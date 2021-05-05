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хабар (3988) СБУ (10002)

Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника регіональної філії одного з оборонних концернів України. За 1 млн доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Керівника філії затримали на "гарячому" під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Київським районним судом м. Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 20 млн гривень.

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Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ 01
Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ 02
Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Какая там оборона, какое вооружение, какие инвестиции и техническое переоснащение? Дербануть земельку, положить доллары на карман и свалить в цветастой рубашечке и модных штиблетах
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05.05.2021 15:01 Відповісти
Так вот они какие настоящие ЗЕленые свинарчуки то....
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05.05.2021 15:02 Відповісти
ТАКИХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ СТРІЛЯТИ!!!! ПРИВСЕЛЮДНО І КРАПКА.
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05.05.2021 15:47 Відповісти
Блин, шо вы пишете - "...регионального филиала одного из оборонных концернов Украины..."? "Оборонный концерн" в Украине один! И фамилия его руководителя - Гусев! А тот, кого поймали, всего-навсего какая-то "попка" без имени.
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05.05.2021 16:39 Відповісти
От курва! свинарчука нема, а дєло його живьоть!)) Це що ж, шмаркля на ті самі граблі? А 73% так вірили, так вірили...
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05.05.2021 16:55 Відповісти
Странные бизнес структуры, в Чернигове процесс может быть обратный, возьмут и не платят налоги или ещё с бюджета куснут.
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08.05.2021 20:47 Відповісти
 
 