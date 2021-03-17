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Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В об'єднаному навчально-тренувальному центрі Сил підтримки ЗС України завершилася чергова місія інструкторів ЗС Канади.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, в межах 10-ї ротації канадські колеги допомагали українським військовослужбовцям розвивати нові можливості поліпшення процесу підготовки фахівців із протидії саморобним вибуховим пристроям за стандартами НАТО.

Проводжаючи на батьківщину канадських колег-саперів, заступник начальника Центру полковник Олег Гаврилюк подякував командиру Об’єднаної оперативно-тактичної групи майору Алестеру Кліма та його підлеглим за порозуміння, компетентність та професійний підхід до процесу підготовки фахівців із протидії саморобним вибуховим пристроям.

"Ви з честю виконали свою місію. Нам було дуже легко з вами працювати та йти до спільної мети - встановлення миру на нашій землі", - додав офіцер.

Зі свого боку майор Алестер Кліма подякував особовому складу Центру за теплий та гостинний прийом і зазначив, що подальше залучення канадських інструкторів до тренувань українських військових не тільки сприятиме оборонному потенціалу України та її Збройних Сил, а й сформує певне бойове побратимство між нашими військовослужбовцями.

На завершення військовослужбовці обмінялися сувенірами та подарунками і на знак дружніх відносин зробили спільне пам’ятне фото.

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Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні 01
Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні 02
Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні 03

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Щиро вдячні панове 🇺🇦🤝🇨🇦! Слава Україні! Слава Канаді!
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17.03.2021 15:01 Відповісти
Восени знов листя насипе, приїзжайте ще.
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17.03.2021 15:02 Відповісти
Дякуємо брати!
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17.03.2021 15:04 Відповісти
Дякуємо!
Коли ви, канадці, граєте в хокей з москалями, я завжди вболюваю за вас!
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17.03.2021 15:06 Відповісти
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17.03.2021 15:14 Відповісти
Всем спасибо, все свободны!
Закончилась пятилетняя миссия канадцев, британцев, а ПРОДОЛЖАТЬ их зеленые не собираются---никаких предложений с их стороны! У зебилов перемирие!
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18.03.2021 01:18 Відповісти
 
 