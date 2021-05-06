Кулеба проводить зустріч із Блінкеном. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.

Про деталі переговорів політиків наразі не повідомляється.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.

З офіційною програмою візиту Блінкена до Києва можна ознайомитися за посиланням.

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