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Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Нелегальний реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних людей ліквідовано у Дніпровському районі Запоріжжя. Там насильно утримували 14 жителів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Установа розміщувалась у будинку, який орендував місцевий житель. Дозвільних документів на реабілітацію у власника "центру" не було.

У приміщенні перебувало 14 "пацієнтів", яких утримували там насильно, в антисанітарних умовах, без належного медичного обслуговування. До них застосовувалося психологічне і фізичне насильство - вони залучалися до будівельних робіт і роботи на дачних ділянках.

Перебування одного "пацієнта" в нелегальній установі коштувало родичам 4-7 тис. грн на місяць. Їх знаходили, розміщуючи оголошення в Інтернеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), санкція якої передбачає позбавлення волі на 5-10 років.

Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 01
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 02
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 03
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 04
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 05
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 06
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 07
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Топ коментарі
+5
Хочу бачити "антисанітарію"! поки що не бачу.
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05.05.2021 17:24
+2
Легально ето сделать практически невозможно, там чуть ли не лицензия Минздрава нужна.
Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
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05.05.2021 16:34
+2
Звісно , що наркомани не задоволені , що іх там утримують , але ж їх туди помістили родичі !
Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!
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05.05.2021 18:32
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Вместо того чтобы помочь закрыли.А слабо сделать ему все документы и чтобы работал по белому?
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05.05.2021 16:24 Відповісти
А расскажи-ка мне, товарищ Берия, как можно "по-белому" удерживать людей против своей воли?
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05.05.2021 18:04 Відповісти
Это РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР,лечат алкоголиков и наркоманов.Ихттуда родственники отправляют и деньги платят.Конечно же они не хотят там быть.Вы правда не понимаете?
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05.05.2021 23:50 Відповісти
Вместо того чтобы помочь закрыли.А слабо сделать ему все документы и чтобы работал по белому?
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05.05.2021 16:25 Відповісти
Легально ето сделать практически невозможно, там чуть ли не лицензия Минздрава нужна.
Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
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05.05.2021 16:34 Відповісти
Ну так у них сейчас большинство в парламенте кто мешает им принять правильные законы если государство не справляется то частные это могут сделать и при том платить минимум налогов скажем 5-7% так как это забота государства вообще-то.
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05.05.2021 16:51 Відповісти
От вообще ето не на часі, ето надо шоб хто-то или очень много денег сразу им заплатил, или шоб начался некий общественньій запрос шоб из каждого утюга про ето кричали.
И даже в етом случае на ето годьі нужньі.
Закон про зброю уже и деньгами проплачен, и общественній резонанс запущен - а 30 год его як не було так и щас нема.
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05.05.2021 17:00 Відповісти
Хочу бачити "антисанітарію"! поки що не бачу.
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05.05.2021 17:24 Відповісти
Антисанітарієй там і не пахне , судячи із фото .
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05.05.2021 18:28 Відповісти
Звісно , що наркомани не задоволені , що іх там утримують , але ж їх туди помістили родичі !
Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!
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05.05.2021 18:32 Відповісти
Надеюс, полицайи всех отпустили, напоследок дав ударить по вене. Всё-таки просьба БНОН - разобраться, куда деваются клиенты подшефных наркоторговцев)
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05.05.2021 21:01 Відповісти
 
 