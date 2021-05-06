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Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У центрі Севастополя 5 травня провели другу репетицію військового параду. Учасники заходу були без масок, карантинні обмеження не дотримувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На вулиці Леніна і площі Нахімова зібрали важку техніку, військовослужбовців, учнів кадетського училища і спеціалізованих класів. Військові пройшли традиційним маршрутом параду на проспекті Нахімова. Під час проходженні хором виконували пісні про Севастополь, війну і перемогу.

На вулиці Леніна організували місце збору військової техніки. Вивели артилерію, бронемашини, системи залпового вогню, ракетні комплекси. Озброєння прикрасили символікою в кольорах георгіївської стрічки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, чекаючи своєї черги на проходження, військові мили техніку посеред вулиці Леніна. Для цього в провулку розмістили армійську водовозку з декількома кранами. Змиви з техніки разом з пально-мастильними матеріалами стікали на асфальт.

На репетицію прийшло подивитися кілька сотень жителів. На час репетиції параду в центрі міста перекрили рух транспорту.

Міноборони Росії планує провести 9 травня паради в трьох містах Криму.

Раніше повідомлялося, що в Москву для тренувань і подальшої участі в параді 9 травня із Севастополя відправили 450 курсантів місцевого вищого військово-морського училища ім. Нахімова.

Також дивіться: Депутат ОПЗЖ розмістив білборди з солдатами Вермахту і написом "Дякуємо за перемогу". ФОТО

У лютому в Міноборони Росії повідомляли, що понад дві тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії вакцинують проти коронавірусу до параду 9 травня, який також відбуватиметься в Криму.

Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень 01
Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень 02
Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень 03
Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень 04
Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень 05

Також читайте: Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Когда уже этот скорбный день перестанут называть "днём победы". Победы над чем? Над человечностью? Или одних отморозков над другими?
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06.05.2021 01:07
+7
когда гордиться больше нечем (с)
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06.05.2021 01:02
+6
Главное , что БТР-ы хорошо помыты ... значит воды еще много .
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06.05.2021 01:16
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когда гордиться больше нечем (с)
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06.05.2021 01:02 Відповісти
Поздравляют с великим праздником
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06.05.2021 08:44 Відповісти
Когда уже этот скорбный день перестанут называть "днём победы". Победы над чем? Над человечностью? Или одних отморозков над другими?
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06.05.2021 01:07 Відповісти
пока клованов выбираете? - никогда....
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06.05.2021 01:19 Відповісти
мендельша уже никому не нужна?
друг в канадии, говорит взял бы даже с дитем .... Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 7182
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06.05.2021 01:15 Відповісти
Главное , что БТР-ы хорошо помыты ... значит воды еще много .
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06.05.2021 01:16 Відповісти
а т-34 помятый, как из жопы достали Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 2195
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06.05.2021 01:54 Відповісти
а мехвод на 72-йке грустит по березкам.. Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 6220
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06.05.2021 07:55 Відповісти
похож на расторгуева в молодости Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 2762
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06.05.2021 10:17 Відповісти
иногда возникает вопрос - украинцы, а вы правда любите Украину?
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06.05.2021 01:43 Відповісти
Ні беркутівців, ні тітушок, ні мусарів, які підтримували антимайдан, ні мусарів, які йшли з бандитами в Одесі, не оголошено в міжнародний розшук, а людимну, яка відстрілювался від вбивць на Майдані оголошено. Так, щоб ви не думали, що Майдан переміг...

Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 9465
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06.05.2021 01:47 Відповісти
Цензор, от твоих новостей из оккупированного Крыма кровь стынет в жилах! Ну, еще можно как-то пережить, что поступившую на службу в армию Кацапстана бывшую военнослужащую ВСУ выселяют из полученной еще от Украины квартиры. Но репетиция парада в Севастополе без соблюдения карантинные ограничений это вообще жуткий беспредел! Вы поосторожнее с такими новостями на ночь.
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06.05.2021 01:59 Відповісти
Чого ти так переживаєш? Ну, походять без масок, обміняються, у тісному строю, "бацилами". Потім прийдуть в казарму, обміняються "бацилами" з тими, хто, з-за малого зросту, не був "ощасливлений" включенням у "парадний розрахунок".Потім вони зустрінуться з рідними, близькими, обміняються "бацилами" з ними. А ті понесуть їх "у люди"... "І буде їм щастя...". Умерти в Росії...
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06.05.2021 05:39 Відповісти
Яр нетеплий, ти мабуть зовсім тупий, якщо не побачив неприхованого сарказму у першому ж реченні ! Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 8512 Іноді краще жувати, ніж щось дурне триндіти, нє?
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06.05.2021 07:55 Відповісти
"Тупого" шукай у дзеркалі... Для цього тобі і на "Цензор" залазить не треба, напружуючи свою єдину мозкову звивину...
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06.05.2021 08:15 Відповісти
Брейк!
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06.05.2021 08:58 Відповісти
Тобто? Який стосунок мій обмін коментарями з цим придурком має до танцювального стилю? Якщо ти про "поєдинок", то у боксі є команда "брек", якою суддя наказує боксерам зупиниться...
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06.05.2021 09:04 Відповісти
иногда лучше танцевать)
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06.05.2021 10:41 Відповісти
..Break.. по англіськи
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06.05.2021 17:46 Відповісти
А "один", "по агліськи", "one" - "оунай", чи "ван"?
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06.05.2021 18:03 Відповісти
Дуже давно був мій перший англійський в четвертому класі....а суттєвих нагод для спілкування нема.....і не буде в цьому житті....- вчора в знайомих місцях загинув тезка,пройшло 6 років та нічого не міняється в плюс,єдине ,що не погіршується,ну то таке....
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07.05.2021 08:30 Відповісти
Кацапи...
Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 6176
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06.05.2021 06:13 Відповісти
Маю надію при житті-спокійно пройтись по Севасу без фсб.....
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06.05.2021 09:00 Відповісти
Пабєдобесіє, пля...
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06.05.2021 15:21 Відповісти
 
 