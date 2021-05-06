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Київ (13826) прокуратура (3166) захист персональних даних (34)

Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловіки отримали від чиновників і співробітників банків інформацію з різних баз даних і продавали її на ринку під виглядом продажу комп'ютерних ігор.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши в змову з працівниками банківських установ і державних органів, отримали від них інформацію про понад 32 млн громадян України з різних баз даних з метою подальшого її збуту зацікавленим особам. Надалі, працюючи на одному зі столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп'ютерних ігор збували отриману інформацію про громадян", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків у братів вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам'яті, телефони і понад 50 оптичних дисків.

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Братам повідомлено про підозру за фактом збуту конфіденційної інформації з баз даних. Їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Одного з них відправили під домашній арешт, другому запобіжний захід ще не обрали.

Зараз слідчі встановлюють коло причетних до злочину осіб.

Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі 01
Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі 02
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Топ коментарі
+14
В лучшем (для пострадавших) случае - получали бы спам, в худшем - попали бы на деньги. Теперь нужно в студию список отличившихся банков.
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05.05.2021 17:37
+8
Зедебіло-діджіталізатори допрацюються до того, що на ринках будуть продавати бази з пероснальними даними громадян України, але вже з паспортами, водійськими правами і всім решта.
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05.05.2021 18:10
+6
Ого, как в Украине работают работники банковских учреждений и государственных органов, сдают почти всю Украину, при Алексеевиче такого не было, точно.

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 4723
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05.05.2021 18:37
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еще кто то диски покупает?
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05.05.2021 17:34 Відповісти
Як бачите - купують. Бариги на базарі просто так стояти не будуть.
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05.05.2021 17:44 Відповісти
Олдскул є олдскул...
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05.05.2021 18:15 Відповісти
Покупают, конечно. С интернетом в сёлах по-прежнему туговато.
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05.05.2021 18:40 Відповісти
Якісь вони обісцяні,може все ж таки дію просували?
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05.05.2021 17:35 Відповісти
В лучшем (для пострадавших) случае - получали бы спам, в худшем - попали бы на деньги. Теперь нужно в студию список отличившихся банков.
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05.05.2021 17:37 Відповісти
Ну, так це воно - "інакше за приписом нотаріуса (0_0) ваше майно буде..." Хтось, навіть, сподівається, що "мій номер ПОМИЛКОВО вписали коли отримували кредіт в Бетагазцветмет банкє".
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05.05.2021 18:11 Відповісти
32 миллилна украинцев...это круто...это включая младенцев...
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05.05.2021 18:05 Відповісти
думаю то просто номери телефонів з привязкою до імені, щоб спам слати
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05.05.2021 18:21 Відповісти
Сейчас формально 41,5 млн, включая младенцев. Но взрослых тогда где-то 30 млн. Забавно, что ребята продавали?
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05.05.2021 18:46 Відповісти
о более чем 32 млн граждан Украины из разных баз данных
 Скорее всего, полицаи взяли несколько дисков с разными БД и тупо сложили количество записей в них, забив йух на повторяющихся людей.
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05.05.2021 18:49 Відповісти
Тогда нужно правильно писать: 32 млн записей, а не 32 млн граждан Украины. Как-то так.
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05.05.2021 18:51 Відповісти
Какой дотошный.... Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 7087
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05.05.2021 20:22 Відповісти
"Персональные данные 32 млн украинцев"! Короче:данные о всех украинцах,от мала до велика Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 6796
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05.05.2021 18:07 Відповісти
Зедебіло-діджіталізатори допрацюються до того, що на ринках будуть продавати бази з пероснальними даними громадян України, але вже з паспортами, водійськими правами і всім решта.
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05.05.2021 18:10 Відповісти
эти засцанцы только порнушку на дисках продавать могут!)))
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05.05.2021 18:26 Відповісти
Ого, как в Украине работают работники банковских учреждений и государственных органов, сдают почти всю Украину, при Алексеевиче такого не было, точно.

Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 4723
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05.05.2021 18:37 Відповісти
Это очень тревожные новости. Народ не понял чем это грозит. Таких подлецов можно к КОВИДу приравнивать.
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05.05.2021 18:52 Відповісти
на аукцион на проззоро зайдите. Паспорта, прописки, банковские данные все в открытиом доступе. Всех участников. Дебилы плять. кредит офрмить легко
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05.05.2021 20:08 Відповісти
Де сраная киберполиция и прочие дармоеды?
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05.05.2021 22:32 Відповісти
Було таке " вся Украина- жители" Номер орг, донедавна, можна було всіх дні народження подивитися, ні, 8акрили.
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17.10.2021 15:37 Відповісти
 
 