Протаранив паркан і перекинувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні, 4 травня, в селі Коритне Вижницького району водій автомобіля Audi наїхав на паркан. В результаті ДТП водій легковика помер на місці події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попередньо правоохоронці з'ясували, що 29-річний водій автомобіля "Audi-80" не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан.
Від травм водій загинув на місці події.
Зараз слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+3 neverlok lok
показати весь коментар04.05.2021 23:14
+3 Alisa Korovieva
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+1 Речь Брежнева
показати весь коментар04.05.2021 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
Ну наехал слегка... Так что ж теперь, машину курочить