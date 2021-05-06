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Чиновники "Укрзалізниці" на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ блокувала схему розкрадання бюджетних грошей у семи структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця", розташованих у Харківській області. Учасники схеми привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат. За попередніми оцінками, держава зазнала збитків майже на 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця". Встановлено, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які, фактично, не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у "відпустці" зарплату працівники мали віддавати посадовцям.

Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили магнітні носії інформації, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

Також дивіться: Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники Укрзалізниці на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ 01
Чиновники Укрзалізниці на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Мертвые души - классическая схема воровства,работает во всех без исключениях госконторах.
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06.05.2021 10:12
+2
Все єто копейки Вот если бы копнули институм профзаболеваний на Саксаганского в Киеве..вот там миллиарды уходят на липовые регрессы..а хатынки вокруг Киева растут...Но это никому не надо..Хотела министр здравохранения ..которая на лисапеде и с рукзаком прикрыть эту кормушку..но спрут растянулся по все стране..особенно по угольной промышленности
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06.05.2021 10:34
+1
Про такое я не знал,оказывается шакалы везде имеются.
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06.05.2021 10:56
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Хотя бы расстреливать не начали этих нечаянно провинившихся чиновников. А то будет как при совке - украл 10 тыс. рулей - и к стенке.
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06.05.2021 10:09 Відповісти
может после Кернеса остались - хотят поменять на "своих" (или так "приручают") хлебное место же. колядовать не надо.
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06.05.2021 11:11 Відповісти
Чиновники "Укрзализныци" на Харьковщине присваивали зарплату несуществующих работников, - СБУ - Цензор.НЕТ 4083
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06.05.2021 10:11 Відповісти
Мертвые души - классическая схема воровства,работает во всех без исключениях госконторах.
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06.05.2021 10:12 Відповісти
еще с 90х, а то и раньше
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06.05.2021 10:32 Відповісти
10 лет,лишения свободы,без права на удо,с конфискацией .че слабо?а по другому не получается бороться с этими упырями.
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06.05.2021 11:01 Відповісти
в том числе и в воинских частях...
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06.05.2021 10:47 Відповісти
Про такое я не знал,оказывается шакалы везде имеются.
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06.05.2021 10:56 Відповісти
А СБУ сажает добробатовцев и занимается рэкетом.
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06.05.2021 10:33 Відповісти
Все єто копейки Вот если бы копнули институм профзаболеваний на Саксаганского в Киеве..вот там миллиарды уходят на липовые регрессы..а хатынки вокруг Киева растут...Но это никому не надо..Хотела министр здравохранения ..которая на лисапеде и с рукзаком прикрыть эту кормушку..но спрут растянулся по все стране..особенно по угольной промышленности
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06.05.2021 10:34 Відповісти
А "неіснуючий працівник" - то Сіроня Лящ? Чиновники "Укрзалізниці" на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ - Цензор.НЕТ 9875
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06.05.2021 10:45 Відповісти
все это чудесно, но вот каким боком к финансовым нарушениям СБУ?))) что оно там забыло? "мертвые души" не угрожают же безопасности страны кажется??
когда уже этот цирк закончится и они начнут заниматься СВОИМ делом- отловом диверсантов, медведчуково-киво-рабиновичей? А не просто делать статистику со схем по которым ИМ ПЕРЕСТАЛИ ПЛАТИТЬ (думаю дело в этом).
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06.05.2021 11:35 Відповісти
 
 