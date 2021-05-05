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СБУ (10002) крадіжка (527) військова контррозвідка (30)

Ексчиновник оборонного концерну крав оптичні приціли, збитки становлять понад 500 тис. грн, - військова контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Він підозрюється в привласненні комплектуючих до стрілецької зброї. Задокументовано збитки державі на суму понад 500 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.

Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми.

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Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Ексчиновник оборонного концерну крав оптичні приціли, збитки становлять понад 500 тис. грн, - військова контррозвідка СБУ 01
Ексчиновник оборонного концерну крав оптичні приціли, збитки становлять понад 500 тис. грн, - військова контррозвідка СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Ну так поставить урода возле стеночки и откалибровать прицелы в присутствии коллег. Не думаю, что случай бы повторился
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05.05.2021 10:31
+2
Новоє літсо?
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05.05.2021 10:38
+2
Гнидо-мародер...
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05.05.2021 10:47
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Ну так поставить урода возле стеночки и откалибровать прицелы в присутствии коллег. Не думаю, что случай бы повторился
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05.05.2021 10:31 Відповісти
Сволочь
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05.05.2021 10:37 Відповісти
Новоє літсо?
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05.05.2021 10:38 Відповісти
Старое "литсо".
Читай внимательнее, не спеши тупить.
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05.05.2021 10:56 Відповісти
Само МО, этот хлам не использует.
Хлам, он и есть хлам.
Давно, ещё в 2012-м, была программа, переделки этих девайсов в более менее подходящие штучки, но вооруженцы сразу поняли, какой куш мимо пролетит.
В результате, эти "топоры" никто не использует.
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05.05.2021 10:40 Відповісти
Так продали бы в охотничьих магазинах, если допустимо. Продали бы за рубеж если МО не нужно, но красть!?....
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05.05.2021 11:17 Відповісти
Вот и пытались всё оформить, как охотничьи прицелы. И всё по закону!
Но, ещё раз уточняю, некоторым, стало поперёк горла.
Поэтому, сдали "свои", которым просто дали "от ворот поворот".
Так понятно?
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05.05.2021 20:25 Відповісти
Гнидо-мародер...
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05.05.2021 10:47 Відповісти
ну утопите хоть одного казла.!
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05.05.2021 10:51 Відповісти
Мировое правительство придет, порядок наведет.
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05.05.2021 11:09 Відповісти
С*ка, ну никак не понимаю этого - Как так можно?
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05.05.2021 11:14 Відповісти
Хотя бы не расстреляли, а то всякое может быть. Может есть смягчающие обстоятельства....
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05.05.2021 11:42 Відповісти
Новой власти нужно показать как все было плохо до них а теперь как они навели порядок! Не спешите судить это может просто БЛЕФ! Как и все что они делают!
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05.05.2021 11:44 Відповісти
Во-первых, "... бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы..." Каких концернОВ? Концерн ОДИН - Укроборонпром. Все остальное "майстерни", действующие по указке сверху. Во-вторых и вследствие первого, он не "чиновник". Он "сотрудник". Наемный. В-третьих, там кого не копни, на все то же напорешься.Источник: https://censor.net/ru/p326359
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05.05.2021 12:38 Відповісти
Подивіться що продається на олх
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05.05.2021 15:10 Відповісти
 
 