У госпіталі Львова помер воїн "Айдара" Тимур Манджосов (позивний Балу). ФОТО (оновлено)

4 травня в госпіталі Львова помер український воїн, старший сержант, головний сержант штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Манджосов Тимур Леонідович (Балу).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар"

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні, 04.05.2021 року, у шпиталі м.Львова перестало битися серце мужнього воїна, захисника України, Манджосова Тимура Леонідовича, позивний "Балу".

Смерть завжди трагічна й несподівана. Чоловік, який захищав свою країну з перших днів, відбув не одні ротацію на Сході України, побував у багатьох боях та операціях, а смерть настигла його на мирній землі.

Він прийшов на фронт добровольцем у батальйон "Айдар" ще у далекому 2014 році захищати Луганщину. Тоді сім'я дуже підтримала бійця у його виборі. Зараз він старший сержант, головний сержант штурмової роти, побратими завжди поважали й прислухалися до нього.

Смерть Балу — це величезна втрата для Батальйону. Він був прикладом мужності, хоробрості, самовідданості, як для молодого покоління Айдару, так і для старших товаришів. Висловлюємо щиросердечні співчуття родині, друзям, а особливо сину і маленькій донечці..

Світла пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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"Смерть побратима - це величезна втрата, ми до сих пір не можемо оговтатися від цієї звістки. Але це ще і велика втрата для рідних !!!

На початку війни маленькій дочці Тимура було складно прийняти той факт, що тато пішов захищати Україну. Згодом, вона ним буде пишатися, і завжди дзвонити і чекати додому. Але життя таке несправедливе, а смерть не знає жалю ...

Допомогти і підтримати родину Тимура Балу можеш і ти, номер карти:

5168757358884395 Жужма Світлана Олександрівна", - звернулися з проханням до українців в "Айдарі".



