Ексчиновник оборонного концерну крав оптичні приціли, збитки становлять понад 500 тис. грн, - військова контррозвідка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Він підозрюється в привласненні комплектуючих до стрілецької зброї. Задокументовано збитки державі на суму понад 500 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.
Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми.
Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
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Хлам, он и есть хлам.
Давно, ещё в 2012-м, была программа, переделки этих девайсов в более менее подходящие штучки, но вооруженцы сразу поняли, какой куш мимо пролетит.
В результате, эти "топоры" никто не использует.
Но, ещё раз уточняю, некоторым, стало поперёк горла.
Поэтому, сдали "свои", которым просто дали "от ворот поворот".
Так понятно?