Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Нелегальний реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних людей ліквідовано у Дніпровському районі Запоріжжя. Там насильно утримували 14 жителів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
Установа розміщувалась у будинку, який орендував місцевий житель. Дозвільних документів на реабілітацію у власника "центру" не було.
У приміщенні перебувало 14 "пацієнтів", яких утримували там насильно, в антисанітарних умовах, без належного медичного обслуговування. До них застосовувалося психологічне і фізичне насильство - вони залучалися до будівельних робіт і роботи на дачних ділянках.
Перебування одного "пацієнта" в нелегальній установі коштувало родичам 4-7 тис. грн на місяць. Їх знаходили, розміщуючи оголошення в Інтернеті.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), санкція якої передбачає позбавлення волі на 5-10 років.
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Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
И даже в етом случае на ето годьі нужньі.
Закон про зброю уже и деньгами проплачен, и общественній резонанс запущен - а 30 год его як не було так и щас нема.
Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!