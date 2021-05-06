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Держприкордонслужба (4324) Одеська область (2487) прикордонники (946)

На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одеській області під час патрулювання кордону перекинувся човен із чотирма прикордонниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудоров перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

Троє військовослужбовців дісталися до суші, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Всі врятовані переохолодилися, один зазнав травми ніг. Зараз їм надається необхідна допомога. Пошуки ще одного прикордонника тривають", - сказано в повідомленні.

На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 01

До пошуків залучено прикордонників прилеглих підрозділів, співробітників сектора водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалок. Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено гелікоптер Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

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На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 02
На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 03

"Обставини, за якими сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Поінформовано органи прокуратури і призначено службове розслідування", - Зазначили в ДПСУ.

На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 04
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Топ коментарі
+11
Такой мотор да на таком корыте... Жаль хлопца... Как они там вчетвером вообще помещались?
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05.05.2021 21:55
+8
Да уж...Пограничники на ЭТОМ куролесят?
А чего не детские ванночки?
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05.05.2021 21:42
+5
Стараниями Татарова-Портнова в Испании незаконно задержан активист Майдана - Бутусов5 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 283Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который якобы подозревается в убийстве двух сотрудников милиции.Читать далее
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05.05.2021 21:42
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Да уж...Пограничники на ЭТОМ куролесят?
А чего не детские ванночки?
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05.05.2021 21:42 Відповісти
потомучто КАКАЯ РАЗНИЦА
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05.05.2021 22:19 Відповісти
Максимальная глубина около метра. Промысловое озеро, в весенне-летне-осеннее время сплошь закидано сетями, интерес представляет только зимой, в основном из за своей трудно доступности. Берега ограничены непроходимым камышом, среди которых есть один заход со стороны Турунчука и одна поляна с деревом.
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05.05.2021 23:36 Відповісти
Я это понимаю, но и плоскодонки ведь разные бывают...
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05.05.2021 23:57 Відповісти
Стараниями Татарова-Портнова в Испании незаконно задержан активист Майдана - Бутусов5 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 283Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который якобы подозревается в убийстве двух сотрудников милиции.Читать далее
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05.05.2021 21:42 Відповісти
Хвилин з 10 можно протриматись...
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05.05.2021 21:43 Відповісти
Такой мотор да на таком корыте... Жаль хлопца... Как они там вчетвером вообще помещались?
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05.05.2021 21:55 Відповісти
это корыто в статье названо: "...катер, на котором патрулировали границу"(с) На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 9418
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05.05.2021 22:19 Відповісти
Так пацаны после патрулирования, поехали за бутылкой водки, без спецзащиты.
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05.05.2021 22:09 Відповісти
Это что за подводная лодка?
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05.05.2021 22:24 Відповісти
во-первых озеро Тудорово , во-вторых учитывая что сегодня целый день сильнейший ветер и даже сейчас не стихает, какого было выходить на воду вчетвером на этой плоскодонке практически в шторм..?
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05.05.2021 22:25 Відповісти
А что там вообще можно патрулировать погранцам? Какая там граница?
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05.05.2021 23:31 Відповісти
До кордону з Молдовою 1 км.
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06.05.2021 14:36 Відповісти
Мабуть же мали би бути одягнені у рятувальні жилети? Чи на всіх аваков тільки рюкзаки пошив?
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05.05.2021 22:25 Відповісти
там глубина по всему озеру 1м , правда дно ил и берега болото..
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05.05.2021 22:35 Відповісти
Браконьеры в жилетах? Оригинально.
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05.05.2021 23:55 Відповісти
А какую границу они патрулировали?
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05.05.2021 23:05 Відповісти
Подводная лодка в степях Украины ?
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05.05.2021 23:27 Відповісти
Он слишком много знал.
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05.05.2021 23:24 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/1/7193746/
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06.05.2021 12:25 Відповісти
А жилєт одіти западло?
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06.05.2021 13:22 Відповісти
Ударився головою, утратив свідомість і втопився. Дивно, що решту троє "не знають" куди він подівся...
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06.05.2021 13:36 Відповісти
 
 