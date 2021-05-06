Кити-горбачі припливли просто до станції "Академік Вернадський": українські полярники встигли їх сфотографувати і внесуть до каталогу. ФОТОрепортаж

Зазвичай для зустрічі з китами учасники експедицій виходять у море, але цього разу відразу два горбачі припливли до берегів острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Китологиня Оксана Савенко встигла сфотографувати хвіст одного з китів. На кожному з них власний малюнок, тому полярники "полюють" на фото хвостових плавників.

Потім вони вносять фотографії в каталог, за допомогою якого можна істотно уточнювати шляхи міграції та структуру популяції китів. Вчені жартують, що це "китовий фейсбук".

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Другий кит не захотів показати полярникам свій хвіст.

Горбачі - найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага становить 30 тонн, а довжина - 13,5-14,5 м.

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

Фото: Оксана Савенко

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