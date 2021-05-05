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5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

5 травня 2014 року Служба безпеки України зазнала подвійої втрати. У розпал російської агресії на Донбасі, захищаючи Україну, загинули одні з найкращих спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" - полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Разом з іншими бійцями вони здійснювали розвідку і прикриття штурмової групи, яка звільняла захоплений терористами Слов'янськ. Біля  селища Семенівка почався нерівний бій - їхня група потрапила в засідку терористів. 25 спецпризначенців протистояли сотні бойовиків. Зайнявши кругову оборону, вони до останнього прикривали евакуацію поранених", - випливає з повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС

Також повідомляється, що за мужність і героїзм майору Лужевському і полковнику Аніщенку посмертно присвоєно звання Героїв України з врученням орденів "Золота Зірка".

5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій А полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський 01

Як повідомлялося, в 2015 році президент Порошенко присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику Олександру Аніщенку (посмертно).

У 2014 році Порошенко також присвоїв звання Героя України майору Руслану Лужевському (посмертно).

Автор: Анастасія Потіха
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Настоящие герои!!! Не то что теперешние бакановские шавки, которые только и могут, что вмешиваться в выборы (как на прикарпатье) и пускать в нашу страну воющих про кацапский Крым запоребриковых кацапоорков-говнореперов, с которыми у нас война уже семь лет.
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05.05.2021 11:40 Відповісти
5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 2412
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05.05.2021 11:41 Відповісти
5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 1874
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05.05.2021 11:42 Відповісти
Вічна пам´ять. Нехай спочивають з миром. Слава героям
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05.05.2021 11:45 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 2517
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05.05.2021 11:53 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський - Цензор.НЕТ 8681
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05.05.2021 12:24 Відповісти
Царство Небесне офіцерам-героям.
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05.05.2021 12:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Do1NusMUG14&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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05.05.2021 16:09 Відповісти
Вічна память героям. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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05.05.2021 21:16 Відповісти
 
 