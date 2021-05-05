Атовець смертельно поранив одного з шести нападників на його будинок у Тернопільській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
24-річному жителю села Глещава (Тернопільська область) інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільщини.
Хлопець, захищаючись від нападу шістьох нетверезих однолітків, ножем травмував одного з них. Потерпілий, пробігши метрів триста, помер від втрати крові.
Інцидент стався 2 травня близько опівночі. Компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї.
Хлопець повідомив на лінію "102" про небажаних гостей і після цього відразу вийшов до дебоширів з ножем. Однак, коли почалася бійка, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося смертельним.
Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Ми точно вірним шляхом ідемо?
треба було дати себе вбити... ?
У вас є докази, що вони бажали його (або його маму) вбити?
Проблема України в тому, що наші громадяни не знають та не вміють застосовувати законодавство. Такі ситуації, складаються із багатьох фактів. Чи були раніше знайомі, чи були конфлікти, чому прийшли, як діяли на місці і т.п.
З статті, ми приходимо до висновку, що 6 відморозків (скоріше за усе кацапів або сєпарів) напали з метою вбивства на ветерана АТО і стареньку маму, а він, у нерівній схватці, випадково (звісно що випадково, він же наш, а от вони тільки умисно, бо вони не наші?) когось там зарізав.
А Ви впевнені, що саме так усе і було? А якщо він їх добре знав? А якщо там був особистий конфлікт (за гроші, жінку чи ще щось), а якщо з 6 чоловік, тільки один поводився агресивно? А якщо цей один був такий п'яний, що його можно було не вбивати, він і так на ногах ледве стояв? А якщо він вдарив ножем не агресивного, а того, що просто намагався розборонити і той батько двох дітей? Усі ці "якщо" має встановити слідчій і прокурор. Як можно до з'ясування висловлюватись хто правий, хто ні, і що там сталось?
Дякувати Богу не повторив "подвиг" Стерненка, не погнався і не добив, ато мали би взагалі 115ту...
З чого ви вирішили що "6 чоловік, що починають тебе метелити", із змісту статті? Ви ж видаєте це за аксіому. Може так, а може і ні.
Це ті ази права, які повинен мати кожен українець,що вчився у школі. Значить так у нас викладають правознавство... Потрібно переглянути шкільну програму. Можливо додати практичні навчання. Я би ще невідкладну мед.допомугу додав. А то вчать якусь дурню "для галочки"...
Ви не читали статтю про те, як у США 15 річна заручниця подала спец.сигнал "жестом" про її викрадення сторонній людині і той викликав поліцію та її звільнили із авто викрадача? У нас в школі їх вчать цим жестам?
Коли він взяв у руки ножа і вийшов з приміщення у якому йому нічого не загрожувало, на який сценарій він розраховував?
Вбивство у подвір'ї і вбивство у самому житлі, будуть кваліфіковані зовсім по різному. Хоча я вважаю, це абсурдом, але такий Закон і така судова практика
Хай швидше пройдуть всі процедури, слідство ... бо воно тисне на голову.
Але в нас можливо (нажаль) все
Ми чомусь думаємо, що усі слідчі та прокурори дебіли, але забуваємо, що скасована/знята підозра чи виправдовувальний акт, для них є проблемою..
Як в тому анекдоті?
- Доктор, я умру?
- Ну что ви! Знаєте як нас за ето ругают?
Мин-Обороны,помогите привести дом в порядок!
И не говорите что денег нет.