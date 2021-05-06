Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж

Найманці РФ вистрілили з ПТУР у напрямку житлового сектора Попасної, що спричинило пожежу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

"Сьогодні поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, яка розірвалася поблизу громадянського сектора і викликала локальну пожежу, яка могла зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.







В даний час пожежу локалізували військовослужбовці однієї з механізованих бригад.

В ОТУ "Північ" зазначають, що такі дії російських окупантів укотре підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і наражає на небезпеку цивільне населення. Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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