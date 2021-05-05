Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція. ФОТО

У Суворовському районі Одеси автомобіль зайнявся при зіткненні з бетонним парканом, у результаті водій загинув, двох пасажирів доставлено в лікарню.

Про це повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись вулицею Отамана Головатого з боку Ярмаркової площі, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну огорожу", - повідомили в поліції.

Водій загинув на місці аварії. У лікарню доставлено двох пасажирів.