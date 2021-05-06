УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14864 відвідувача онлайн
Новини Фото Суспільство
14 215 21
Антарктида (84) наука (295) полярники (35)

Кити-горбачі припливли просто до станції "Академік Вернадський": українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Зазвичай для зустрічі з китами учасники експедицій виходять у море, але цього разу відразу два горбачі припливли до берегів острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Китологиня Оксана Савенко встигла сфотографувати хвіст одного з китів. На кожному з них власний малюнок, тому полярники "полюють" на фото хвостових плавників.

Потім вони вносять фотографії в каталог, за допомогою якого можна істотно уточнювати шляхи міграції та структуру популяції китів. Вчені жартують, що це "китовий фейсбук".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну. ФОТО

Другий кит не захотів показати полярникам свій хвіст.

Горбачі - найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага становить 30 тонн, а довжина - 13,5-14,5 м.

Кити-горбачі припливли просто до станції Академік Вернадський: українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу 01
Фото: Оксана Савенко

Кити-горбачі припливли просто до станції Академік Вернадський: українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу 02
Фото: Оксана Савенко

Кити-горбачі припливли просто до станції Академік Вернадський: українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу 03
Фото: Оксана Савенко

Кити-горбачі припливли просто до станції Академік Вернадський: українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу 04
Фото: Оксана Савенко

Також дивіться: 26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж

Кити-горбачі припливли просто до станції Академік Вернадський: українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу 05
Фото: Оксана Савенко

Кити-горбачі припливли просто до станції Академік Вернадський: українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу 06
Фото: Оксана Савенко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
китоненавистников отсекли
показати весь коментар
06.05.2021 06:38
+4
SN15 - I'll be back
Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог - Цензор.НЕТ 5105
показати весь коментар
06.05.2021 02:05
+4
маладцы киты - приплыли таки, а ето главное...
показати весь коментар
06.05.2021 02:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
SN15 - I'll be back
Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог - Цензор.НЕТ 5105
показати весь коментар
06.05.2021 02:05 Відповісти
маладцы киты - приплыли таки, а ето главное...
показати весь коментар
06.05.2021 02:46 Відповісти
якби вони мали ноги, то підійшли б впритул до станції, а якби мали руки, то ще й "покулачились", з огляду на коронавірус...
бо добрі
показати весь коментар
06.05.2021 06:36 Відповісти
Ну теперь хоть понятна цель прибывания.
показати весь коментар
06.05.2021 04:41 Відповісти
Помню один случайный касманавт тоже на станции рис сажал и проводил научное исследования жизни дрозофил в условиях невесомости Киты-горбачи приплыли прямо к станции "Академик Вернадский": украинские полярники успели их сфотографировать и внесут в каталог - Цензор.НЕТ 5188
показати весь коментар
06.05.2021 08:14 Відповісти
але....
вы уже завтра на работу или все еще бухалово и Америка виновата? )
показати весь коментар
06.05.2021 05:13 Відповісти
репортаж про китов а всё равно в коментах крестики.
показати весь коментар
06.05.2021 06:35 Відповісти
китоненавистников отсекли
показати весь коментар
06.05.2021 06:38 Відповісти
так москали же кругом.
показати весь коментар
06.05.2021 09:08 Відповісти
та я отож и думаю шо и в этой теме вата умудрилась нагадить.
показати весь коментар
06.05.2021 20:08 Відповісти
Там же такая холодюка, а они плавают!....
показати весь коментар
06.05.2021 09:06 Відповісти
Так за это их бьют...40см ценнейшего жира...
показати весь коментар
06.05.2021 09:12 Відповісти
И чем же оно такое "ценннейшее". Любой жир вреден, даже пальмовое масло.
показати весь коментар
06.05.2021 09:32 Відповісти
Открою тайну, страшную, тебе. Без жиров ты давно б уже окачурился. Вернее, даже и не родили тебя.
показати весь коментар
06.05.2021 09:40 Відповісти
Спроси у тех кто жизнью рисковал идя на вельботе против агрессивного кашалота с ручным гарпуном Кити-горбачі припливли просто до станції "Академік Вернадський": українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу - Цензор.НЕТ 5317
показати весь коментар
06.05.2021 16:56 Відповісти
Хорошо что не к русским полярникамб а то могло быть как белым медведем ...

Как взорвали белого медведя на острове Врангеля

В издевательстве над животным обвиняют повара строительной компании «Русальянс».

Видео, на котором видна агония белого медведя, опубликовала Галина Осколкова, чей сын работал на острове Врангеля.

…Мама, они убили их! Они же верили нам! Они принимали еду из наших рук, они не боялись нас, приходили к нам как к своим друзьям. Мама, если бы ты видела, как кричала медведица, и как растерялся медвежонок, он ведь совсем маленький. Что теперь будет с ним? Ему не выжить.....Не дай БОГ никому такое увидеть. Повар, который прикормил их, бросил им взрыв пакет....Медведица думала это лакомство, и.....
У неё разнесло пол головы... Я не знаю, где она взяла силы, но она увела своего малыша, и сама убежала, но навряд ли они выживут, мама….

Остальное убрано под кат. (

https://tverdyi-znak.livejournal.com/2224974.html
показати весь коментар
06.05.2021 10:19 Відповісти
И почём украинскому народу эти фотки вышли?
показати весь коментар
06.05.2021 11:55 Відповісти
А когда то было так
показати весь коментар
06.05.2021 17:56 Відповісти
А вот так после похода встречали в порту
показати весь коментар
06.05.2021 18:07 Відповісти
 
 