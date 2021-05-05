Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Євгена Харченка невідомі вдарили його і відібрали сумку, де було майже 5 млн гривень. На місце події негайно прибули співробітники кримінальної поліції і слідчо-оперативна група.

Потерпілий планував витратити гроші на купівлю квартири, але зловмисники про це дізналися і заздалегідь підготувалися до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного зникли на авто.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів і з'ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. У результаті встановили місце перебування фігурантів і при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса.

Затриманими виявилися жителі Києва та Одеської області, 1966 і 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Щоб приховати сліди злочину, вони навіть намагалися спалити свій автомобіль.

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Зараз чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.









