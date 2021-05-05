5 травня 2014 року в нерівному бою біля Семенівки загинули спецпризначенці Центру спецоперацій "А" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський

5 травня 2014 року Служба безпеки України зазнала подвійої втрати. У розпал російської агресії на Донбасі, захищаючи Україну, загинули одні з найкращих спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" - полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Разом з іншими бійцями вони здійснювали розвідку і прикриття штурмової групи, яка звільняла захоплений терористами Слов'янськ. Біля селища Семенівка почався нерівний бій - їхня група потрапила в засідку терористів. 25 спецпризначенців протистояли сотні бойовиків. Зайнявши кругову оборону, вони до останнього прикривали евакуацію поранених", - випливає з повідомлення.

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Також повідомляється, що за мужність і героїзм майору Лужевському і полковнику Аніщенку посмертно присвоєно звання Героїв України з врученням орденів "Золота Зірка".







Як повідомлялося, в 2015 році президент Порошенко присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику Олександру Аніщенку (посмертно).

У 2014 році Порошенко також присвоїв звання Героя України майору Руслану Лужевському (посмертно).