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Кулеба Дмитро (3153) Блінкен (936)

Кулеба проводить зустріч із Блінкеном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.

Кулеба проводить зустріч із Блінкеном 01

Про деталі переговорів політиків наразі не повідомляється.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.

З офіційною програмою візиту Блінкена до Києва можна ознайомитися за посиланням.

Також читайте: Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Блінкен вже зустрівся з Порошенко.
У Зєлі десь номер 8.
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06.05.2021 10:17
+15
Цікаво, що з Порошенком Блінкен і Нуланд вже зустрілися. 😁 І Порошенко передав Блінкіну у письмовій формі на декількох аркушах детально розписані "подвиги" Зєлжнского і його команди з коментарями і зауваженнями самого Порошенка. 😊 Цікаво, що на Цензорі про це - ні одного слова. 😁
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06.05.2021 10:18
+5
Шестой его пожизненный номер
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06.05.2021 10:21
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Блінкен вже зустрівся з Порошенко.
У Зєлі десь номер 8.
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06.05.2021 10:17 Відповісти
Переможище!!! Кулеба проводит встречу с Блинкеном - Цензор.НЕТ 2451
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06.05.2021 10:20 Відповісти
А то ні.
Подоляк ще вчора постив фото ПП з відпочинку.
Про його зустріч з Блінкеним щось напише?
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06.05.2021 10:23 Відповісти
Я нагадаю "зустріч Тимошенко з Трампом". Біля дверей туалету. Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 5262
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06.05.2021 10:36 Відповісти
Ця зустріч була не біля туалету.
Є фото.
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06.05.2021 10:41 Відповісти
нестор - я таки понимаю шо ты злой - но не мы тебя на бутылку садили - хотя вас и не жаль ,от слова - совсем
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06.05.2021 10:47 Відповісти
Індєєц, ну нехай малолітні дурні...
А ти куди виліз?
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06.05.2021 12:51 Відповісти
мне остаеться тебя только пожалеть - бедненький))
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06.05.2021 12:58 Відповісти
Поплач.
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06.05.2021 13:03 Відповісти
еще раз - вас цапов не жаль - от слова - совсем - рабы как они есть - не чего не менаеться
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06.05.2021 13:12 Відповісти
Тоді ще раз, індєєц: ти, як і я - старожили цього сайту. І не вари воду.
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06.05.2021 13:59 Відповісти
я не ставил - у маня едой скво занимается, ну или повар - понятно пишу?))
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06.05.2021 14:02 Відповісти
На то продовжуй клеїти з себе дурника. Я не проти.
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06.05.2021 14:15 Відповісти
Ну до миллиардных инвестиций с Омана и терминаторов по борьбе с коронавирусом конечно далеко)))
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06.05.2021 10:31 Відповісти
Шестой его пожизненный номер
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06.05.2021 10:21 Відповісти
Ну и что???ничего!
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06.05.2021 10:54 Відповісти
Судячи з бурхливої реакції Васі, ЧОГО.
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06.05.2021 10:58 Відповісти
Согласно программе визита ссылка, встречи с Петей и не было. Была лишь встреча с депутатами Рады, среди которых может и был Петя, с 9.20 до 9.40. Сразу после этого началась встреча с Кулебой! Так что балабол ваш Петя Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 9179
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06.05.2021 12:48 Відповісти
Читайте новини на ЦН і не тіште себе ілюзіями.
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06.05.2021 12:55 Відповісти
Эта новость основана на ложном заявлении ПЕСа о якобы личной встрече Пети с Блинкеном!
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06.05.2021 13:08 Відповісти
Ложная потому что вам так хочется?
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06.05.2021 13:15 Відповісти
Нет, потому что так оно и есть. Это как раз Пете очень хочется, чтобы все выглядело так, как он преподносит, но это очень далеко от реальности!
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06.05.2021 13:28 Відповісти
Как человек, знакомый с дипломатическим протоколом не понаслышке, знаю, что программы подобных визитов расписаны поминутно и утверждаются обеими сторонами. Отклонения исключены.
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06.05.2021 13:33 Відповісти
В Гаріка54 стрємноватий нік для людини, знайомої з дипломатичним протоколом "не понаслышке".
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06.05.2021 13:37 Відповісти
Браво Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 6377. Когда по сути сказать нечего, начинают придалбываться хоть к чему! А какой, по вашему, должен быть ник у человека, знакомого с диппротоколом? Типа "Миколо-дипломат", или "Співробітник протокольного департаменту МЗС"? Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 8715
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06.05.2021 13:44 Відповісти
Варіантів з ніком багато. Саме цей нагадав рашенських представників, дипломатів в ООН.
А щодо протоколу, не думаю, що в рамках зустрічі Блінкена із главами фракцій була неможливою зустріч тет-а-тет з Порошенком.
Він же не ківа.
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06.05.2021 13:50 Відповісти
Варіантів з ніком багато - так вот у меня такой вариант, и причем здесь рашенские дипломаты, я не знаю, это ваши личные фантазии!
Никто не говорит, что не могло быть такой встречи. Но, учитывая лимит времени /20 минут/, подобная встреча могла длится максимум 3-5 минут, а не час. И не в отдельном помещении, а где-то в кулуарах рады.
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06.05.2021 14:08 Відповісти
Де написано, що особиста зустріч тривала годину?
І хіба в приміщенні Ради фракції не мають своїх кабінетів?
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06.05.2021 15:29 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд встретились с пятым президентом Украины и лидером "ЕС" Петром Порошенко в рамках встречи с главами фракций Верховной Рады.
олько что завершилась более чем часовая встреча с Государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд - человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже была с нами", - сообщил Порошенко журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.Источник: https://censor.net/ru/n3263790
Это ж надо так выдавать желаемое за действительное, чтобы исказить суть встречи. Встреча была, но уже оказывается в рамках встречи с главами фракций. Переходим по ссылке на сайт ПЕС, и что же мы читаем? А вот что -
П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із Державним Секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві.
«Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із Державним Секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участі Вікторії Нуланд - людини, яка сім років, у найбільш важкі часи теж була з нами», - повідомив Порошенко журналістам.
На цензоре сначала было один в один, как на сайте ПЕСа, потом исправили. А вот в первоисточнике так и осталось Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 5264 Вот такие вот манипуляции с вами производят!
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06.05.2021 17:15 Відповісти
В першоджерелі по ссылке є : "Бесіда відбулася у рамках зустрічі Держсекретаря з керівниками парламентських фракцій Верховної Ради України."

