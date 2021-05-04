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Протаранив паркан і перекинувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 4 травня, в селі Коритне Вижницького району водій автомобіля Audi наїхав на паркан. В результаті ДТП водій легковика помер на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що 29-річний водій автомобіля "Audi-80" не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан.

Від травм водій загинув на місці події.

Зараз слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Протаранив паркан і перекинувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
что б так разкурочило авто думаю он максимум выжал с бочки ,в последний раз
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04.05.2021 23:14
+3
а по фото ту машину Белаз переехал
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05.05.2021 08:07
+1
Протаранив паркан і перевернувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 2382
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04.05.2021 23:27
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что б так разкурочило авто думаю он максимум выжал с бочки ,в последний раз
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04.05.2021 23:14 Відповісти
вообщето туфли
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04.05.2021 23:18 Відповісти
Протаранив паркан і перевернувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 2382
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04.05.2021 23:27 Відповісти
Забор жалко...
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04.05.2021 23:40 Відповісти
Забор села Корытного вышел в топ новостей.
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04.05.2021 23:56 Відповісти
Понаставили заборов, человеку уже и полетать негде....
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05.05.2021 00:13 Відповісти
Это забор его так ушатал????
Ну наехал слегка... Так что ж теперь, машину курочить
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05.05.2021 06:51 Відповісти
а по фото ту машину Белаз переехал
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05.05.2021 08:07 Відповісти
 
 