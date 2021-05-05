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лікарня (1097) обстріл (20932) СЦКК (642) Красногорівка (78)

Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл "ковідної" лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події Фоторепортаж Війна в Україні

Учора, 4 травня, найманці Кремля протягом години, починаючи з 21.25, вели вогонь з гранатометів, мінометів калібру 120 мм і БМП в напрямку населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу було пошкоджено центральну лікарню, медичний автомобіль і навколишні будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, оприлюднене пресцентром штабу ООС.

Нагадується, що в момент обстрілу в лікарні перебувало 45 хворих на коронавірус. У будівлях повибивало шибки, пошкоджені лінії електропередач.

"На щастя, серед пацієнтів і лікарського персоналу ніхто не постраждав", - підкреслює українська сторона СЦКК.

"Зазначений обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних мешканців. Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій та загострення ситуації на сході України" - випливає з повідомлення.

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Також наголошується, що за фактом порушення українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу і направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ.

Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 01
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 02
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 03
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 04
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 05
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 06
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 07
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 08
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 09
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 10
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 11
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 12
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 13
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 14
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 15
Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл ковідної лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні 16

Вчора, 4 травня, о 23.30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня. Крім цього, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні, в якій перебували пацієнти з коронавірусом і пневмонією в Красногорівці Донецької області. Подія кваліфіковано за частиною 1 статті 258 - терористичний акт.

Автор: Анастасія Потіха
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Чтобы быстрее всё закончилось необходимо взорвать Кремль
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05.05.2021 14:24 Відповісти
А в цей час - "В Украине хотят установить уголовную ответственность за антисемитизм. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал соответствующие законопроекты №№5109-5110."
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05.05.2021 14:25 Відповісти
Краще б за антиукраїнізм. Чверть країни саджати можна.
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05.05.2021 14:28 Відповісти
Слишком оптимистично .
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05.05.2021 14:33 Відповісти
давно пора, - а то обзывают нехорошими словами Игорь Валерича и его бубочку.
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05.05.2021 14:31 Відповісти
а ответку анологичную дать не пробовли? Жалобы пишут в ОБСЕ ....стыдоба...
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05.05.2021 15:21 Відповісти
Ноту они направили ***..Позорище ...Лучше бы кучу залпов туда отправили в ответку, что бы этой падали и пукнуть не приходило в голову, в нашу сторону другой раз!!!
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05.05.2021 23:22 Відповісти
 
 