Тому проміжок часу довжиною в годину можна віднести до зустрічі з усіма лідерами фракцій.
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06.05.2021 17:30 Відповісти
Вы явно видите только то, что хотите видеть! Это для вас, Петр Алексеевич передал!Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 8657
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06.05.2021 17:36 Відповісти
Я тільки прочитала та процитувала текст за вашим посиланням.
А що вам може передати ваш преЗедент, навіть не наважусь тут викладати.
Тому для вас він сам.

Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 1844
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06.05.2021 17:43 Відповісти
Цікаво, що з Порошенком Блінкен і Нуланд вже зустрілися. 😁 І Порошенко передав Блінкіну у письмовій формі на декількох аркушах детально розписані "подвиги" Зєлжнского і його команди з коментарями і зауваженнями самого Порошенка. 😊 Цікаво, що на Цензорі про це - ні одного слова. 😁
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06.05.2021 10:18 Відповісти
Годину тривала зустріч, і заява Порошенка про цю зустріч уже є
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06.05.2021 10:29 Відповісти
Ага, годину, с 9.20 до 9.40 ссылка Кулеба проводить зустріч із Блінкеном - Цензор.НЕТ 5414
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06.05.2021 12:49 Відповісти
Вові та Єрмаку приготувати ваЗЕлін.
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06.05.2021 10:24 Відповісти
И приготовить Гордона...
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06.05.2021 10:41 Відповісти
Американцу с кукарекающим кодланом Коломойского придется не сладко.Что Восток дело тонкое ему наплевать.
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06.05.2021 10:37 Відповісти
Кто в курсе, шо там с плёнками деркача? Порошенко провёл экпертизу и доказал, что они фальшивые? А то народ Украины продолжает думать, что порошенко предатель.
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06.05.2021 10:54 Відповісти
А с каких пор сторона защиты должна экспертизы проводить?))) Есть информация что "пассивный" ну сам понимаешь, когда будут доказательства что это не так?)))
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06.05.2021 11:06 Відповісти
То бишь порошенко своё холуйство перед ****** не отрицает? Однако.
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06.05.2021 18:48 Відповісти
В гугле забанили почитай отрицает или нет? Презумпция невиновности не слышал? Я ж правильно понимаю, что для тебя какие то пленки агента ФСБ Деркача, который под санкциями США являются доказательством?
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06.05.2021 22:27 Відповісти
 
 