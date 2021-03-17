Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 17 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання.
Народні депутати сьогодні продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194.
За словами "слуги народу" Кравчук, "розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня".
Тим часом, в Раді вже придумали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН) в оточенні колег.
Кіра Рудик ("Голос") входить до сесійної зали.
Її зустрічають усміхнені Сергій Шахов ("Довіра") з колегою.
Нестримні веселощі Шахова.
Два брати: Микола Стефанчук (СН) та Руслан Стефанчук (перший віцеспікер).
Микола Тищенко (СН)
Антон Яценко (позафракційний) і Михайло Новіков (СН).
Сергій Литвиненко (СН) та Роман Іванісов (позафракційний).
Ліза Богуцька (СН) та Олександр Мережко (СН).
Тим часом, Литвиненко і Іванісов продовжують свою бесіду.
Артур Герасимов ("ЄС") і Богдан Яременко (СН)
Ігор Копитін (СН) перевіряє свої повідомлення.
Женя Зе надіслав Копитін мем з підписом: "Неможливо описати словами, те непередаване тепле почуття, коли їдеш бухати".
Максим Ткаченко (СН) повісив свою маску на вухо.
Микола Сольський (СН) та Олег Кулініч ("Довіра").
Серйозний погляд Юлії Тимошенко ( "Батьківщина").
Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський (СН) обговорює порушення повітряного простору України.
- Тепер сиди і думай, що це було провокація чи росіяни знову заблукали, - цікавиться Довженко Діма.
- Тупанув. Ми теж колись до них заліталі, - відповів Здебський.
Словесна перепалка "слуг народу" і депутатів ОПЗЖ мало не переросла у фізичне протистояння.
Тим часом Здебський вирішив перевірити фракційні чати.
Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Стефанчук розмовляє з Денисом Монастирським (СН).
Голосування "слуги народу" Михайла Радуцького.
Олександр Корнієнко (СН) розмовляє з колегою.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський (СН, обраний по 205-му округу в Чернігівській області) обговорює якісь проєкти. Зокрема, він отримав повідомлення з пропозицією щодо будівництва цементного заводу.
"Добрий день. У мене є люди (теж турки), які 100% готові побудувати нам цементний завод. Тільки є умова, 10-15% потрібно свого капіталу. Потужність 2 млн тонн", - написав Семінський абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".
Зазначимо, що Хоменко Олександр Петрович згадується як обраний членом наглядової ради ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів" в 2017 році терміном на 3 роки.
Фото: Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
Як лідерка партії і ньюс-мейкер вона має право одягатися як хоче.
P.S.
Тітоньку , Ви трохи відстали від світових течіїв . Мода на дрескод , особливо жіночий дрес код давно , вже пройшла .
Зараз тільки секретаркам можуть робити зауваження по дрескоду . А якщо робітник (підкреслюю - найманий) має хоч якусь цінність (наприклад , для Майкрософту або Гуглу) , то він може ходити на роботу патлатим , у джемпері на голе тіло й навіть у шортах та сандалях .
Дрескод це був в середині 20-го століття відгук конвеїрної праці , коли 90% населення було "робочим класом" . Ось й для своїх офисів володарі корпорацій зробили щось типа спецодягу .
Зараз в Британії роботяг меньше 18% . В США трохи більше . Зараз 4-й технологічний рівень . Й багато хто не носить сандалів й шорт на роботу тільки тому, що всюди працює кондішен й холодно в сандалях й шортах .
Где же они...
А людська пам'ять має здатність забувати дрібні неприємні моменти. Тому часом і здається, що раніше нахаб було менше, пиво смачнішим, а дівчата лагіднішими.
Біографія лаконічно коротка : ПТУ / віницький пед. -> помічник депутата з БПП -> депутатка СН -> "Луї Вітон" ...
Але ж кого це турбує (якщо не трахає) , якщо в буремні для людства часи твоя країна одна з крайщих по показниках . А перше місце по вакцинації тай йще найкращою вакциною це взагалом персональний внесок як то ти назвав ? "Фора" ?!
Смішно читати , це ж показник свободи й демократії , коли за надцять років прем"єрства слідчи органи не бздять заводити постійно файли проти прем"єра , проводити офіційні розслідування . З трико вистрибують , що б хоч щось крімінальне знайти й довести . Але мають фук з цього . Ось на Ольмерта зразу знайшли . Рахунки Лєї Рабін - теж . Навіть некрімінальний злочин "лайно-людина" зпромогли перекваліфікувати на "згавлтування" для Кацава ...
А проти Бібі нічого до суду довести не можуть . Більш того - мар Натін"яху йде на світовий рекорд - коли вже на 4-е коло перевиборів (за 2 роки) він дивним чином знов буде прем"єром , не залишаючи іншим жодного шансу . Сподобатися електоральному болоту це мистецтво .
Тим більш є за що , бо здобути "Файзер" для всього населення можливо було лише через персональний авторітет серед тих кіл , які вирішували йще 7-10 місяців тому . Й через впевненну візію .
До речі , в Ізраїлі , якщо лікар відмовляється від вакцинації йому роблять непереборанні умови праці . Якщо б агітував проти вакцинації - звільнять нахер .
Але саме смішне , що навіть релегійному середньовіччу (від хасидів, до сунитів, та й християн) роблять такі умови , що фізично не примушують , але вільно жити й пересуватися їм без вакцинації не дадуть .
Великий украинский народ!
Ты ЭТО сделал своим приговором на долгие годы.
СТРАШНО.