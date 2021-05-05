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П'яні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Водієві загрожує до 5 років за ґратами. П'яний був і він, і троє з чотирьох пасажирів.

Українців затримали в гміні Кодроб Радомського повіту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання radomsko24.pl.

Як розповіла речниця місцевої поліції Анета Влазовска, інцидент стався в неділю, 2 травня. Поліція побачила, що водій Volkswagen перевищив швидкість і проігнорував вимогу про зупинку, і кинулася за ним у погоню.

"Попри світлові і звукові сигнали поліцейських, водій Volkswagen спробував утекти. Така поведінка створювала загрозу для інших учасників дорожнього руху. Проїхавши кілька кілометрів, водій раптом зупинив транспортний засіб і люди, які їхали в авто, почали тікати пішки. Через кілька хвилин поліція затримала п'ятьох осіб віком від 24 до 31 року", - розповіла прессекретарка поліції.

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Польські правоохоронці затримали водія і чотирьох пасажирів - трьох чоловіків і жінку. Всі, крім жінки, були п'яні.

З'ясувалося, що машина належить 25-річному громадянину України. Він визнав свою провину, і тепер може сісти у в'язницю на 5 років.

Пяні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки 01
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Топ коментарі
+13
Так буханоідам і треба.
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05.05.2021 17:08
+13
Жаль, что у нас так жестко за "пьяную езду" не наказывают.
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05.05.2021 17:18
+10
Вот наши-придурки, ведут себя там так, как у себя дома? Не катит это! Мы привыкли со своим уставом лезть в чужой монастырь! Никакой скромности, никакого уважения ни к окружающим, ни к Закону. Вот к примеру, едем в Польше, все в масках, проезжаем границу, и тут в Украине всем всё пофиг-никаких масок, включая пограничный пост. Так было в прошлом году, уверен, что сейчас так же! Это национальная расхлябанность, разгильдяйство, доставшиеся от совка, с которой люди и бороться не пытаются! Учитесь, горе-туристы или горе-заробитчане на своих ошибках (кстати, умный учится на чужих).
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05.05.2021 17:22
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Повэсэлылыся... Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их авто остановили - пытались сбежать пешком - Цензор.НЕТ 2926
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05.05.2021 17:08 Відповісти
Так буханоідам і треба.
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05.05.2021 17:08 Відповісти
Ектсрадуйте їх у Мьянму.
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05.05.2021 17:13 Відповісти
и нашо нам евросоюз? Пазориться?
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05.05.2021 17:13 Відповісти
позоряться кацапи на весь світ.. наші приносять ізюминку в буденне європейське життя П'яні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки - Цензор.НЕТ 95
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05.05.2021 18:01 Відповісти
Позорище
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05.05.2021 17:18 Відповісти
Жаль, что у нас так жестко за "пьяную езду" не наказывают.
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05.05.2021 17:18 Відповісти
Я навіть знаю, за кого це бидло голосувало...
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05.05.2021 17:19 Відповісти
Торговым агентом Рошен был до Польши. А как ты догадался?)
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05.05.2021 17:32 Відповісти
Но это ему не помогло выиграть выборы...
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05.05.2021 18:08 Відповісти
Вот наши-придурки, ведут себя там так, как у себя дома? Не катит это! Мы привыкли со своим уставом лезть в чужой монастырь! Никакой скромности, никакого уважения ни к окружающим, ни к Закону. Вот к примеру, едем в Польше, все в масках, проезжаем границу, и тут в Украине всем всё пофиг-никаких масок, включая пограничный пост. Так было в прошлом году, уверен, что сейчас так же! Это национальная расхлябанность, разгильдяйство, доставшиеся от совка, с которой люди и бороться не пытаются! Учитесь, горе-туристы или горе-заробитчане на своих ошибках (кстати, умный учится на чужих).
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05.05.2021 17:22 Відповісти
у нас ловили любителей полазить по дачам , говорят сейчас не дают в аренду инструменты не говоря уже про авто . везде понас..ра..ли по не многу.(((((
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05.05.2021 17:33 Відповісти
Одна поправочка....... роздолбайство від кацапів 'спадчина' кацапо-комунякофашисти вирощували , робили з людей тупе бидло. На рф їм це вдалося краще , в Україні теж але меньше, значно меньше.
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07.05.2021 03:36 Відповісти
Нарид во всей красе, вчера в Турции, сегодня в Польше.
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05.05.2021 17:25 Відповісти
а раньше еще в Дубаях
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05.05.2021 17:51 Відповісти
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля......

Через п'ть років. Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их авто остановили - пытались сбежать пешком - Цензор.НЕТ 1774
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05.05.2021 17:27 Відповісти
люди приличные приезжают работать,иммигрируют,интегрируются в общество,а потом приезжает вот такое быдло и в раз дискредитирует всех,лишить гражданства,пусть колесит по миру в состоянии без рода и племени
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05.05.2021 17:57 Відповісти
Господи,ну что за совковый бред.Четверо быдланов никак не в состоянии дисредитировать целую нацию."Лишить гражданства"-из той же оперы.Расстрелять еще без суда и следствия.Как бешеных собак.
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05.05.2021 18:38 Відповісти
Разочарую вас - ежемесячно польская полиция задерживает по 30-40 граждан Украины за только уголовные правонарушения. Естественно далеко не про каждый случай пишут в новостях
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06.05.2021 07:36 Відповісти
Да в чём разочарование?Других граждан она не задерживает что ли?Или у Вас имеется статистика,где мы лидируем?Если да,то просьба поделиться.
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06.05.2021 21:35 Відповісти
Лидируют там, естественно, граждане Польши, украинцы на втором месте!
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07.05.2021 07:37 Відповісти
А как еще можно убегать , как не пешком ?
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05.05.2021 18:01 Відповісти
...це,"ніяке"..дурне та бидлувате...
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05.05.2021 18:05 Відповісти
Нет мозгов , так будет целых 5 лет , что бы они появились. Хотя у них такие тюрьмы, что может и не помочь.
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05.05.2021 18:46 Відповісти
Навпаки. У їх в'язниці якраз то є шанс.
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07.05.2021 03:38 Відповісти
На пять лет. Во как надо. Вот это я понимаю.
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05.05.2021 19:26 Відповісти
5 лет в польской тюрьме это курорт
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05.05.2021 21:30 Відповісти
На 5 лет продлили себе пребывание в Польше с бесплатным проживанием и питанием.
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05.05.2021 21:59 Відповісти
Когда же у нас будут сажать за пьянку, ну хоть на годик.
В Польше в 90-х было так же как у нас, по 8 чел. в 126 фиате, все пьяные, складывали столбы, заборы, встречные фуры и.тп. Стали садить - помогло.Нет таких дтп больше.
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06.05.2021 03:18 Відповісти
 
 