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ДТП (4208) Львівщина (1924) Нацполіція (13914)

Водій, перебуваючи під впливом наркотиків, врізався в дерево на Львівщині, загинула його дружина, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Водій "Лади", перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, врізався в дерево на Львівщині. В результаті ДТП загинула його дружина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 травня близько 22.00 в селі Лагодів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2109, 27-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП пасажирка "Лади", 32-річна дружина водія, від травм померла на місці події.

Під час медичного освідчення було встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Водій "Лади" затриманий, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Водій, перебуваючи під впливом наркотиків, врізався в дерево на Львівщині, загинула його дружина, - Нацполіція 01
Водій, перебуваючи під впливом наркотиків, врізався в дерево на Львівщині, загинула його дружина, - Нацполіція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Жена тоже дура /была/ раз выскочила на такого дебила! Все наши поступки имеют свою цену /порой самую дорогую/!
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05.05.2021 10:26
+4
Тупой дебил...
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05.05.2021 10:21
+3
избиратель зеленского
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05.05.2021 10:52
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Тупой дебил...
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05.05.2021 10:21 Відповісти
Жена тоже дура /была/ раз выскочила на такого дебила! Все наши поступки имеют свою цену /порой самую дорогую/!
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05.05.2021 10:26 Відповісти
Він почав ширятися не до весілля, а після
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05.05.2021 10:42 Відповісти
ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ - меняется наши знания о них! Если не разглядела придурка и сделала неверный выбор, то это ее ответсвенность! Просто большинство интеллектом и знаниями вообще не пользуются, все на ИНСТИНКТАХ /которые примитивны и часто подводять на долгосрочную перспективу/!
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05.05.2021 11:44 Відповісти
А ты тоже вместе с ним ширялся, или дозу ему подавал?
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13.10.2021 17:18 Відповісти
избиратель зеленского
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05.05.2021 10:52 Відповісти
Дебил, че.
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05.05.2021 10:24 Відповісти
Наркоманы - это в первую очередь моральные уроды, и жизнь у них коротка.
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05.05.2021 10:49 Відповісти
судя по всему, машина побывала в кювете. При таком ударе странно что водитель выжил. Видимо, руль проломил грудную клетку, но сработал вроде подушки безопасности.

в нормальной машине никаких погибших бы не было. А это корыто...
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05.05.2021 11:02 Відповісти
Лагодів ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ район Львівської області. Цензор продовжує утримувати неуків і ледарів.
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05.05.2021 12:03 Відповісти
Ти сам неграмотний. Зараз там Львівський район!
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05.05.2021 12:40 Відповісти
 
 