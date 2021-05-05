Псевдофельдшер "вакцинував" двох пенсіонерів снодійним, пограбував і намагався підпалити їхній будинок, - поліція Сумщини. ФОТОрепортаж

На Сумщині поліцейські оперативно затримали чоловіка, якій скоїв розбійний напад на подружжя пенсіонерів. Прийшовши в будинок пенсіонерів, зловмисник під приводом вакцинації від COVID-19 ввів їм снодійне і почав шукати гроші.

Подія трапилася в селі Озаричі Конотопського району, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області.

Із заявою про злочин звернулася 79-річна жінка. Вона розповіла правоохоронцям, що вдень ​​в її будинок прийшов невідомий чоловік, який назвався фельдшером і запропонував потерпілій і її 85-річному чоловікові вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони перебувають у зоні ризику. На цю пропозицію господарі будинку погодилися. "Фельдшер" зробив літнім людям ін'єкції снодійним для тварин, почекав, поки вони заснуть, і почав ритися в їхніх речах, щоб знайти гроші та інші цінні речі.

Першою прокинулася жінка. Зловмисник, побачивши це, почав її бити і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, злодій прихопив з собою мобільний телефон і банківську картку.

Втікаючи, зловмисник підпалив веранду, щоб таким чином приховати свій злочин і позбутися свідків.

Розшукати "фельдшера" вдалося за годину. "Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Конотопщини. Як було встановлено, чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци", - розповідає Сергій Забозлаєв, начальник Конотопського районного відділу поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.









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