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дороги (1505) Укравтодор (489) Харківщина (4253) Велике будівництво (718)

На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На Харківській окружній дорозі проклали 16 км першого шару дорожнього покриття та відфрезерованих 33,2 км старого покриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укравтодорі".

Зазначається, що укладання арматури (геосинтетичних матеріалів) між шарами асфальтобетону мінімізує дефекти дорожнього покриття, підвищує несучу здатність і запобігає виникненню тріщин.

Минулого тижня в рамках президентської програми "Велике будівництво" дорожні працівники почали влаштовувати армувальні геосинтетичні матеріали (АСМ) і георешітки з композитної арматури на ділянці дороги М-03, яка є частиною Харківської кільцевої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" оперативно відновить старий міст, який обрушився на Львівщині

"Армувальний синтетичний матеріал – синтетичний матеріал, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу. Завдяки застосуванню АСМ запобігаємо утворенню колій та тріщин", - йдеться в повідомленні .

Композитна арматура (композитні георешітки) – складається з волокон (рівниці або ж ровінгу) і полімерних, як правило, термореактивних, епоксидних смол. Зовні вона схожа з аналогічною сталевою арматурою. Це нарізані прямолінійні прути або довгі канати з характерними поперечними ребрами, що служать для збільшення надійності її зчеплення з бетоном.

Об’їзна дорога навколо м. Харків складається з відрізків 5 доріг загальною протяжністю 82 км. У рамках програми Президента Велике будівництво на 58 кілометрах за маршрутом Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, з'явиться нова розмітка і узбіччя. Вартість проєкту – 1,8 млрд гривень, термін виконання – 2 роки.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня Незалежності України має бути закінчено будівництво Південного обходу Дніпра, який стане першою в історії міста об'їзною дорогою.

На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - Укравтодор 01
На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - Укравтодор 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Петру Олексійовичу доведеться ще довго вигрібати лайно після Приниженя України і недоумкуватих виборців Шмарклі.
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05.05.2021 11:44
+3
Вместо того чтобы клепать Нептуны и Ольхи как пирожки они строят дороги ,которые нам на хрен не будут нужны при нападении рашки.
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05.05.2021 12:13
+2
А до бубочки нієВО нє дєлалі, да? Только бубочка Україну подимєт...
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05.05.2021 11:30
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Хоть что То начали делать при Президенте Зеленском
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05.05.2021 11:28 Відповісти
А до бубочки нієВО нє дєлалі, да? Только бубочка Україну подимєт...
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05.05.2021 11:30 Відповісти
На Харьковской окружной дороге армируют асфальтобетон, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6251
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05.05.2021 11:37 Відповісти
Петру Олексійовичу доведеться ще довго вигрібати лайно після Приниженя України і недоумкуватих виборців Шмарклі.
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05.05.2021 11:44 Відповісти
Пецу-Ляксеичу, скажу я вам , на следующих выборах ни чего не светит. В свое время слишком много гребал, а потом у банку , як Чавус,у Панамы там разные, или на Кипры. Офшоры одним словом. На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4213
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05.05.2021 13:46 Відповісти
Авжеж- він файно стрічечки перерізав!
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05.05.2021 11:44 Відповісти
не что-то а уже много наделали, что бы Украину уничтожить. А участок дороги для видосика это они всегда готовы.
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05.05.2021 12:25 Відповісти
Вопрос не в том "что" начали делать. Вопрос "как делают"?
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05.05.2021 13:24 Відповісти
Сначала Лукашенко построил дороги вдоль границы с Украиной, теперь осталось построить в Украине и блицкриг обеспечен!
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05.05.2021 11:31 Відповісти
Честно говоря, странновато они ее как-то делают. К этому "армированию" куча вопросов: почему некоторые участки недоармированы?; где дистанционные подкладки под арматуру?..
Можно конечно сказать, что работы еще не завершены, и мол арматуру довяжут, подкладки установят...Но как бы не так - буквально в нескольких десятках метров уже льют бетон, так что никаких доделок не планировалось!
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05.05.2021 12:10 Відповісти
торопятся деньги освоить, понимают, что недолго им осталось...
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05.05.2021 12:15 Відповісти
Просто с такой укладкой арматуры - это все равно что ее не положить вообще (кстати сэкономили бы). Положенная на землю арматура и залитая сверху бетоном, не работает от слова вообще! Это даже еще хуже, чем асфальтировать лужи!!!
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05.05.2021 12:27 Відповісти
Видимо, очередной Кива от дорожного строительства защитил очередную диссертацию, в которой написано, что, мол, сеточка поможет, зуб даю...
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05.05.2021 12:30 Відповісти
Сеточка то как раз и поможет, только вот для того, чтобы она хоть как то работала, она должна находиться ВНУТРИ бетона, на расстоянии 1-2 см от его поверхности. Не по поверхности, не в центре, а исключительно у поверхности (причем у той, которая подвержена РАСТЯЖЕНИЮ). Для дорожного полотна - нагрузка сверху, значит изгиб снизу (в идеале нужно учитывать и морозное пучение грунта, тогда армирование вообще должно быть двуслойным (сверху и снизу) ). Для обеспечения такого расположения и выдерживания расстояния 1-2 см, под арматурой устанавливают дистанционные подкладки.
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05.05.2021 12:40 Відповісти
арматура положена на асфальт,а не на землю
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05.05.2021 13:50 Відповісти
Вместо того чтобы клепать Нептуны и Ольхи как пирожки они строят дороги ,которые нам на хрен не будут нужны при нападении рашки.
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05.05.2021 12:13 Відповісти
Ты не прав, рашенфашистам будет удобно быстро продвигаться в глубь Украины по новой дороге.
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05.05.2021 12:35 Відповісти
А що взагалі той робітник з горбом робить?І чому він один.От так у нас і робляться дороги.
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05.05.2021 12:44 Відповісти
АХАХАХАХ только сейчас заметил
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05.05.2021 13:04 Відповісти
 
 