Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Суворовському районі Одеси автомобіль зайнявся при зіткненні з бетонним парканом, у результаті водій загинув, двох пасажирів доставлено в лікарню.
Про це повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись вулицею Отамана Головатого з боку Ярмаркової площі, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну огорожу", - повідомили в поліції.
Водій загинув на місці аварії. У лікарню доставлено двох пасажирів.
Топ коментарі
+3 Тарапунька
показати весь коментар05.05.2021 23:14
+2 Andrey Shpansky
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+2 Старый Столяр
показати весь коментар06.05.2021 03:34
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Тобто редактори не зрозуміли,що ліпше взагалі не уточнювати, з чого зроблено паркан.
И несёт опасность не только пассажирам которые доверили свою жизнь водителю, но и случайным прохожим.
На дорозі всяке може статись і навіть вічно тверезий "тормоз" може загинути
Та й ще ніхто не пристегався .... САМОЛІКВІДАЦІЯ