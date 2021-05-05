На Харківській окружній дорозі армують асфальтобетон, - "Укравтодор". ФОТО

На Харківській окружній дорозі проклали 16 км першого шару дорожнього покриття та відфрезерованих 33,2 км старого покриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укравтодорі".

Зазначається, що укладання арматури (геосинтетичних матеріалів) між шарами асфальтобетону мінімізує дефекти дорожнього покриття, підвищує несучу здатність і запобігає виникненню тріщин.

Минулого тижня в рамках президентської програми "Велике будівництво" дорожні працівники почали влаштовувати армувальні геосинтетичні матеріали (АСМ) і георешітки з композитної арматури на ділянці дороги М-03, яка є частиною Харківської кільцевої.

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"Армувальний синтетичний матеріал – синтетичний матеріал, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу. Завдяки застосуванню АСМ запобігаємо утворенню колій та тріщин", - йдеться в повідомленні .

Композитна арматура (композитні георешітки) – складається з волокон (рівниці або ж ровінгу) і полімерних, як правило, термореактивних, епоксидних смол. Зовні вона схожа з аналогічною сталевою арматурою. Це нарізані прямолінійні прути або довгі канати з характерними поперечними ребрами, що служать для збільшення надійності її зчеплення з бетоном.

Об’їзна дорога навколо м. Харків складається з відрізків 5 доріг загальною протяжністю 82 км. У рамках програми Президента Велике будівництво на 58 кілометрах за маршрутом Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, з'явиться нова розмітка і узбіччя. Вартість проєкту – 1,8 млрд гривень, термін виконання – 2 роки.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня Незалежності України має бути закінчено будівництво Південного обходу Дніпра, який стане першою в історії міста об'їзною дорогою.



