Кулеба проводить зустріч із Блінкеном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з офіційним візитом в Україні.
Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.
Про деталі переговорів політиків наразі не повідомляється.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.
З офіційною програмою візиту Блінкена до Києва можна ознайомитися за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
У Зєлі десь номер 8.
Подоляк ще вчора постив фото ПП з відпочинку.
Про його зустріч з Блінкеним щось напише?
Є фото.
А ти куди виліз?
А щодо протоколу, не думаю, що в рамках зустрічі Блінкена із главами фракцій була неможливою зустріч тет-а-тет з Порошенком.
Він же не ківа.
Никто не говорит, что не могло быть такой встречи. Но, учитывая лимит времени /20 минут/, подобная встреча могла длится максимум 3-5 минут, а не час. И не в отдельном помещении, а где-то в кулуарах рады.
І хіба в приміщенні Ради фракції не мають своїх кабінетів?
"Только что завершилась более чем часовая встреча с Государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд - человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже была с нами", - сообщил Порошенко журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.Источник: https://censor.net/ru/n3263790
Это ж надо так выдавать желаемое за действительное, чтобы исказить суть встречи. Встреча была, но уже оказывается в рамках встречи с главами фракций. Переходим по ссылке на сайт ПЕС, и что же мы читаем? А вот что -
П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із Державним Секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві.
«Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із Державним Секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участі Вікторії Нуланд - людини, яка сім років, у найбільш важкі часи теж була з нами», - повідомив Порошенко журналістам.
На цензоре сначала было один в один, как на сайте ПЕСа, потом исправили. А вот в первоисточнике так и осталось Вот такие вот манипуляции с вами производят!
Тому проміжок часу довжиною в годину можна віднести до зустрічі з усіма лідерами фракцій.
А що вам може передати ваш преЗедент, навіть не наважусь тут викладати.
Тому для вас він сам.