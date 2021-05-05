Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Нелегальний реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних людей ліквідовано у Дніпровському районі Запоріжжя. Там насильно утримували 14 жителів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Установа розміщувалась у будинку, який орендував місцевий житель. Дозвільних документів на реабілітацію у власника "центру" не було.

У приміщенні перебувало 14 "пацієнтів", яких утримували там насильно, в антисанітарних умовах, без належного медичного обслуговування. До них застосовувалося психологічне і фізичне насильство - вони залучалися до будівельних робіт і роботи на дачних ділянках.

Перебування одного "пацієнта" в нелегальній установі коштувало родичам 4-7 тис. грн на місяць. Їх знаходили, розміщуючи оголошення в Інтернеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), санкція якої передбачає позбавлення волі на 5-10 років.













