . Але мають фук з цього . Ось на Ольмерта зразу знайшли . Рахунки Лєї Рабін - теж . Навіть некрімінальний злочин "лайно-людина" зпромогли перекваліфікувати на "згавлтування" для Кацава ...
А проти Бібі нічого до суду довести не можуть . Більш того - мар Натін"яху йде на світовий рекорд - коли вже на 4-е коло перевиборів (за 2 роки) він дивним чином знов буде прем"єром , не залишаючи іншим жодного шансу . Сподобатися електоральному болоту це мистецтво .
Тим більш є за що , бо здобути "Файзер" для всього населення можливо було лише через персональний авторітет серед тих кіл , які вирішували йще 7-10 місяців тому . Й через впевненну візію .
До речі , в Ізраїлі , якщо лікар відмовляється від вакцинації йому роблять непереборанні умови праці . Якщо б агітував проти вакцинації - звільнять нахер .
Але саме смішне , що навіть релегійному середньовіччу (від хасидів, до сунитів, та й християн) роблять такі умови , що фізично не примушують , але вільно жити й пересуватися їм без вакцинації не дадуть .
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18.03.2021 13:28 Відповісти
цікаві фото. а от що стало з юлею, їй що не вдало зробили пластичну операцію?
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17.03.2021 19:28 Відповісти
черепок заменила
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17.03.2021 19:59 Відповісти
Паноптикум.

Великий украинский народ!
Ты ЭТО сделал своим приговором на долгие годы.

СТРАШНО.
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18.03.2021 07:30 Відповісти
 
 