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Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Євгена Харченка невідомі вдарили його і відібрали сумку, де було майже 5 млн гривень. На місце події негайно прибули співробітники кримінальної поліції і слідчо-оперативна група.

Потерпілий планував витратити гроші на купівлю квартири, але зловмисники про це дізналися і заздалегідь підготувалися до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного зникли на авто.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів і з'ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. У результаті встановили місце перебування фігурантів і при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса.

Затриманими виявилися жителі Києва та Одеської області, 1966 і 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Щоб приховати сліди злочину, вони навіть намагалися спалити свій автомобіль.

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Зараз чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 01
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 02
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 03
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 04
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 05
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Топ коментарі
+3
Квартиру нельзя купить за 5 млн. наличных, только через банк. Обе стороны достойны друг друга.
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05.05.2021 16:28
+3
кража есть скрьітое похищение майна граждан, грабеж есть открьітое похищение, а пробитие граждан с кулака по башке с последующим похищением имущества - ето вроде как должен бьіть разбой
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05.05.2021 16:44
+3
Я фігею з подібних баранів, на дворі 2021 рік(Карл!) вони бабло в ворках возять..)
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05.05.2021 17:21
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05.05.2021 16:26 Відповісти
Квартиру нельзя купить за 5 млн. наличных, только через банк. Обе стороны достойны друг друга.
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05.05.2021 16:28 Відповісти
На вторичке вполне ..
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05.05.2021 16:47 Відповісти
Хотя Харченко это Бортничи,откуда там за хаты по 5 лямов...
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05.05.2021 16:48 Відповісти
постановления НБУ «Об установлении предельной суммы расчетов наличными» от 06.06.2013 г. № 210 (далее - постановление № 210), установлены следующие предельные суммы расчетов наличными: ...... физлиц между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в размере 50 000 грн.
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05.05.2021 18:07 Відповісти
с момента этого постановления и до настоящего времени большинство сделок на вторичке наличкой и в валюте. эта норма не работает
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05.05.2021 19:04 Відповісти
Постановление НБУ № 210 уже не действующее, еще с января 2018 года.
Но, как на него, так и на новые постановления, ограничивающие наличные расчеты, многие кладут болт, так как ответственности за нарушение почти ноль.
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05.05.2021 21:38 Відповісти
Норма есть и сейчас и то, что она не работает и есть причина грабежа. Вам нравится? ОК. Удачи вам, не забудьте написать в фйесбуке когда, где и сколько понесете в сумке.
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06.05.2021 10:30 Відповісти
что значит нельзя ) в реальной жизни все так и расчитываются
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05.05.2021 19:05 Відповісти
Это называется «украли»?
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05.05.2021 16:34 Відповісти
кража есть скрьітое похищение майна граждан, грабеж есть открьітое похищение, а пробитие граждан с кулака по башке с последующим похищением имущества - ето вроде как должен бьіть разбой
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05.05.2021 16:44 Відповісти
розбій би був якби у потерпілого тілесні ушкодження були б таки що потягли розлад здоров*я, а в потерпілого, напевне лише синці, які є легкімі тілесними що розладу не спричини ...тобто е не е небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого..а отже це кваліфікуюча ознака саме ч.2 ст.186 а по сумі ч. 5 ст.187 КК...до речі на відео як мінімум 3 учасника двоє нападають один за кермом - розподілили ролі...тобто організована група
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05.05.2021 17:06 Відповісти
неправда..- нападения с угрозой достаточно для ПОЛНОЙ квалификации "разбой"- учите матчасть...)))
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06.05.2021 00:00 Відповісти
напад із загрозою ..чого та ЧИМ? матчасть вчить сам ... якби був ніж чи будь яка інша зброя , або предмети які потерпілий сприймав як зброю...то це б була загроза життю...в іншому випадку..ні, тільки як вони діяли руками ..по факту...хіба що натягувати, що потерпілий міг померти ..але принаймні якби його душили...читайте позиції ВС або ось цю. у даному випадку вони почали спочатку виривати сумку, і лише коли він сумку не віддавав нанесли удари...і продовжували саме ..виривати сумку)) хоча накрутити можна будь що
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06.05.2021 01:02 Відповісти
Так саме і називається і не важливо , в даному випадку , звідки ці гроші !
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05.05.2021 18:37 Відповісти
У него на сумке было написано 5 млн гривен !
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05.05.2021 16:37 Відповісти
И ещё она в руках несла плакат "У МЕНЯ В СУМКЕ 5 000 000 ГР.". Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 7693
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05.05.2021 16:47 Відповісти
Могли бы и национальность грабителей указать , а в комментариях люди бы писали : зачем такую дрянь бесконтрольно пропускают в Украину ...
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05.05.2021 16:43 Відповісти
Хвилиночку .... А воділа тут не рахується ? Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 4898
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05.05.2021 16:49 Відповісти
всі повинні рахуватися ...і воділа і той хто навів ...ст.26-29 КК
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05.05.2021 17:08 Відповісти
Принудили за десятину.
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05.05.2021 19:44 Відповісти
За каждое преступление совершенное иностранцами на скамье подсудимых рядом с ними должен сидеть пограничник их пропустивший.
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05.05.2021 16:58 Відповісти
И таксист, их привезший.
И бабушка, им квартиру сдавшая!
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05.05.2021 17:12 Відповісти
Я фігею з подібних баранів, на дворі 2021 рік(Карл!) вони бабло в ворках возять..)
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05.05.2021 17:21 Відповісти
Откуда узнали интерестно...
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05.05.2021 17:35 Відповісти
могли наводку дать риелторы,или родственники
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05.05.2021 22:21 Відповісти
по наводке 100%
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05.05.2021 17:56 Відповісти
Миссия выполнима, будем ждать новость когда он второй раз понесет той же дорогой.
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05.05.2021 19:46 Відповісти
Какие премиальные копам? За зарплату?
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05.05.2021 20:55 Відповісти
5 млн а я за шариком подьедаю Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 3256 Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 6642
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05.05.2021 21:28 Відповісти
Денис Александров 84ff0fda.тогда ты-редкостный неудачник
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05.05.2021 22:23 Відповісти
твоя мамка брехала коли пид лавкой лежала
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01.06.2021 14:31 Відповісти
при чем тут моя мама? она уже давно в Царстве Небесном
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01.06.2021 15:37 Відповісти
интересно,на чем грабители прокололись?
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05.05.2021 22:23 Відповісти
АХ ОДЕССА ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ !)
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06.05.2021 09:25 Відповісти
 
 