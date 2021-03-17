Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання.

Народні депутати сьогодні продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194.

За словами "слуги народу" Кравчук, "розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня".

Тим часом, в Раді вже придумали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН) в оточенні колег.

Кіра Рудик ("Голос") входить до сесійної зали.

Її зустрічають усміхнені Сергій Шахов ("Довіра") з колегою.





Нестримні веселощі Шахова.







Два брати: Микола Стефанчук (СН) та Руслан Стефанчук (перший віцеспікер).

Микола Тищенко (СН)

Антон Яценко (позафракційний) і Михайло Новіков (СН).

Сергій Литвиненко (СН) та Роман Іванісов (позафракційний).

Ліза Богуцька (СН) та Олександр Мережко (СН).

Тим часом, Литвиненко і Іванісов продовжують свою бесіду.

Артур Герасимов ("ЄС") і Богдан Яременко (СН)





Ігор Копитін (СН) перевіряє свої повідомлення.

Женя Зе надіслав Копитін мем з підписом: "Неможливо описати словами, те непередаване тепле почуття, коли їдеш бухати".





Максим Ткаченко (СН) повісив свою маску на вухо.

Микола Сольський (СН) та Олег Кулініч ("Довіра").

Серйозний погляд Юлії Тимошенко ( "Батьківщина").

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський (СН) обговорює порушення повітряного простору України.

- Тепер сиди і думай, що це було провокація чи росіяни знову заблукали, - цікавиться Довженко Діма.

- Тупанув. Ми теж колись до них заліталі, - відповів Здебський.

Словесна перепалка "слуг народу" і депутатів ОПЗЖ мало не переросла у фізичне протистояння.

Тим часом Здебський вирішив перевірити фракційні чати.

Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Стефанчук розмовляє з Денисом Монастирським (СН).

Голосування "слуги народу" Михайла Радуцького.

Олександр Корнієнко (СН) розмовляє з колегою.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський (СН, обраний по 205-му округу в Чернігівській області) обговорює якісь проєкти. Зокрема, він отримав повідомлення з пропозицією щодо будівництва цементного заводу.

"Добрий день. У мене є люди (теж турки), які 100% готові побудувати нам цементний завод. Тільки є умова, 10-15% потрібно свого капіталу. Потужність 2 млн тонн", - написав Семінський абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".

Зазначимо, що Хоменко Олександр Петрович згадується як обраний членом наглядової ради ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів" в 2017 році терміном на 3 роки.

Фото: Цензор.НЕТ