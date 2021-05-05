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Псевдофельдшер "вакцинував" двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Сумщині поліцейські оперативно затримали чоловіка, якій скоїв розбійний напад на подружжя пенсіонерів. Прийшовши в будинок пенсіонерів, зловмисник під приводом вакцинації від COVID-19 ввів їм снодійне і почав шукати гроші.

Подія трапилася в селі Озаричі Конотопського району, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області.

Із заявою про злочин звернулася 79-річна жінка. Вона розповіла правоохоронцям, що вдень ​​в її будинок прийшов невідомий чоловік, який назвався фельдшером і запропонував потерпілій і її 85-річному чоловікові вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони перебувають у зоні ризику. На цю пропозицію господарі будинку погодилися. "Фельдшер" зробив літнім людям ін'єкції снодійним для тварин, почекав, поки вони заснуть, і почав ритися в їхніх речах, щоб знайти гроші та інші цінні речі.

Першою прокинулася жінка. Зловмисник, побачивши це, почав її бити і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, злодій прихопив з собою мобільний телефон і банківську картку.

Втікаючи, зловмисник підпалив веранду, щоб таким чином приховати свій злочин і позбутися свідків.

Розшукати "фельдшера" вдалося за годину. "Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Конотопщини. Як було встановлено, чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци", - розповідає Сергій Забозлаєв, начальник Конотопського районного відділу поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 01
Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 02
Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 03
Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 04

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Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 05
Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 06
Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 07
Псевдофельдшер вакцинував двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини 08

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Топ коментарі
+15
Усипіть цю тварину. Назавжди.
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05.05.2021 20:12
+13
Редкая тварь...
А закатать вакцинацию в асфальт - тот же грабеж, но масшатбнее, с размахом и без конкретных лиц пострадавших.
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05.05.2021 20:14
+7
Это только начало вакцинации в стране. Это пока "цветочки"
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05.05.2021 20:00
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Это только начало вакцинации в стране. Это пока "цветочки"
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05.05.2021 20:00 Відповісти
Идея должна быть популярной. Работы не початый край.
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05.05.2021 20:04 Відповісти
..непочатый..
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05.05.2021 20:05 Відповісти
а если зелина шайка не вакцинирует, а только брешет
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06.05.2021 12:04 Відповісти
Пипец нищета там... Как в паРаше.
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05.05.2021 20:04 Відповісти
зато банковские карточки и телефоны - мужичок неспроста именно к ним наведался, наверное знал что-то. ну не будет так рисковать никто шоб уйти с ничем? да еще и поджечь наверное спящих планировал.
и как это "начал избивать"? вроде целая бабка сидит. короче непонятно и мутно
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05.05.2021 20:14 Відповісти
Согласен. Может быть и другой вариант - бабка с дедом чертовски скупые, хранят деньги в стеклянных банках на огороде. А банковская карточка с мобилкой - обманка для лохов вроде вышеуказанного героя. И от "вакцины" не отказались, ибо халява. ))
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05.05.2021 22:13 Відповісти
Ну конечно, куда бедной но ухоженной хатынке до роскошной избы в Больших ******.
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06.05.2021 00:14 Відповісти
Усипіть цю тварину. Назавжди.
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05.05.2021 20:12 Відповісти
Редкая тварь...
А закатать вакцинацию в асфальт - тот же грабеж, но масшатбнее, с размахом и без конкретных лиц пострадавших.
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05.05.2021 20:14 Відповісти
Чем мог помогал Степанову и Бабочке в вакцинации
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05.05.2021 20:24 Відповісти
с ка Бубочке! долбаный Т2
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05.05.2021 21:07 Відповісти
Нда, шитье масок из подручного сырья нынче не в моде, теперь "по-крутому" бодяжить вакцину. Ну, типа, Pfizer по 5, а AstraZeneca по 3
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05.05.2021 20:35 Відповісти
прям как нынешная власть, грабит нищих
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05.05.2021 20:52 Відповісти
казляра... нашел "зажиточных" тварь!
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05.05.2021 20:56 Відповісти
Це падло підлягає утилізації в скотомогильник.
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05.05.2021 21:13 Відповісти
Слабых просто нашел.... здорово, что задержали!
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05.05.2021 23:11 Відповісти
Трутень по жизни. 54 года не может найти себе место в жизни.
В расход без сожаления.
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05.05.2021 21:07 Відповісти
Раньше грабить нищих стариков было западло. Депутатов и их прихвостней не хватает?
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05.05.2021 21:32 Відповісти
Охрана и мозги надо иметь )))
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05.05.2021 22:22 Відповісти
там наверняка где-то спрятан миллиард долларов наличными
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05.05.2021 21:41 Відповісти
У нас один такий "фельдшер" всю країну так вакцинував.
Ходить в новій куртці.
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05.05.2021 22:40 Відповісти
была полезная практика - ставить преступникам на лоб клейма, а самым норовитым рецидивистам отсекать уши и рвать ноздри, жаль упразднили
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05.05.2021 23:08 Відповісти
Вот точно мусара..как своего арестовали..почему он на фото не в наручниках и непижженый в хлам? еслиб я служил в полиции ..ябы бы его так отрихтовал этого выродка конченого что хорошо еслиб кто то оттащил ато забил бы этого нелюдя.
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06.05.2021 00:33 Відповісти
цыганям тему подогнали
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06.05.2021 12:01 Відповісти
Зеленский усыпляет бдительность портнов делает иньекции
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06.05.2021 12:39 Відповісти
Зеленский усыпляет бдительность портнов делает иньекции
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06.05.2021 12:40 Відповісти
 
 