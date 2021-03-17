Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні. ФОТОрепортаж

В об'єднаному навчально-тренувальному центрі Сил підтримки ЗС України завершилася чергова місія інструкторів ЗС Канади.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, в межах 10-ї ротації канадські колеги допомагали українським військовослужбовцям розвивати нові можливості поліпшення процесу підготовки фахівців із протидії саморобним вибуховим пристроям за стандартами НАТО.

Проводжаючи на батьківщину канадських колег-саперів, заступник начальника Центру полковник Олег Гаврилюк подякував командиру Об’єднаної оперативно-тактичної групи майору Алестеру Кліма та його підлеглим за порозуміння, компетентність та професійний підхід до процесу підготовки фахівців із протидії саморобним вибуховим пристроям.

"Ви з честю виконали свою місію. Нам було дуже легко з вами працювати та йти до спільної мети - встановлення миру на нашій землі", - додав офіцер.

Зі свого боку майор Алестер Кліма подякував особовому складу Центру за теплий та гостинний прийом і зазначив, що подальше залучення канадських інструкторів до тренувань українських військових не тільки сприятиме оборонному потенціалу України та її Збройних Сил, а й сформує певне бойове побратимство між нашими військовослужбовцями.

На завершення військовослужбовці обмінялися сувенірами та подарунками і на знак дружніх відносин зробили спільне пам’ятне фото.

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